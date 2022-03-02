不需繳利息、先買後付鎖700萬無卡族 中租搶下灘頭堡 這家日商如何殺出血路？

【文 / 梁任瑋】

先買後付版圖爭霸戰開打，7百萬無卡族成為人人爭先恐後的新藍海。

中租搶下灘頭堡，但日商AFTEE不讓它專美於前，今年也喊出交易金額成長250％的目標。

瞄準台灣的7百萬「無信用卡」族，先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）的服務，在疫情期間電商使用量暴增的趨勢下異軍突起，除中租控股旗下仲信資融公司推出的「中租零卡分期」業績大爆發，另一家日商公司AFTEE，2021年在台會員也成長175％，近日更喊出「今年交易金額要再成長250％」的目標，預料將掀起國內BNPL市場一場廝殺戰。

所謂「先買後付」的支付方式，是指由業者預先給予消費額度，消費者結帳時，可選擇一次繳清，也可選用分期付款；由於每月繳款採固定金額，不再衍生額外的循環利息，消費者不需要跟金融機構打交道，因此受到許多因工作型態、收入等因素無法申請信用卡的「無卡族」青睞。

40歲以下用戶為大宗

中租表示，儘管台灣信用卡相當普及，但20歲以上、未申請信用卡的人仍高達7百萬名，即使擁有信用卡，仍約有4百多萬人的消費信用額度不足，造成消費行為受到限制，這是先買後付市場蓬勃發展重要的利基。

台灣目前經營BNPL的業者共有6家，除了中租零卡分期以及日商AFTEE，還有PChome的樂分期、fasney、新加坡新創Atome及BeautyPay，而目前會員數以前兩者最多，分別有1百萬戶、50萬戶。

其中，去年底母公司Net Protections Holdings Inc（NPHD）在日本證交所掛牌上市的AFTEE，2018年開始在台服務，目前在台會員數雖然只有中租零卡分期的一半，但去年交易金額卻比前年成長250％，格外引起市場關注。

AFTEE台灣分公司總經理角元友樹說，AFTEE在台BNPL業務能持續成長，第一與電商產業高度發展有絕對關係，這也意謂著，能協助消費者快速結帳的線上支付業者就能勝出，而AFTEE強調快速結帳、減少消費者網購結帳流程斷點，是最大優勢。

第二，近年傳統銀行因法令規範，必須過度收集個資，使得年輕人持卡率降低，轉而採BNPL方式支付，AFTEE在日本市場累積20年的BNPL信用審查機制，在台推出「即時審查」機制，消費者不需註冊會員，不用提供證件，只要有手機號碼就可以購物，這種「零摩擦」的消費模式，不僅消費者可以快速結帳，連帶也帶動合作商家月均交易量20％成長率、平均營業額提升26％，成功幫助合作商戶掌握數位商機。

AFTEE商務開發總監林羿臻舉例，AFTEE不少合作商家是經營海外代購的業者，可能因為發展規模尚無法提供消費者刷卡結帳服務，另一方面消費者擔心收不到貨或遭詐騙，但透過AFTEE的支付機制，買賣雙方可以順利在平台上完成交易，也縮短消費猶豫期，也符合近年「快商務」的趨勢。

林羿臻說，有別於同業專攻大額購買機車、健身房學費，AFTEE消費上限僅五萬元，平均單次消費金額在3千至5千元，平均每月最高消費金額落在1.5萬元至2萬元，證明BNPL逐漸普及，利用BNPL小額支付的習慣也已成形。目前AFTEE四十歲以下會員比率占61％，其中女性會員占64％。

至於台灣BNPL龍頭中租，去年在零卡分期業務創造成交金額兩百億元的佳績，後續也準備將版圖擴張至海外。中租董事長陳鳳龍在2月24日法說會公開指出，今年重點將複製零卡分期商業模式至東協車用融資、購買機車融資領域。據了解，今年初，中租就將原本負責零卡分期的主管，仲信資融資深副總經理張銘聰調派馬來西亞開疆闢土，顯見中租看好東南亞發展BNPL的雄心。

不過，電商網站Pay Easy前總經理林坤正分析，先買後付業者的經營風險來自於：第一，審核消費者身分的確認機制，第二是消費者的還款能力，第三是消費者的還款意願，因消費金額小，呆帳率相對也低，而最大成本會是審查消費者身分以及通路成本這兩塊的作業費用。

「BNPL不會取代信用卡，因其鎖定的主力消費者還是無法申請信用卡的族群。」林坤正認為，銀行與BNPL業者是兩個世界，經營兩種不同客群市場，銀行偏好資訊透明度高的客戶，信用評分愈高者，愈容易申請到高額度；相較之下，被銀行忽視的無卡族反而成為一塊新藍海。

林坤正提醒，對於消費者來說，BNPL雖不用綁信用卡，也無循環利息，但仍要注意代辦費、手續費問題。BNPL是向合作商家收取手續費獲利，每筆交易抽3％至5％，依照與商家談的標準而訂，若商家決定自行吸收手續費，分期可不收利息，若商家決定跟消費者平分手續費，就有可能產生分期利息。

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