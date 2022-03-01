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退休1000萬就夠了 他42歲告別職場「靠5張表打造樂退人生」

聯合新聞網 / 今周刊
吳家揚42歲告別職場，強調：「退休投資重點在於保本。」圖／今周刊攝影團隊
吳家揚42歲告別職場，強調：「退休投資重點在於保本。」圖／今周刊攝影團隊

【文．盧沛甫】

關於退休，究竟要累積多少資產才夠？42歲就財富自由，享受退休人生的吳家揚表示，可以從每年所需生活費進行估算，在沒有任何收入的前提下，達成存款目標。

吳家揚以一個月生活費5萬為例，一年所需的費用為60萬，退休後40年，總共需累積至少2400萬的資產，同時這些資產必須擁有足夠的變現性，以支應後續的生活開銷。

吳家揚也建議退休族群，投資應以保本為出發點，他推薦保險作為風險管理的投資工具之一。吳家揚以20年前買進的第一份保單為例，20年來相關保費以上漲10%以上，造成這種情況的原因有三個：

1.低利率時代；

2.理賠率逐年提升；

3.國人平均壽命提高；

面對保費不斷上調，吳家揚認為可以透過個人綜合所得稅，申報列舉扣除2.4萬元的保險額度，買入基本壽險、實支實付醫療險以及意外險，以一個主約兩個附約的搭配來降低生活風險。

而退休族群保險，吳家揚以衛福部統計為例，國人平均在人生最後8至9年時光，將屬於失能狀態，因此他建議投保失能險以防萬一，若還有其他保險預算，可再考慮癌症險、殘扶險等。吳家揚表示，買保險付了保費，可以在未來意外發生時，避免多一筆的資產耗損。

此外，吳家揚也建議投資人建立自己人生的五張表：

1.日常支出表：透過記帳，除了看出通膨對生活的影響外，也能避免不必要的日常開銷，減少漏財機會。

2.投資交易表：若有投資習慣的人，可以透過該表檢討自身投資策略，在未來出現類似行情時，能夠更加得心應手。

3.現金流量表：透過了解現金流量，估算未來數十年財務狀況的模樣。

4.保險內容表：將既有的保險保單整理好，了解自身風險在哪，發生意外時所需的費用

5.生活紀錄表：記錄每天生活，管理時間開啟第二人生

「80%的投資人在市場都賠錢，退休投資重點在於保本。」吳家揚認為，退休族群最棒的投資還是將焦點回歸到自己，找到喜歡的事情才能讓退休人生充實且快樂。

退休理財還有哪些重點，請收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://pse.is/3yxkyh

本文授權自今周刊，原文見此

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