不甩陸制裁、吃鳳梨乾挺台！從西點軍校學霸到美國務卿 龐培歐為何讓北京抓狂？

【文.林信男】

照片中,身穿軍綠色帽T的男子,雙眼盯著棋盤,似乎正在思考棋局,但他手中拿的,並非西洋棋,而是一包鳳梨乾。搭配這張照片的推特PO文寫道,「身為自由的擁護者,享用一些台灣鳳梨乾。將軍(Checkmate)。」

2021年2月,中國突然宣布,暫停進口台灣鳳梨,導致農民損失慘重,外交部長吳釗燮更在推特發文,呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」(Freedom Pineapple),此事也獲得美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)響應,於去年4月,在推特上曬出邊下西洋棋,邊吃台灣鳳梨乾的居家照。

任內對中國態度強硬,數度發表挺台言論的龐培歐,於去年1月卸任後,便遭到中國政府以「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」為由,施以制裁,無論是龐培歐本人或其親屬,都被禁止入境中國、香港、澳門等地。

不過,對龐培歐而言,上述制裁,似乎沒對他造成太大影響,除了公開力挺「自由鳳梨」之外,本月2日至5日,龐培歐還將偕同妻子蘇珊(Susan Pompeo)訪問台灣,期間將晉見總統蔡英文,以實際行動,表達對台灣的支持。

獲川普力挺 陸續擔任CIA局長、國務卿等要職

在美國前總統川普任內,陸續擔任中央情報局(CIA)局長、國務卿等要職的龐培歐,於1986年,以全班第一名的成績,自西點軍校畢業,並在1991年,結束軍旅生涯後,進入哈佛大學法學院深造,取得法學博士學位。

加入川普政府前,龐培歐當過律師,且一度走上創業之路,和西點軍校的同學,共同創辦塞爾航太公司(Thayer Aerospace),也曾擔任石油鑽探設備生產商森特里國際石油服務公司(Sentry International)總裁。

2010年,龐培歐首度代表共和黨,參選堪薩斯州眾議員,不僅順利當選,還連任3屆,並於2017年1月,獲川普任命,成為中情局局長,一年多後,便轉任國務卿;當時,川普在推特上寫道,龐培歐「會做得很棒!」充分表達力挺之意。

龐培歐於半年內成功減重約40公斤。

卸任前取消美台交往限制 中國官媒批「喪心病狂」

擔任國務卿期間,龐培歐的許多言論,都令北京當局深感不滿。例如,在新冠肺炎疫情爆發初期,龐培歐便呼應川普說法,稱病毒源自中國的實驗室。

而最令北京當局「抓狂」的,莫過於龐培歐在卸任前,主導了「取消美台交往限制」一事,且透過聲明表示,國務院制定了複雜內規,限制美台官員互動,只是為了安撫北京共產政權,如今這些規範,都將被視為無效(null and void)。

龐培歐此舉使中國方面大為光火,2021年1月10日,中國官媒《環球時報》便以「龐培歐或讓台灣當局的日子倒計時」為題,發表砲火猛烈的評論,痛批龐培歐對中美關係、台灣問題「又一次瘋狂地挖坑和埋雷……,是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的,有犯罪性質的結構性破壞。」

評論甚至稱龐培歐「喪心病狂」,並呼籲台灣,切莫跟著「喪心病狂」,否則恐招致滅頂之災。

Thank you for this warm greeting sign! Susan and I are looking forward to being with you — the freedom-loving Taiwanese people soon! pic.twitter.com/L4iNcz2uPz