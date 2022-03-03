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一旦海底電纜被切斷 台灣會變孤島！馬斯克SpaceX支援烏克蘭的啟示：「低軌衛星」不能缺席

聯合新聞網 / 今周刊
低軌衛星。（本報系資料庫）
低軌衛星。（本報系資料庫）

【文．林宏文】

「the Starlink internet service had been activated in Ukraine and that SpaceX was sending terminals to the country.」

俄烏戰爭沒有停歇，在俄軍不斷進犯下，烏克蘭部分網路傳出中斷災情，2月26日，該國副總理向特斯拉創辦人馬斯克提出請求，希望SpaceX可以提供「星鏈（Starlink）」衛星站。

上述這段話，就是馬斯克在推特上的回應。馬斯克不僅快速啟動星鏈衛星供應烏克蘭網路服務，並在48小時內，運送終端接收設備至烏國。

從去年星鏈計畫試營運以來，低軌衛星話題不斷，儘管題材很熱，但大部分人都沒有體驗過這個服務，也感受不到這個被稱為6G的通訊服務有什麼魅力。但是，一場俄烏戰爭，終於讓低軌衛星的潛力被全世界看見。

根據統計，截至1月為止，SpaceX已發射2,000顆星鏈衛星支援其全球衛星網路，服務的用戶數約為14.5萬戶，這些使用者須支付99美元月費或500美元月費以享更進階的服務。

圖／shutterstock
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一位國內低軌衛星產業高層觀察，儘管目前低軌衛星的服務都在初期階段，但星鏈服務能夠立即切入位於東歐的烏克蘭，對於SpaceX來說，卻是一個極具價值的一步。

「那一段不到20個英文字的推特，再次證明很會行銷自己的馬斯克確實很厲害。在俄國入侵烏克蘭、全世界都同聲反對的時刻，又為SpaceX做了一個最好的宣傳。」

不過，仔細研究低軌衛星產業可以發現，這是一個服務範圍屬於比較利基型的產業，主要提供在主流通訊產業如固網及5G通訊達不到的偏遠地區，只能算是一個互補性的服務。

騰旭投資公司投資長程正樺分析，以一顆衛星只能服務170個用戶來計算，未來全世界大約三、四萬顆衛星乘上170，只能供應5、600萬個用戶使用，以此提供全世界2萬台飛機、幾萬艘船的需求，但若要增加更多用戶就很困難了。5、600萬的用戶，相較於目前全世界5G用戶44億戶來看，其實是很利基的市場，規模並不大。

海底電纜遇到天災、人為破壞　台灣會完全斷訊

圖／shutterstock
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不過，雖然用戶服務範圍不大，但在特殊情況下卻極其關鍵，例如無線通訊及網路若因政治衝突被切斷後，如同烏克蘭目前的情況，衛星通訊當然變得極其重要。就像在地緣政治衝突下，半導體的地位也變得更加突顯。

工研院產業服務中心副組長廖榮皇認為，「目前台灣的固網是透過為數很少的海底電纜連到國外，一旦海底電纜遇到天災或人為破壞，台灣這個小島就可能對外完全斷訊，如果我們擁有自己的通信衛星，那至少不會受到限制，還可以對外做一些通訊。」

其次是，若以低軌衛星及互為搭配的地面接收設備等產業生態鏈來看，這依然是一個產值很大的行業，甚至不輸現有半導體產業。

例如，低軌衛星有別於過去的中軌衛星、同步軌道衛星，飛行速度快很多。高軌道的同步衛星，顧名思義就是24小時繞地球一圈，但低軌衛星可以在九十分鐘就繞地球一圈，因此一顆低軌衛星的壽命大約是5到7年，比同步衛星的15年要短很多。

也就是說，未來地球上空若有數萬顆低軌衛星，只要5到7年就要全部更新一次，以一顆衛星要價1萬美元到數萬美元不等的價位來算，就是一個年產值數十億美元的市場需求。

此外，以地面接收站的數量來算，目前平均一顆衛星要搭配的地面接收站，就將近2、300個，數萬顆衛星需要的地面接收站就達到上千萬個需求，又是一筆不小的市場商機。

因此，根據工研院統計，2020年全球太空經濟產值達到3713億美元，約為當時全球半導體產值4404億美元的84%，已經是一個很巨大的產業。而且，太空經濟中有七成的貢獻是來自衛星產業，產值達2706億美元，低軌衛星產業又是其中成長最快速的部門。

此外，衛星產業包括衛星的製造、發射、地面設備及應用服務等四大發展領域，其中地面設備產值達1353億美元，占全部的50%，應用服務則占43.5%。

因此，以地面設備產值1353億美元來計算，大約是新台幣4兆元，這個市場已經和去年(2021年)台灣半導體產值很接近了。未來台灣投入低軌衛星產業，地面設備訂單規模就相當大了，若再切入應用服務市場，商機潛力無窮。

SpaceX兩個優勢：美國政府支持、馬斯克善行銷

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最後，再比較目前全球四家低軌衛星大廠的布局，從SpaceX、OneWeb、Amazon（Kuiper）到Telesat等，最後的競爭結局會如何，也值得關注。當然，已搶得頭香的SpaceX，目前起步已明顯領先，從衛星發射到營運進展都是速度最快的。（見表一、表二）

我認為，SpaceX目前至少擁有兩個優勢，一個是美國政府會支持SpaceX，因為美國太空總署(NASA)目前是大量委託SpaceX發射衛星，關鍵在於成本可以大幅降低。

其次，則是馬斯克這個世界首富招牌很大，他又善於行銷及募資，比另一位首富貝佐斯的形象好一點，讓SpaceX不論是產業前景及市場估值都大大提高。

從火箭發射成本來看，NASA的發射成本每公斤高達19284美元，至於SpaceX每公斤成本是2719美元，降低幅度高達86%，這也是為何NASA已不再自己發射火箭，如今都委託SpaceX來代為發射的主因，換句話說，SpaceX取得美國政府的支持力道很大，這一點又比貝佐斯的Kuiper要有優勢一點。

過去台灣在全球低軌衛星與太空產業很少有參與的機會，但近來多家大廠投入低軌衛星的開發，其中包括SpaceX、亞馬遜、OneWeb等，這些廠商均希望尋找合作夥伴，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅強的實力，可以參與更多應用服務商機的開發。

如今，台灣已組成一個低軌衛星國家隊，總計有10家公司入列，另外也預計在2025年，第一顆台灣製造的低軌道衛星將飛向太空，低軌衛星的藍海市場，還是相當值得期待。

本文授權自今周刊，原文見此

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