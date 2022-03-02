俄烏談判像八腳章魚…瑞士、芬蘭凍結普亭資產 美示警：烏克蘭最壞時刻還沒來

【文．林依榕整理】

俄羅斯、烏克蘭2/28於白俄羅斯邊境談判，兩國邊戰邊和談、烏克蘭總統澤倫斯基忙著加入歐盟，花了5個小時最後首輪談判未果，烏克蘭首都基輔隨後又再發生大爆炸。

值得外界關注的是，繼各國將俄國踢出SWIFT後，向來站在「中立」角色的瑞士，放棄了原不表態的承諾，對俄國實施制裁、凍結普亭及俄國金融大亨等人在瑞士的帳戶。

此外，無懼俄國先前恐嚇「下一個攻擊目標」的芬蘭，正式宣布「軍援烏克蘭」，也改變了二戰後「軍事不結盟」的立場。不過有美國官員警告，俄國絕對有「拿下基輔」的實力，俄烏戰爭最壞的時刻「還沒到來」，甚至連先前馬斯克送的網路設備的，都會成為攻擊目標！

俄烏談判桌上桌下「各自盤算」 烏克蘭入歐盟有譜？

俄羅斯、烏克蘭於當地時間28日，在烏克蘭與白俄羅斯邊境進行首輪談判，在談判前，烏克蘭總統澤倫斯基就已表示，自己對這次和談結果不抱希望，談判代表團前往與俄羅斯談判過程中，他也不斷呼籲歐盟讓烏克蘭立即加入。

談判耗時6個小時、3回合，雙方在談判桌上唇槍舌戰你來我往，兩國戰事也並未停歇，最後無明確結果，各自返回首都磋商。就在談判剛結束，烏克蘭首都基輔也再度傳出巨大爆炸聲，傳烏國布羅瓦里市的市長受傷。

Russian forces launch an attack on Kyiv soon after the Ukraine-Russia negotiations are over. pic.twitter.com/8u4EYP8pkQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

而俄國總統普亭事後與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 通電話表示，想要和談必須滿足「烏克蘭變中立國」、「推動烏國非軍事化和去納粹化」以及「承認俄羅斯對克里米亞的控制權」等3項訴求。

烏國總統澤倫斯基隨後也正式在個人臉書，貼出正式簽署加入歐盟的申請強調「這是真的」，但歐盟委員會主席范德賴恩27日曾暗示烏克蘭不會立即加入，歐盟官網上也對此說明「成為歐盟成員是一個複雜的程序，無法一蹴而就」。

芬蘭無懼恐嚇「軍援烏克蘭」 瑞士罕見放棄中立「對普亭出手」

無懼先前曾被普亭恐嚇「下個攻擊目標」的芬蘭，在俄烏戰爭進入第6天後正式宣布，放棄二戰後「軍事不結盟」的立場，將提供烏克蘭軍援包括2500支戰鬥步槍、15萬顆子彈、1500件反戰車武器和7萬份口糧。

不僅是芬蘭，一向是「中立國」的瑞士也放棄原有立場，宣布對俄羅斯實施制裁，凍結俄羅斯在瑞士的資產、凍結普亭、5名俄羅斯金融大亨在內共336人在瑞士銀行的帳戶，同時禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空，取消瑞士航空飛往俄羅斯的航班等。

瑞士表示將與烏克蘭民眾站在一起，「俄羅斯對自由的攻擊、對民主的攻擊、對平民的攻擊，對自由國家機構的攻擊，在國際上、政治上及道德上都是不能被接受的」。

馬斯克送的衛星「恐成標靶」 美官員示警：最壞時刻還沒到

綜合外媒報導，28日衛星照拍到俄國軍對自基輔以北綿延64公里，戰車、補給軍隊塞滿整條道路，一名美國官員警告，俄國絕對有攻下基輔的實力，烏克蘭的「最壞時刻還沒來臨」！

另一方面，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前送給烏克蘭的星鏈衛星，提供烏國正常的網路終端設備，但現在這些設備被網路安全研究人員警告，可能成為俄羅斯「空襲」的第一目標。

馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）所贈送給烏克蘭的星鏈（Starlink）衛星網路終端設備。（圖／翻攝自twitter.com／FedorovMykhailo）

本文授權自今周刊，原文見此。

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