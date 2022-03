俄烏談判像八腳章魚…瑞士、芬蘭凍結普亭資產 美示警：烏克蘭最壞時刻還沒來

【文.林依榕整理】

俄羅斯、烏克蘭2/28於白俄羅斯邊境談判,兩國邊戰邊和談、烏克蘭總統澤倫斯基忙著加入歐盟,花了5個小時最後首輪談判未果,烏克蘭首都基輔隨後又再發生大爆炸。

值得外界關注的是,繼各國將俄國踢出SWIFT後,向來站在「中立」角色的瑞士,放棄了原不表態的承諾,對俄國實施制裁、凍結普亭及俄國金融大亨等人在瑞士的帳戶。

此外,無懼俄國先前恐嚇「下一個攻擊目標」的芬蘭,正式宣布「軍援烏克蘭」,也改變了二戰後「軍事不結盟」的立場。不過有美國官員警告,俄國絕對有「拿下基輔」的實力,俄烏戰爭最壞的時刻「還沒到來」,甚至連先前馬斯克送的網路設備的,都會成為攻擊目標!

俄烏談判桌上桌下「各自盤算」 烏克蘭入歐盟有譜?

俄羅斯、烏克蘭於當地時間28日,在烏克蘭與白俄羅斯邊境進行首輪談判,在談判前,烏克蘭總統澤倫斯基就已表示,自己對這次和談結果不抱希望,談判代表團前往與俄羅斯談判過程中,他也不斷呼籲歐盟讓烏克蘭立即加入。

談判耗時6個小時、3回合,雙方在談判桌上唇槍舌戰你來我往,兩國戰事也並未停歇,最後無明確結果,各自返回首都磋商。就在談判剛結束,烏克蘭首都基輔也再度傳出巨大爆炸聲,傳烏國布羅瓦里市的市長受傷。

Russian forces launch an attack on Kyiv soon after the Ukraine-Russia negotiations are over. pic.twitter.com/8u4EYP8pkQ