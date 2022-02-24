生病才回台用健保「停復保機制」擬取消、投保金額上調最快3月實施 旅外台人頭大了

【文 林依榕 整理】

台灣健保連年虧損，部分旅外國人一出國就辦理停保，生病才會回台使用健保，引起社會上「不公平」的聲浪，衛福部表示25日將於健保會討論，預計廢除停保制也一併研議調整投保金額上限。

為了讓健保能被更公平的使用，健保會將於25日開會討論有關5項財務調整措施，包含投保金額上限、藥品部分負擔、旅外國人停復保、政府財務責任比例，及補充保費，以減少鉅額虧損。

其中，最具爭議的「旅外國人停復保」部分，依照現行規定，出國6個月以上停保的國人，返國之日即為復保日。也就是說，有旅外需求的民眾只要在出國前辦停保，就可以免繳健保費，等到生病需要就醫時再回台復保，造成外界質疑有不公平的現象。

衛福部社保司司長商東福，以2019年健保資料為例說明，該年約有16萬人停保，其中有9萬人復保，復保的人當中又有6萬人就醫，但所繳交的3個月保費金額與醫療費用，在財務上大致平衡，可見得這項制度不是「錢」的問題，而是「公平性」的問題。

不過是不是要完全廢止復保制度仍待討論，商東福表示因為復保的民眾中，有1/3並不是為了就醫，因此目前除了完全廢止這個方向，也考慮僅限公家機關駐外人員、遠洋漁船工作者使用，預估每年可增加約26億元健保收入。

另一方面，這次健保會議中也將討論投保金額上限議題。由於基本工資逐年調漲，但是過去僅調整國人投保金額最低級距，不過投保金額最高上限已10幾年未調，維持最高級距18萬2000元。

商東福說明，根據《健保法》規定，投保上限如果要調整必須有2大要素，首先，最高及最低金額差距少於5倍，但現行為7.2倍；再者高級距人數占被保險人3%，代表無法反映實際收入狀況。

至於政府負擔部分，目前傾向政府可以多付一點，但如此一來計算方式就得改變，商東福表示，健保的相關配套措施預計25日會後就可公布，最快三月初預告，預告期10天或30天新制就能上路。

本文授權自今周刊，原文見此。

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