「史上最硬教召」來了！ 5日入營14天不休假 操課菜單、必備物品一次看

【文 林依榕 整理】

為提升我國戰力，國軍今年首次14天教召新制將於3月5日開訓，預計試辦到第3季、共1萬5000人入營受訓，每天行軍操練10小時。

關於這次教召，國防部表示受訓期間不休假，並增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，以及行軍夜校、野外宿營、野炊結合加熱式餐盒等課程，被稱作「史上最硬教召」。

為有效提升後備戰力，國防部2日舉行記者會表示，新制教召14天規劃於今年第1至3季試行，而第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

▲ 新制教召14天操課內容。（圖片來源：國防部提供）

國防部指出，這次新制教召不是到營區，須自行到戰術位置報到，且為強化後備戰力戰鬥技能、幹部指揮及作戰應處能力，受訓內容將增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能。

每一次的行軍訓練，也會至少10公里以上，並實施野外宿營包括露營與宿營，野炊則結合加熱式餐盒。

另一方面，考量到課程延續性，14天召訓期間不休假，每日施訓10小時、含夜間2小時，合計訓練136小時。

史上最硬教召 每晚可滑手機2小時

▲國防部2日召開記者會，說明新制教召內容。（圖片來源：截自國防部臉書直播）

3C物品：受訓員報到後必須交出手機列管，每天19～20時、21～22時可以取回使用。如果有充電需要，施訓單位會準備延長線，請帶個人所屬充電器，於每天開放時間使用，操課時間也會在安官桌周邊設置電源，讓召員充電。

必備證件：報到時除了攜帶召集令、國民身分證、退伍令、健保卡及私章，還要攜帶疫苗接種黃卡（施打2劑）、行動電源、個人所需藥品、足夠盥洗用具、手電筒等。

隨身衣物：穿著一般服裝即可，若有需求可加帶保暖衣物，數位式迷彩上衣、褲都由國防部提供，包含內衣、內褲、毛巾、襪子會撥發3件。

要注意的是，報到時嚴禁穿短褲、涼拖鞋，禁止攜帶具有政治立場的宣傳品、酒精飲料、檳榔、刀具及違反《槍砲彈藥管制條例》之物品。

本文授權自今周刊，原文見此。

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