擔心台灣是下一個烏克蘭？聯電前往新加坡投資晶圓廠 背後深藏2大意義

【文 林宏文】

晶圓代工廠聯電（24）日宣布，將投資50億美元於新加坡興建十二吋晶圓廠，生產22/28奈米製程，並於2024年底開始量產。這是聯電相隔逾20年後，再度啟動赴新加坡投資設廠，在全球瘋半導體投資建廠的市況下，老牌晶圓代工廠聯電的新動作，有很多值得玩味與討論之處。

根據聯電的資料，這座新廠的特殊製程技術，包括嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RF-SOI及混合訊號CMOS等，都是在智慧型手機、智慧家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵的技術。

此外，聯電也指出，新廠擴增的產能也與客戶簽訂長期供貨合約，以滿足5G、物聯網、車用電子等市場的強勁需求，特別是協助紓解22 / 28奈米晶圓產能結構性短缺，確保2024年後對客戶有足夠產能供應。

對於聯電的新加坡投資案，先看幾家外資券商第一時間寫的報告。我找了三家代表性券商UBS、麥格理及高盛，對聯電的評估分別是中立、超越大盤到買進，目標價分別是62元、85.25元、114.5元，三家券商的價格預測高低相差近一倍，顯示分析師對晶圓代工景氣預測已出現明顯分岐。

麥格理報告認為 晶圓代工沒有供過於求壓力

在這三家外資評估報告中，較保守的UBS及麥格理都以股價淨值比（P/B）法來預測，UBS是以2023至2025年ROE成長19%為計算基礎，因此以2.5倍乘以2023年預估淨值為62元當目標價；至於麥格理則預估未來三年ROE成長23%以上，並以3.5倍乘以2023年淨值得出85.25元的目標價。

至於看多的高盛，則是以本益比（P/E）法來預測，並以19倍本益比乘以今年預估每股稅後純益（EPS）6.03元計算，得出114.5元的目標價。

在這三家券商報告中，麥格理報告中提出一個值得注意的細節。麥格理認為2021至2024年，晶圓代工還沒有供過於求的問題，晶圓代工產業營收的複合成長率（CAGR）可達到20%，其中晶圓出貨數量的成長是11%，至於價格則是上漲9%。

麥格理也認為，統計目前全部晶圓代工產業的資本投資（Capex），連同聯電新加坡這個新廠算進去，都還未超過11%，因此晶圓代工產業尚未出現供過於求的現象。

不過，麥格理也預估，晶圓代工新廠投資愈來愈貴，晶圓廠的成本通膨（cost inflation）壓力已經發生了。

麥格理認為，2021至2024年，全球晶圓廠的建廠單位成本將比2010年至2020年增加55%，其中主要原因有三，一是EUV（極紫外光）機台愈來愈貴；二是新廠擴建成熟製程（例如聯電新加坡廠就算是）的成本也增加；第三是其他各種設備也在漲價。

麥格理以聯電A12-P6廠為例，總計投資36億美元興建月產能28K（2.8萬）片晶圓，每1K單位成本是1.3億美元，至於目前的新加坡廠12i-P3，投資50億美元興建30K（3萬片）月產能，每1K單位成本1.67億美元，顯示晶圓廠投資確實愈來愈貴了。

兩個意義：地緣政治、展現決心

最後，在烏俄戰爭的此刻，聯電宣布這個新加坡投資案，我認為還有兩個重要意義可以探討。

首先，是地緣政治的因素。這是未來十年觀察半導體產業發展及策略布局的重點，聯電選擇新加坡蓋廠，而不是美國、日本或歐洲，應該有其重要意義。

昨天美股因烏俄戰爭盤中大跌，道瓊尾盤從最低點往上狂拉900餘點，在所有費城半導體股幾乎都大漲的情況下，台積電ADR仍然下跌3.47%，聯電ADR也下跌1.81%，可是美股格芯（Global Foundry）大漲14.29%，英特爾也上漲4.64%，這是否意味著外資擔心台灣會是下一個烏克蘭，因此把希望寄托在美國其他晶圓代工廠的表現？

不可諱言的是，在全球地緣政治的緊張衝突下，把晶圓廠蓋在哪裡，顯然是目前全球資金最關心的焦點。

我認為，聯電這個新加坡投資案，重點就是新加坡這個地點，因為新加坡是一個政治中立且相對安定的地區，在美中較勁、強權及地緣政治衝突日益嚴重的時代，在炮火聲不斷的全球晶片競賽裡，選擇投資地點的價值，最終還是會被特別突顯出來。

況且，聯電很早就在新加坡設有十二吋廠，目前月產能五萬片，已經累積很多與新加坡政府合作的經驗，而且相較台灣，新加坡電力充足、人才取得多元化，又可服務來自各國、尤其是來自歐系的國際整合元件製造（IDM）廠；此外，新加坡及東南亞的封測廠也不少，在就近服務客戶上應該有不錯的優勢。

其次，在投資人對晶圓代工景氣與供需已出現疑慮的情況下，聯電的新加坡投資案，是一個具體展現信心與決心的對外宣示。

農曆年後，聯電、台積電股價不斷下滑修正，原因就是市場擔憂，晶圓代工成熟製程將在2023年供過於求，而且這正是源自農曆年前聯電法說會時，總經理王石回答記者詢問時表示，「假如成熟製程在2023年供過於求，對聯電也沒有什麼影響。」

但是，對於這個說明，媒體的重點放在「聯電預期28奈米明年將供過於求」，當然也就成為拖累股價下滑的因素之一。聯電昨天宣布在新加坡建廠，表達的是新廠與客戶訂有長約基礎，不擔心2024年底開始量產後會出現供給過剩問題。這個投資案的宣布，似乎也是聯電向投資人表達正面樂觀的態度。

其實，對於經營事業的人來說，當市場有發展機會時，當然是要積極爭取，那怕未來市場競爭很激烈，也要想辦法變成最後贏家，因此擴廠已經成為不得不做的選項，因為如果不擴廠，那將來客戶需要產能怎麼辦？豈不都跑到競爭對手那邊了？

我相信，對於做生意的人來說，什麼事都不做，然後失去訂單與商機，一定比激烈競爭後，被對手打敗還要痛苦。也就是說，寧可光榮戰死，也不要成為一個畏懼上戰場的士兵。

但重點則是要有秩序的擴充，有所本的增加產能，這是未來晶圓代工產業決勝的重點，不管台積電、三星、英特爾，或是聯電、格芯、力積電等，如何選擇對的戰場，然後最終又可以打勝仗，恐怕才是未來投資人最重要的選股關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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