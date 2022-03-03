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不甩陸制裁、吃鳳梨乾挺台！從西點軍校學霸到美國務卿 龐培歐為何讓北京抓狂？

聯合新聞網 / 今周刊
美國前國務卿龐培歐。美聯社
美國前國務卿龐培歐。美聯社

【文．林信男】

照片中，身穿軍綠色帽T的男子，雙眼盯著棋盤，似乎正在思考棋局，但他手中拿的，並非西洋棋，而是一包鳳梨乾。搭配這張照片的推特PO文寫道，「身為自由的擁護者，享用一些台灣鳳梨乾。將軍（Checkmate）。」

2021年2月，中國突然宣布，暫停進口台灣鳳梨，導致農民損失慘重，外交部長吳釗燮更在推特發文，呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」（Freedom Pineapple），此事也獲得美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）響應，於去年4月，在推特上曬出邊下西洋棋，邊吃台灣鳳梨乾的居家照。

任內對中國態度強硬，數度發表挺台言論的龐培歐，於去年1月卸任後，便遭到中國政府以「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」為由，施以制裁，無論是龐培歐本人或其親屬，都被禁止入境中國、香港、澳門等地。

不過，對龐培歐而言，上述制裁，似乎沒對他造成太大影響，除了公開力挺「自由鳳梨」之外，本月2日至5日，龐培歐還將偕同妻子蘇珊（Susan Pompeo）訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，以實際行動，表達對台灣的支持。

獲川普力挺　陸續擔任CIA局長、國務卿等要職

在美國前總統川普任內，陸續擔任中央情報局（CIA）局長、國務卿等要職的龐培歐，於1986年，以全班第一名的成績，自西點軍校畢業，並在1991年，結束軍旅生涯後，進入哈佛大學法學院深造，取得法學博士學位。

加入川普政府前，龐培歐當過律師，且一度走上創業之路，和西點軍校的同學，共同創辦塞爾航太公司（Thayer Aerospace），也曾擔任石油鑽探設備生產商森特里國際石油服務公司（Sentry International）總裁。

2010年，龐培歐首度代表共和黨，參選堪薩斯州眾議員，不僅順利當選，還連任3屆，並於2017年1月，獲川普任命，成為中情局局長，一年多後，便轉任國務卿；當時，川普在推特上寫道，龐培歐「會做得很棒！」充分表達力挺之意。

龐培歐於半年內成功減重約40公斤。
龐培歐於半年內成功減重約40公斤。

卸任前取消美台交往限制　中國官媒批「喪心病狂」

擔任國務卿期間，龐培歐的許多言論，都令北京當局深感不滿。例如，在新冠肺炎疫情爆發初期，龐培歐便呼應川普說法，稱病毒源自中國的實驗室。

而最令北京當局「抓狂」的，莫過於龐培歐在卸任前，主導了「取消美台交往限制」一事，且透過聲明表示，國務院制定了複雜內規，限制美台官員互動，只是為了安撫北京共產政權，如今這些規範，都將被視為無效（null and void）。

龐培歐此舉使中國方面大為光火，2021年1月10日，中國官媒《環球時報》便以「龐培歐或讓台灣當局的日子倒計時」為題，發表砲火猛烈的評論，痛批龐培歐對中美關係、台灣問題「又一次瘋狂地挖坑和埋雷……，是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的，有犯罪性質的結構性破壞。」

評論甚至稱龐培歐「喪心病狂」，並呼籲台灣，切莫跟著「喪心病狂」，否則恐招致滅頂之災。

對中立場強硬　被視為2024美國總統熱門人選之一

面對中國的激烈言詞和制裁，龐培歐始終淡定，卸任後，仍公開呼籲拜登政府，應對保衛台灣一事，認真以對。

訪台前夕，於半年內成功減重約40公斤的龐培歐，在推特上轉發民進黨台中市議員初選參選人蕭行凱，歡迎他來台的看板照片，並寫道，「期待不久之後，就能見到愛好自由的台灣人民。」

據傳，龐培歐已被視為代表共和黨，角逐2024總統大位的可能人選之一，而此事也為他的來訪，以及未來台美關係發展，帶來更多想像空間。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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