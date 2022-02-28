若開戰台灣防空洞在哪？快查「你家附近避難處」軍事專家：戰爭中想活下來這些事項不能忘

【文 林依榕整理】

烏俄戰火持續，各國除了緊盯局勢外，台灣與中國的兩岸關係也受到矚目，有民眾詢問倘若兩岸不幸爆發戰爭，台灣現在還有防空洞嗎？人口擁擠的直轄市還躲得了嗎？

前空軍軍官、軍事評論家邱世卿曾在「戰爭生存手冊中」透露，萬一爆發戰爭，想要提高自己和家人的生存機率，有7點事項一定要注意。

自家附近防空洞在哪？ 1網站查全台避難位置

烏克蘭、俄羅斯戰爭，讓許多台灣人聯想到兩岸的政治處境，一名網友在PTT上以「認真問現在台灣還有防空洞嗎」為題發文，表示自己在雙北市生活，如果真的很不幸發生戰爭，人口擁擠的5個直轄市還有防空洞可以躲嗎？該網友也在文章中聲明，這樣問不是要製造大家恐慌。

網友們回應，其實各級學校的地下室、公共設施都是臨時避難所，有的人則分享自己小時候曾經就有看過防空洞，隨著時間推演現在都堆滿垃圾，「小時候住眷村附近，真的有一個地方鐵門關起來在地下，我都以為是鬼住，原來是避難地下室入口，老蔣有豐富逃亡經驗，確實對各地防空洞有規劃」、「台北很多40年以上舊公寓有停車場的...以前都是防空洞避難用」；不過有網友表示，「現在是防空避難設施有很多啦，只是有沒有維護才是問題」。

事實上，民眾可以到內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」，就可查詢住家附近的防空避難位置。由於許多防空避難設施，位於大樓地下室、屬於個人財產，未經同意不可擅闖。

萬一戰事爆發...「7要素5條件」提高生存機率

前立法委員蔡正元曾在臉書轉發前空軍軍官、軍事評論家邱世卿的文章「戰爭第一波下的平民生存手冊」，文中提及，萬一戰事爆發、防空警報響起後的24到48小時之間，必須注意或是要有心理準備的一些事項。

一、警報

當防空警報響起時，根據系統設定偵測到飛彈落地大約有3到4分鐘的預警時間，依照目前的國家警報發送機制以及各地區民防空襲警報施放設施的響應，這一場戰爭的序幕將會在一個漆黑的夜晚，大家被手機接收的國家警報訊息以及全島同步施放的空襲警報驚醒開始。

請記住，接下來很長一段時間，政府或社會的救濟或救難措施是不存在的，你都必須要依賴你自己。

二、避難

接獲警報後除了戴帽子、穿著棉質衣物保護身體，必須遠離窗戶避免爆炸震破玻璃而被割傷，切勿跑到大街亂竄，「因為從天而降的碎玻璃也有可能割傷你」！

建議躲在沒有窗戶的房間，緊靠牆根與地板臥倒或蹲坐，用雙臂支撐上半身，胸部離開地面，避免強烈的震波撞擊胸腔導致內傷。若是在有窗的房間，則應躲在無法被窗外燈光照射到的那面牆。

邱世卿表示，若距離爆炸點近，在臥倒蹲坐時應「保持嘴巴微張」，避免震波產生的壓差造成肺部急速擴張而受傷，等到天亮再移動到更安全的地方。

他也進一步提醒，一個安全的避難場所需具備5項條件：

1.掩蔽以及遮蔽的能力

2.充足的食物以及乾淨的飲水

3.應急的藥物

4.可以控制的火源或熱源

5.有足夠的安全阻隔措施

三、應急的藥物

戰爭中最常發生各種割傷、外傷以及飲食不淨引起的腸胃道不適，因此準備適當的應急藥物，如消毒用的碘酒、抗生素、乾淨的繃帶、剪刀以及胃腸用藥，就能夠避免傷勢惡化或挽回生命。

四、可控制的火（或熱）源

在冬季或不良的天候下，失溫是對生命維繫最大的挑戰，熱源不僅可以用來加熱食物，還可以幫助維持體溫，因此透過生火或其他器具產生熱源，對於避難場所內的幼童或生病的人來說非常重要，而火光的亮度，也可以提供心理上的撫慰與安全感。

五.有足夠的安全阻隔措施

「戰爭時期，高貴的人性比白犀牛還罕見！」當戰爭爆發後，隨之而來的社會秩序崩解，其他同樣避難的人可能會成為生存的最大威脅，尤其是當你沒有基本物資匱乏之虞時，其他人很有可能會搶奪你的資源；因此，一個能夠提供阻隔的措施，如一道堅固的鐵門、圍籬甚至是難以破壞的入口，都足以讓他們打消念頭，轉移目標。

六.通信

由於通信系統容易成為被攻擊的目標，無論是電力、行動通訊或是網路、電話等，在首波打擊中會遭到大面積的破壞，

所有現代3C設備只是加重民眾避難時的負擔，最好準備一部收音機收聽無線電廣播的最新訊息，「只要比別人多知道一些訊息，生存的機會就會比別人高一些」。

特別注意的是，不要隨意使用具有發送無線電波的收音機或電台設備，因為戰場上交戰各方都會利用無線電信號偵測作為搜敵的手段，萬一被誤解為目標，接下來可能就會有砲彈落在你的避難場所附近。

七.自保

一個落單的避難場所或避難家庭是非常脆弱的，應該盡可能聯絡附近可信任的其他避難的人或是朋友，一個迅速組織起來的群體可以在困難時互相支持交換物資，同時可以最大化的提供整個群體的生存機率。

除非有把握，否則請不要拿起槍枝作為自保的武器，因為在戰場上所有拿槍的都會被視為軍人，不管是不是穿軍服。如果因為社會秩序混亂，被迫必須拿起槍枝或武器自衛時，最好能有接受過軍事或戰鬥訓練的人作為指揮，這樣可以更有效率的保護避難的群體，「因為戰場上老兵的生存機率通常是菜鳥的指數倍」。

請記住，自保的目的並不是讓強者可以活下來，而是讓老弱婦孺能安然度過難關。

本文授權自今周刊，原文見此。

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