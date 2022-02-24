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用75％酒精取代「肥皂洗手」會怎樣？ 醫揭恐怖後果：對這些病菌根本無效

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 翁申霖】

受到新冠（COVID-19）疫情影響，現在幾乎人手一罐75％濃度酒精，以便隨時隨地消毒，防止病毒上身。不過，一樣都是消毒，想要擺脫手部病菌，是否可以噴酒精或乾洗手就好，不必大費周章用肥皂洗？對此，有醫師表明，千萬不可以這樣做，75％消毒液僅是應急用，不能取代肥皂洗手！

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，去餐廳吃飯前，都會留意到有許多人用75％酒精勤噴雙手，但就是沒見任何人起身去廁所用肥皂洗手；對此，黃軒說明，在疫情下，大家都已知濃度在70％～95％之間的酒精有消毒效果，那是因為酒精破壞新冠病毒的病毒膜，使其失去毒性，因此建議「在無法確實洗手的時候，利用酒精來消毒」！

「吃飯前，要洗手，但不是叫你用75%乾洗手；如廁後，要冼手，也不是使用75%乾洗手。」

黃軒強調，在75%酒精搓揉下，不代表全部的病毒和細菌都能完全消失，意即酒精根本無法消滅所有的病菌，包括腸病毒、諾羅病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒等，以及細菌像芽胞桿菌、寄生蟲如隱孢子蟲。

黃軒指出，叫大家「勤洗手」，其實是在鼓勵大家「用肥皂加水勤快洗手」，惟有在肥皂和水不易獲得的情況之下，才使用「75%酒精洗手液」應急一下，而不是在生活上取代了用肥皂洗手！「大家貪圖方便，一直噴洗手液，殊不知酒精洗手液不是所有病菌的殺手，這些病菌從寄生蟲、細菌到病毒，都很好沾在你手掌上的，而75%酒精是對這些微生物無效的。」

只有親自用肥皂洗手，才不會把腸病毒、鼻病毒、口蹄病毒、諾羅病毒等帶回家傳染給小孩和家人。

本文授權自今周刊，原文見此

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