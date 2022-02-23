烏俄衝突升溫／小摩警告通膨飆升、大摩卻鼓勵逢低抄底 秒懂外資如何看股市、經濟、匯率

【文 / 黃煒軒】

隨著俄烏局勢急轉直下，金融市場膽戰心驚，這場數十年未見的地緣政治風暴效應多大？

《今周刊》特此整理了5家指標外資觀點，提供投資人參考。

台北時間2月22日凌晨時分，俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部兩個分離國的獨立地位，隨後即命令俄羅斯軍隊進入當地「維和」；西方國家對此反應激烈，陸續表態將進行制裁。

至此，這一場牽動全球政經局勢的烏克蘭危機，至少在直覺觀感上，似已從原先彼此僵持的態勢，逐漸進入到所謂的「俄羅斯局部入侵」階段，而各家外資機構近來陸續盤點、擬妥的應對策略，也開始有了更具體的參考意義。

在投資風險的評估上，「地緣政治」一向被認為是最難客觀判讀的變數，就拿2月21日的情況來看，一度傳出法國總統馬克宏促成美國總統拜登與普丁的高峰會；但未料當晚先有拜登提出「俄羅斯不得入侵烏克蘭」的會談前提，此舉被認為將使峰會成行的可能性大打折扣，引發歐股大跌；隨後，就是普丁下令「進軍」烏東，在憂心遭到歐美祭出經濟制裁下，俄股RTS指數當日一度重摔17％。

憂喜之間快速轉折，一時間，全球金融市場彷彿只能跟著普丁臉色波動，確實難以準確評估下一刻的局勢轉變。不過，高盛證券仍試圖從過往經驗量化出恐慌情緒對金融市場的衝擊程度，據此，對烏俄衝突的股市影響作出基本定調。

股市影響

5％是「至少」的修正水準

「如果用2014年俄羅斯入侵克里米亞的情況做參考，那麼，這一回的烏克蘭危機，至少將造成股市下修5％幅度。」高盛首席全球股票策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）如此表示。他分析，在2014年的克里米亞危機中，投資者對風險溢價的要求大約提高了20個基點，也就是0.2個百分點，由此反推，對股市的影響約莫就是5％。

若以美國標準普爾五百指數來看，自烏俄危機升高以來，至2月18日，指數跌幅約為2.8％，依照奧本海默的基本假設，持續向下修正的空間似乎有限，但請注意，他在發表前述預測時，5％，是「至少」的修正水準。

事實上，根據高盛團隊估算，若烏俄危機從目前的「局部入侵」進一步惡化到全面爆發，那麼標普五百指數或將有6.2％的下跌空間；相對之下，那斯達克指數的下修壓力更為沉重，據高盛估算，跌幅恐近1成，達到9.6％。

不過，若緊張情勢緩和降溫，股市亦將出現明確反彈，高盛預估，屆時標普五百指數將有5.6％的上修空間，那指的反彈空間則上看8.6％。

其他市場部分，高盛同樣以「局勢和緩」、「局勢惡化」兩種情境陸續分析，若緊張趨緩，高盛預測歐股可望上漲8.4％，日經225指數上漲7.7％，MSCI新興市場指數則有6.9％的漲幅可期。但若俄軍入侵行動加劇，歐股跌幅恐達9.3％，日股8.6％，新興市場整體股市則有下修7.7％的可能。

整體而言，高盛應以「跌5％」為截至目前的基本假設，情勢惡化則先看6％至10％的股市下修。而有別於高盛直截了當地分析指數影響，摩根大通（小摩）則從總體經濟基本面著手分析。

經濟基本面衝擊

上半年通膨率恐見7.2％

小摩日前發布報告指稱，烏俄衝突將使今年以來不斷攀升的國際油價再受刺激，布蘭特原油不排除上看至每桶150美元價位。約莫兩周前，小摩對油價預測是「輕易上探每桶120美元，如今不僅價位預測再拉高，且認為在油價驅動之下，上半年通膨率恐將看到7.2％的驚悚水準。」

無獨有偶，摩根士丹利證券（大摩）也把能源價格視作這場地緣衝突的經濟衝擊要角，該投行首席美國股票策略師威爾森（Michael Wilson）此前警告，一旦戰事擴大，將導致能源價格飆升，影響所及是造成需求驟降，主要經濟體則可能陷入衰退。

在描繪整體險境時，威爾森用了一個挺嚇人的形容詞：「極地漩渦（Polar Vortex）」，並稱當下最適當的策略是避開成長股，改採防禦型投資策略。妙的是，就在威爾森發表這個恐怖形容詞的兩天之後，他的同事，摩根士丹利資深投資組合經理人西門（Andrew Slimmon），卻有一番乍聽之下截然不同的建議方向。

該逢低抄底？

聯準會不至於坐視經濟崩潰

「善用這次的調整機會！」在被問及烏俄緊張情勢下的操作建議時，西門給了一句這樣的回應，簡單說，就是鼓勵投資人「逢低抄底」。

他的理由很明確，就是一時半刻的地緣政治風暴不至於影響基本面，他雖然亦不看好成長股，但仍然強調景氣循環股、價值股的投資機會。

至於抄底時機，西門沒有多做評論，但德意志銀行倒是給了一個「時間點」的參考答案。2月21日，德意志銀行分析師雷德（Jim Reid）提出預測，標普五百指數受到地緣政治風險的影響可能下挫6％到8％，整個觸底的時間長度約需3周，而從觸底到回升至原先水準，大約也需要3周。

在抄底「指標」的部分，西門同樣沒有多說什麼，然而，他卻意有所指地說，「我站在這一派……，就是，『相信聯準會不至於坐視經濟崩潰』的這一派。」正將啟動升息循環的聯準會，是否因為烏俄衝突而再度轉鴿？聯準會主席鮑爾會不會再次扮演救世主？至此，又成了另一個大哉問。

對此，美國「東岸債券天王」丹法斯（Dan Fuss）掌管的法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊，日前發表一番分析。團隊認為，目前市場似乎低估了俄羅斯在全球供應鏈的角色，「切記，俄羅斯仍掌握著大量對抗西方籌碼。」除了石油、天然氣之外，「如果俄羅斯利用鋁、鈦、鈾作為對抗籌碼，相關商品價格勢必也受影響。」

因此，即使衝突惡化將使物價、通膨壓力升高，但在「避免經濟崩潰」的前提下，該團隊仍然認為，一旦俄羅斯全面入侵，「聯準會可能暫時延後原定的升息計畫，歐洲央行也可能增加債券購買量。」

不斷攀升的通膨壓力、不可輕忽的衰退風險，聯準會如何斟酌拿捏，確實是個高難度任務，但無論怎麼分析，供給拉動的通膨，都是不變結論。於是在各家外資機構的分析中，也看到了一個最特別、類似於「接住墜落刀子」的建議。

建議來自於花旗外匯暨利率策略主管柯斯塔（Luis Costa），他表示：「石油和天然氣的價格高漲，代表的是，俄羅斯的經常帳盈餘預料將有強勁表現。」經常帳，往往是匯率攀升的重要靠山……；是的，他看好的資產之一，就是俄羅斯盧布。

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