「太空」是台灣下個兆元產業 低軌通訊那些可提前布局？張錫：台灣不會只做基地台製造

【文 黃健誠】

「2022年將是台灣的太空發展元年」，科技部長吳政忠日前表示，政府將投入40億元預算，且第三期太空科技發展計劃可望延長至2030年，屆時總發射衛星數量至少20顆以上，這也顯現出政府對於太空產業的期待與願景，讓原本看似離台灣很遠的「太空」時代，都可在你我有生之年見到。

低軌衛星未來無論在元宇宙、電動車等需仰賴快速大量的物聯網及資料傳輸上，都將是不可或缺的環節，以科技見長的台灣也迅速跟上這波浪潮，相關產業未來也可望成為下一波具有投資潛力的標的。

對此，國泰投信董事長張錫在3日舉行的「台灣太空產業發展與商機研討會」中指出，提到太空產業一定要從目前正在大幅發展的電動車開始講起，因為電動車的發源於5G時代，資料傳輸或反應速度要夠快，才不會讓車開到一半沒有訊號，而電動車供應鏈在台灣已有供應鏈，未來當太空產業得以讓收發訊號變得更為即時，並從OEM轉為ODM後，台灣一定吃得到這個商機，也勢必會成為兆元產業。

張錫表示，目前電動車產量雖然還沒有這麼大，但到了2027年以後，相關服務將會越來越廣，從電動車到低軌衛星息息相關，如最快將硬體配備與電動連做串連的SpaceX，也早已看中商機，提前布局。

台灣的太空產業，以地面設備的產值最高，複合成長率甚至達到每年20%，因此在台灣未來將因產量大幅提升的關係，出現低軌衛星概念股，而目前台灣有不少廠商都在「鴨子划水」，默默進行相關研發。

張錫也提到，在未來三、五年內，太空產業將提供很多機會，台灣也不會只做基地台的製造，在產值持續增加的狀況下，其商業模式及潛藏的利潤相當具有潛力，也是台灣目前正在發展推動的重要產業。

立法委員同時也身為台灣與亞太國會太空聯盟召集人的鍾佳濱，對於台灣的太空產業也提出見解，他說，像是新加坡因其航運業發展而衍生出各種金融服務及相關服務設施，得已建構成為新加坡的國家發展基礎，成為金融巨人。

在未來，台灣也可利用自身的優勢發展出「太空港」，從新的商用火箭開始做起，如果達成定期發射衛星到太空以後，猶如貨運的定期航班一樣，太空港周邊各種運輸、金融服務，甚至是高所得人才帶來的零售服務業成長，都是未來台灣發展太空產業後，可預見的的商機與機會。

金屬工業研究發展中心執行長林秋豐也強調，以台灣而言，有不少公司確實在地面設備做得不錯，不過衛星的服務投入相對來說是少的，未來如何去利用衛星資訊，更從這些得到的資訊中，發展出對人類生活有所幫助的方式，是台灣可以努力的方向。

另外，由於低軌衛星的壽命最多只有3到5年，因此需要不斷的發射新的衛星來替代，再加上衛星遙測等領域，太空產業的產值成長率相當高，這也表示投資的收益很大。

被稱為太空阿伯的國家太空中心主任吳宗信在研討會上提到，目前台灣太空產業發展的最新動態。他表示，在太空產業發展計劃中，除了將大量資源運用在培育人才以外，低軌通訊領域也是其重點之一，像台灣的公司在過去三年已有近500億元的地面設備訂單。

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目前，太空中心已推動獵風者衛星，屬台灣自行設計製造的衛星，為氣象觀測使用的新時代衛星，可望在今年底進行發射。另外，如高解析度的光學遙測衛星福衛八號，也預計布建在太陽同步軌道構成星系，期望未來的衛星元件能有6到7成為台灣自製元件。

在通訊衛星方面，吳宗信也提到，目前推動的B5G低軌通訊衛星計畫，在2025年將有機會發射台灣第一顆自製通訊衛星，且太空中心在今年可望從財團法人升格至行政法人後，對於人力擴增、建立國家發射場域，甚至在「太空港」概念的布建上，都將有極大的助益，也能帶動產業走向更高層次。

太空產業的發展也跟產物保險有著不小的關係，中華民國產物保險商業同業公會理事長李松季表示，在太空發展法後，等於有法源發展產物保險的依據，像是發射的載具若因所有人或使用人因故意或過失發生太空事故時，需負擔傷亡或財損的法律責任，也同時確保其清償能力及賠償責任的最高限額，除了產險扮演重要角色外，也讓所有欲投入產業的業者不被因負擔的無限責任而影響其投資意願。

未來產險業將持續留意太空產業的最新動態，期望未來能開發更多太空保險的商品，同時也為台灣這項兆元產業的夢投注一份心力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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