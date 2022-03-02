張國煒母表態支持讓「弟弟派」逆轉勝！長榮國際變天接班大戲聚焦這些看點

【文 / 黃阡阡】

長榮集團開春後拚上兆元市值，但身為控股公司的長榮國際，意外在2月25日改選翻盤，由於關鍵少數張國煒母表態支持大房弟弟派，不僅牽動集團內部經營權，也意味著兆元王國的權力結構將面臨洗牌。

長榮集團控股公司長榮國際最新董監改選意外翻盤，掀起了繼6年前大家長張榮發辭世後，新一波家族上市櫃公司加總破兆元市值的經營權爭奪戰！

2月25日，長榮集團控股公司長榮國際召開股東臨時會改選董監，原以為只是例行改選，但當日張榮發基金會部署數十位警察坐鎮，會議召開前40分鐘，大房次子張國明與張榮發女婿鄭深池就已率大隊人馬抵達，張國明駐足於一樓的大船模型前未發一語，隨後搭乘電梯上樓準備開會。

沒想到，不到30分鐘後，改選結果跌破眾人眼鏡：原先手握些微股權優勢的大房長子張國華，竟以些微之差輸給張國明、張國政等弟弟派陣營，後者拿下過半的三董一監，取得關鍵勝利。

「目前我們股東推選的3席董事當選，過程中大家都以公司治理為最高原則，對股東跟社會大眾都是最好的交代。」長榮大房弟弟派、張榮發慈善基金會律師陳昭龍指出。

此前，長榮集團大房三兄弟間的明爭暗鬥就常躍上新聞版面。身為長榮海運第3大股東、長榮航空第2大股東，在榮運、中再保、長榮鋼鐵等也都有重要角色的長榮國際，被視為必須拿下的關鍵灘頭堡。

2019年長榮國際改選之際，大房次子張國明、三子張國政因不滿老臣柯麗卿續任長榮國際董座，便與大哥張國華產生對立。

時隔3年，長榮國際再次進行五董二監的改選，按照選前股權結構，這回大房哥哥派掌握股權約46.8％，包括張國華本人與張榮發（文教）基金會，弟弟派則掌握各自股權與張榮發慈善基金會，合計約41％，以此看來，哥哥派理應能以較高股權持續掌控過半席次。

不過，二房長子張國煒母親李玉美持有的7％，竟從選前中立的不投票態度轉而支持弟弟派，成了讓這次改選翻盤的關鍵少數。

據了解改選前夕，張國煒曾向親近友人表態將出席不投票，讓外界認為這場改選將維持現狀、難以翻盤；而張國華未曾尋求張國煒支持，周遭的友人也坦言，正是張國煒表明出席不投票的意願，讓張國華認為勝券在握，「沒想到李阿姨那方居然投票，最後表態支持弟弟派。」

「改選前幾日，小K（張國煒）餐敘上也跟周遭朋友說出席不投票，選舉結果令大家跌破眼鏡！」業界人士透露，真正令張國煒改變心意的主因不得而知，但從開會當日不到半小時結束，雙方平和進行未有攻防，且李玉美是由委託人出席投票看，顯然是提前布局，而非會中臨時倒戈的決議，「最有可能是與弟弟派達成協議，加上星宇啟航後這幾年碰上疫情，營運壓力不小，因此在改選前夕轉變態度；至於對外所說的出席不投票，也可能是聲東擊西的一招。」

星宇表示，長榮國際改選為董事長（張國煒）私事，公司不便回應。

儘管長榮國際最新董監改選才剛結束，但當家族控股公司不再如過去由張國華一人說了算，各兄弟在集團內也開始有了話語權，後續這場再起的長榮接班戲，接下來有3大觀察指標值得關注。

長榮國際董座誰來當？

觀察指標一，長榮國際董事長由誰當？雖然大房弟弟派取得了關鍵勝利，但當日當選董事張國華衝了最高票，依法在3月底前，有權召開董事會選出新任董事長，未來一個月有更多談判空間。

改選當日，長榮國際公司回應，秉持公司治理，尊重選舉結果。而熟悉內情人士透露，這幾年互動下來，長榮集團兄弟間想法存有差異，張國華除了尊重改選結果，對相爭多年的情勢，也認為為了員工、股東權益，樂見摒棄成見，大家好好坐下來談。

不過，2019年長榮國際改選之際，張國明、張國政就表明不滿老臣柯麗卿續任長榮國際董座，因此外界推測，若未來一個月兄弟願意談和，柯麗卿續任長榮國際董座的機率仍極低。並且，這次弟弟派全數由法人當選董事，張國明、張國政兄弟未必會親自出任董座，也有可能另尋社會賢達出任董座，以獲取投資人青睞。

不論如何，未來一個月兄弟間的談判，除將左右最終長榮國際的董座人選，也勢必牽動集團內上市公司的經營權。

旗下公司接連改選 備受關注

長榮集團旗下六家掛牌公司的經營權是否跟著變天，除了今年11月將改選的長榮鋼鐵被視為前哨戰，明年改選的長榮航空也是觀察指標。長榮國際變天後，牽動的是集團旗下六家掛牌公司的經營權，包括長榮海運、長榮航空、榮運、長榮鋼鐵、中再保、長榮航太。其中，弟弟派能否拿下長榮航空，備受關注。

就目前各上市公司董事組成來看，長榮國際在中再保與長榮鋼鐵董事會中，雙雙占有半數董事席次，若兄弟間沒有講和，長榮國際隨即改派法人代表，弟弟派立即有一定掌控權。

但說到底，長榮集團上市櫃公司中，海、空兩家的經營權才是集團營運核心，也是長榮集團兄弟多年相爭的關鍵。

從長榮海運的股權結構來看，長榮國際持有海運約5％，雖是海運第三大股東，但張國華長年來鍾情海運，前兩大股東目前都由他所掌握，包括巴拿馬商長榮國際、張國華個人合計股權達13％，張國明持有股權約2.22％，張國政僅持有0.89％；換句話說，即使長榮國際未來由弟弟掌握，但要拿下長榮海運，弟弟派還得拿下海運最大股東巴拿馬商長榮國際。雖然爭奪難度門檻高，但只要張國煒支持弟弟派的意願不變，仍有機會一搏。

至於哥哥派的底線，勢必要鞏固海運經營權，且去年海運表現交出歷史新高成績單，在市場上取得投資人支持將成為最強後盾；但市場人士分析，海運經營權爭奪不易且複雜度高，恐陷苦戰。

長榮航空可就不同，目前長榮國際是第二大股東，持股約10.59％，同時在現有5席董事中，占有兩席董事名額，且明年董事任期屆滿，將重新改選，經營權是否易主，也成為兄弟相爭的重要一役。

熟悉經營權的律師分析，從目前股權掌握程度來看，雖然長榮海運仍是長榮航最大股東，持股約15％，但張國華在丟失長榮國際後，剩餘能掌握的股權不多，相較於弟弟派剛取得的長榮國際持有約1成，張國政、張國明合計持有近3％，加計長榮鋼鐵的4.4％，若不計張國煒在航空的持股，已大於哥哥派實質掌握股權，「雙方若要一較高下，弟弟派是有取勝的機會！」

張國煒動態、賣股受關注

另外，張國煒是否打包賣長榮航股票，還是回馬槍參與集團經營權之爭，則是第三個觀察指標。

值得一提的是，目前張國煒仍以華光投資名義，持有長榮航空9.31％的股權，是目前長榮航空第三大股東，影響力不容小覷。不過，張國煒創立星宇航空後，2019年來數度出售長榮航持股，大約每年都會申報出脫3萬張股票，一方面充實星宇營運資金，另方面也逐漸與長榮切割。

華光投資目前持有長榮航約48萬張股票，以2月25日收盤價32.25元換算，市值達到155億元，相當可觀，若張國煒有計畫處分長榮航持股，那麼在明年改選前夕，加上長榮航股價來到10年來新高，是否打包出售值得關注。

「老大張國華鍾情於海運，老三張國政偏好於航空，不是沒有談和的空間。」業界人士觀察，在長榮國際翻盤後，大哥一統的時代結束，可說進入兄弟共治時期，張國煒要藉此回鍋長榮機率不高，但雙方是否達成協議在未來能夠相互合作，仍有不少想像空間。

長榮國際改選翻盤後，內部權力結構也進入重整階段，未來是否會朝張國華續掌海運，張國政拿下航空，張國煒經營星宇的方向前進，肯定會是長榮集團逾80萬名小股東最關心的話題。

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