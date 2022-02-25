俄烏開戰油價飆破100美元創7年新高 專家：短期通膨壓力增加 惟台灣出口及產業影響不大

【文 蘇君薇】

俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，烏克蘭總統澤倫斯基下令戒嚴，情勢險峻，使得布倫特原油一度飆破每桶100美元，創7年多來新高。

外界擔憂，俄烏戰局若再持續擴大，對台灣的產業及能源進口會否造成影響？

對此，台經院院長張建一表示，短期來看，俄烏開戰會導致全球通膨壓力增加，中長期則要視俄烏後續戰勢情況；目前來看，對台灣出口及產業面影響不大。

台灣沒向俄羅斯買油 惟開戰將增加全球通膨壓力

根據2020年公布數據，俄羅斯是台灣第20大貿易夥伴，烏克蘭排名第66位，都不是台灣重點貿易對象。

張建一說明，烏克蘭主要出口小麥、玉米等農產品，也有一些半導體的氣體，不過，主要出口都不是到台灣，像是半導體氣體就是出口到美國；俄羅斯產油，台灣當然也沒從俄羅斯買油，主要是從中東地區，比如沙烏地阿拉伯等國購買。

俄烏開打，短期來看會導致全球通膨壓力增加，通膨壓力上升，就會降低全球需求，會使得全球貿易量下降，現在就是看說是大家一起下降、台灣出口會否受到影響。

「後續怎麼樣，要看戰勢情況」

張建一指出，台灣大多出口原物料、零組件，特別是ICT零組件、半導體下游產品，俄烏其實非台灣主要貿易國家，但因戰爭會引起全球的緊張，包含通膨，會否降低未來經濟的不確定性，這都會影響全球的消費，也會進一步影響到貿易。

「所以後續怎麼樣，要看戰勢情況，目前看起來還未擴大。」

他認為，普丁話講得很好聽，說要讓烏克蘭去納粹化、去軍事化，講白了就是要把烏克蘭總統拉下台，換成親俄羅斯的人選，現在就看俄羅斯全面攻擊，整個戰況有無惡化。

張建一說，烏克蘭以出口農產品為主，這會讓大眾物資價格上漲，俄羅斯為產油大國，短期會讓大眾物資價格與石油價格有上漲壓力，導致短期內全球會有輸入性通膨的壓力。

如果俄國不是併吞烏克蘭，只是逼烏克蘭總統下台、變成親俄，張建一強調，這對全球的影響可能很短暫。

台幣盤中貶破28元 但美元相對其他貨幣仍走貶

張建一認為，美國第一波制裁較不痛不癢，後續就看美國會怎麼制裁俄羅斯，以及歐洲較親北約的國家怎麼跟進？應是從金融跟貿易面去制裁；要看後續手段才會否影響到整個全球，再看會否影響到台灣。

從能源進口及外匯市場來看，張建一表示，基本上國際情勢緊張美元都會升值，其他國家貨幣就是貶，台幣今日盤中就貶破28元，不過這應是短暫；以韓國來看，韓國去年6月到現在升了3、40，理論上韓元應該要升值，結果還是貶值，台幣基本上仍在27、28元間，但因今日開打，美元相對其他國家貨幣還是走貶。

張建一說明，基本上台灣還是一個小型開放經濟體，不管台幣還是出口，都是要看國際經濟趨勢而定，不過，台灣的出口在國際上比較有不可或缺的供應鏈，特別是半導體的部分，且跟俄烏貿易往來比例非常低，這對台灣出口影響不大。

如果戰勢持續擴大，會導致全球面臨很大不確定性，造成金融市場動盪甚至影響全球經濟，也會影響全球貿易鏈，貿易或多或少都會影響，但短期觀察仍以通膨影響較大，中長期就要看戰爭會持續到何時。

台灣是小型開放經濟體 國際經濟趨勢影響大

若從產業角度來看，張建一直言，產業目前對台灣影響不大，因為台灣跟這兩國影響較小，金融面大概明日就會公布，金管會應有要求上市櫃公司回報俄烏開戰對他們的影響。

台灣時間24日，普丁下令對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭宣布戒嚴，並稱俄羅斯已全面入侵、多個城市遭到攻擊，境內已有數百人傷亡。

台灣時間23日，美國、加拿大、歐盟等國，陸續宣布對俄羅斯的制裁措施，烏克蘭宣布進入緊急狀態。台灣時間22日，普丁簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離共和國獨立，並派遣軍隊進駐「維和」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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