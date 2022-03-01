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土地是麵粉 房子是麵包…賺錢的都是大地主！謝金河：不從土地課稅 房市怎麼打？

聯合新聞網 / 今周刊
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

【文．謝金河】

高貴的麵粉，一定沒有便宜的麵包！

走過復興北路，長安東路口，在路口一小片「台北好好看」的小公園，現在圍上圍籬，怪手正在施工，移除地上物，這塊土地即將興建地下六層，地上廿四樓的商辦大樓。

這塊稀有的角地，原本是大同的，在林郭文艷當董事長的時代，由尚志資產賣出，在2019年3月7日興富發以每坪1119.8萬元標下，這塊只有456.47坪的土地，成交價高達51.12億，這個每坪成交單價創下全台第二高的紀錄。

在這麼高貴的土地上，未來推出的商辦，每坪可能從150萬元起跳。這塊土地是商三特，容積614.43%，因為取得容積獎勵，可以拉大到900%，加上整合週邊土地，總建坪可達到6000坪，這是興富發今年的重要代表作。

圖／謝金河臉書
圖／謝金河臉書

台灣房價高不可攀，政府打房力道也不手軟，但房價在充沛的資金推升下，回檔空間十分有限，最大的關鍵在土地！房地產的土地就像是麵粉與麵包的關係，土地是麵粉，蓋出來的房子是麵包，用很高價的麵粉製作出來的麵包一定不會便宜。

這些年房價一直漲，但真正推升房價的是土地，很多建設公司只是代工，真正賺大錢的是土地持有人。政府大力推囤房稅，但持有土地的人卻有寬廣的避稅空間。

台灣的土地課税根據孫中山的平均地權，漲價歸公，土地按照公告現值課稅，這個公告現值和市價通常有很大的差距，也成了最好的避稅管道，台灣真正的大有錢人，其實都是大地主，真正要落實居住正義，如果不從土地課稅著手，房地產怎麼打？效果恐怕很有限！

圖／謝金河臉書
圖／謝金河臉書

今天經過復興北路，長安東路口，我把相機照片整理一下，這塊土地背後的故事，十分值得探討。

本文授權自今周刊，原文見此

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