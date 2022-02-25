「沒帶手機、掉到溪裡、連眼鏡都不見」謝金河難忘一次「受困」經驗 述山林冒險教會他的事

【文 張孝瑜】

理性與感性「兼容並蓄」的極致展現是什麼？是對數字的高度敏感，與對山林的極度熱愛。財經趨勢專家謝金河屢屢針對世界經濟趨勢、產業脈動提出犀利觀點，並且有絕佳記憶力，舉凡各財經大事、年代皆能信手捻來；同時，這股鑽研與熱愛也在每個週末化為足跡，無數次踏遍台灣這片土地山林，就像《讀你》歌詞道：「讀你千遍也不厭倦……」。精彩內容歡迎收聽Podcast節目《Today來讀冊》

好比一座七星山，他就去了超過百次，甚至能規劃出20種登上七星山的路線；一座茶壺山，能夠以勸濟堂為起點，經過半屏山再折返，也能改道黃金博物館，從小徑直上樹梅嶺繞至貂山古道，途經燦光寮到地質公園，最後回到博物館……彷彿整張地圖就在他眼前，謝金河不加思索就能說出不同路線。他打趣道，自己最喜歡將景點連成「圓」的路徑，或是興致一來變化成動物圖案，不論晴天雨天，都各自有不一樣的美景，結束後再泡湯或大快朵頤，何不快哉！

除了週日和三五好友登山，週六也會參與捷兔俱樂部，在山林間奔馳。捷兔俱樂部（Hash House Harriers），是一個歷史悠久、自國外傳來的休閒跑步團體，一個人事先設計當次路線，當天由扮演兔子的人先跑，一邊跑一邊撒麵粉，留下可追蹤的痕跡，再由後來居上的獵人尋找，有時候要翻山越嶺，有時要在溪泥地裡跨躍，就像一場大冒險。

但既然是「冒險」就有其風險。有一次，他錯過出發時間，夥伴們早已不見蹤影，剩他一人在山林間尋找兔子留下的蹤跡，一直沒找到正確路徑，沒想到天色漸暗被困在山裡，還一個不小心掉進溪裡，眼鏡也不知去向，甚至沒有手機可對外求援，在十二月寒夜的山上，只得蜷縮在一塊大石壁後頭等待救援，幸好當時載他的司機足夠機警，趕緊向捷兔團長求助，才一夥人上山找尋、將他救出。

這次恐怖的經歷，啟發他一定要結伴而行，因為兩個人還能一起想辦法，一個人只能無助等待救援。另外，「從此就把手機帶在身上！」他笑。即使如此，依然不減他參與捷兔的興致，藉此持續鍛鍊自己的體能。

「人生就是一段旅程，我比較喜歡的意境是：不知道前方會看到什麼，持續探索！」謝金河不僅幾近瘋狂的探索台灣之美，也不斷探索人生各樣可能性；年輕時他捨棄穩定的教師、海關、公務員工作，選擇自行開疆闢土不斷探索，造就了今日的財經專業，也造就了老謝在台灣還持續刻印的腳蹤。

本文授權自今周刊，原文見此。

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