全球電池荒／台泥擲百億搶市占、台塑組艦隊拼商機、鴻海也想大幹一場

【撰文‧今周刊編輯團隊】

高雄小港有一條長春街，這條路的盡頭，過去10年都是一座荒廢工廠；4個月前，一輛又一輛工程車開始日夜駛入。本刊造訪當天，這塊1萬多坪的土地正大興土木，三座巨型吊車同時作業，未來只要進度順利，台灣第一座超級電池工廠，明年就會在此誕生。

這一座電池芯廠年產能達1.8 GWh（兆瓦）、相當於2萬4000輛電動車所需的廠房，其擁有者，是砸下120億元建廠的台泥集團；然而，這個壯闊的建廠現場，對比3年前另一個場景，存在極大反差。

「全球電池荒」產業機遇

台泥擲百億蓋電池廠，搶攻市占率

那是一場舉辦在台泥總部的記者會。當時，活動走到尾聲，準備返回辦公室的台泥董座張安平，被攔下詢問旗下電池事業、彼時才剛拿下家電大廠戴森（Dyson）訂單的子公司「能元科技」，未來是否有計畫擴產？他沉默了一秒鐘後，眉頭緊鎖地向提問者說：「電池是一個非常重資本的產業，我得再想想，因為…，風險太大！」

常常說自己經營企業「很保守」的張安平，為什麼後來態度逆轉？

攤開台泥財報，可窺知一二。財報顯示，2008年以後就沒賺過錢的能元，去年第三季竟轉虧為盈，而這個背後，對台泥集團、對台灣電池產業來說，代表的是一場好久不見的機遇：一場「全球電池荒」引發的蝴蝶效應。

這場機遇，更讓這家台泥在1998年投資成立的電池公司，終於在去年開始對「車廠」出貨；據工研院內部一項資料顯示，若以每輛造價20萬美元起跳、也就是「超跑」等級的電動車市場而言，能元所提供的電池，去年的市占率排名已是全球前3。

電池產值將破千億美元

台塑組艦隊拚商機、鴻海不缺席

鏡頭轉到彰化市，那是台塑四寶之一的台化彰化廠區。這片面積20多萬坪廠區中的一座工廠，如今正在改建成電池模組廠，理由是該集團原本在新北五股的模組工廠，「去年因為歐美客戶的需求大幅上升，現在已經加線加到沒有空間了！」台塑生醫總經理劉慧啟透露。

過往，台塑集團在電池產業，僅有布局上游的材料、下游的模組，獨缺中游的電池芯，但，一名台塑內部人士向我們透露，「我們現在是『非常認真』在思考要做電池芯，之前內部有計算過，集團大概能夠生產60％的上游材料。」

事實上，在台泥與台塑之外，另一個重量級的產業大咖，也傳出正準備大手筆投入這波電池投資潮，「最近業界都在傳台塑還有…，還有『鴻海』，都要進來（建電池芯廠）了！」格斯科技董事長張忠傑說。

對此，鴻海集團內部人士表示，「我們一定會做電池芯，時間成熟就會對外宣布，我們去年說過了，2023年就會推出電動巴士用的電池。」

過去，電池業是台灣科技人眼中的「慘業」：它曾在90年代末、2008年，各掀起一波投資潮，包括統一、台泥、太電、中興紡織、大同、台塑等集團，都曾捧著錢投資電池材料廠、電池芯廠；但兩波熱潮都像是流星劃過，隨後，各廠幾乎血本無歸。

現在，包括台泥、台塑以及傳言中的鴻海，卻都擺出要「大幹一場」的全新戰鬥姿態；20幾年來，已「學到兩次教訓」的台灣電池產業，這一回，究竟看到了什麼不一樣的機會？

搶電池恐成「新常態」

車廠、儲能商、3C品牌商競逐卡位

據工研院統計，全球充電電池產值在去年達到近950億美元，今年可望突破千億美元；其中，鋰電池產值在去年正式超越長期位居主流的鉛酸電池，達到486億美元，今年更將上看至560億美元。

研調機構SNE更估算，由於去年電動車市場大爆發，交車量成長逾一倍，造成關鍵零組件｜鋰電池明年起將供不應求，且一路持續到2030年；如果扣除3C產品使用、放電量小的電池，僅計算放電量大、能驅動馬達的「動力電池」，供不應求的時間點，更會提前到今年，預估有12％需求無法被滿足。

第三波台灣電池業的復興，未來道路的盡頭，究竟是黑暗還是光明？這次，台灣各路業者已鼓起勇氣放手一搏，也期待政府提供政策助陣。13年來最重要的一次機會已經來臨，好戲正在上演中。

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