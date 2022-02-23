新手想買NFT怎麼入門？ 3c Tim哥「手把手」教學 帶你操作個人第1支NFT

【文．林依榕整理】

你有在玩NFT嗎？近來加密貨幣正夯，尤其NFT更吹起一股熱潮，3c Tim哥便拍攝一段教學影片，教導新手們要怎麼入門、進場操作購買NFT。

什麼是NFT？它跟比特幣有何不同？

全球近期颳起一陣NFT投資熱，由於NFT的交易流程簡單又不須昂貴的成本，吸引許多藝術家或企業機構進場。但什麼是什麼是NFT呢？

全名「非同質化代幣」（Non-Fungible Token）的NFT，雖然是虛擬貨幣，但它和大家所熟悉的「同質化」比特幣、以太幣的概念是相反的。

每一個NFT都有獨特的編號，每一次的轉手資訊，都會自動寫入區塊鏈上，一旦寫入就無法修改，交易過程透明化加上不可修改等特性，一定程度上避免了偽造的出現。

舉例來說，如果比特幣是一張新台幣百元鈔，每一張無論價值、樣張全都相同，彼此可以替代使用、找零；NFT卻像是一張限量發行的紀念版百元鈔，有獨特的限量編號與設計，其稀有性與價值是無法被相互替代。

體育、元宇宙、遊戲、公用品、收藏品及藝術品等，是NFT現有的５大熱門投資領域；理論上，所有商品都可以鑄造成NFT，但目前NFT產品仍以數位創作內容及實體藝術品數位化為主。

幣圈新手想買NFT怎麼入門 3C Tim哥「手把手」教學

圖截自3C有意思Tim哥臉書

想進場玩NFT，那你得先有錢包存放虛擬貨幣，市面上相關錢包百百種，但3c Tim哥在臉書推薦使用「小狐狸錢包（MetaMask）」，因為這款錢包操作相對簡單、去中心化，只要用手機或電腦到App store就可以下載。

圖截自3C有意思Tim哥臉書

Tim哥在入門教學影片中說明，下載小狐狸錢包APP後，點選軟體介面中的「創建錢包」選項，用戶除了傳統設定密碼，也可以選擇使用Face ID連結登入；接著，當密碼設定完畢後，還要按下「保護錢包安全」的確認紐，進行下一步「助記詞」的設定。

圖截自3C有意思Tim哥臉書

別小看「助記詞」設定喔，Tim哥強調，每個人的錢包都會有一組「助記詞」，一旦弄丟就會無法登入錢包也永遠找不回來，「千萬不要忘記！」他表示「助記詞」很重要，所以也不要在任何網站輸入相關字眼、不要給任何人，因為給別人「助記詞」等於直接把自己的錢包雙手奉上。

設定好「助記詞」後，創建狐狸錢包的步驟就完成囉！打開錢包你可以看到自己購買的NFT，或者也可以在APP首頁看到各種NFT產品列表，方便用戶參考、選擇。

圖截自3C有意思Tim哥臉書

NFT錢包真、假看仔細 守住荷包別被騙了

Tim哥特別PO出兩張錢包對比照，狐狸錢包APP也有冒牌貨，在填相關個資及助記詞的時候千萬要睜大眼睛，別被騙了！

Tim哥提醒，如果收到任何NFT寄來的信件及連結，都要仔細小心的檢查，看看有沒有被引導到假的錢包；另外，建議裝上防毒軟體，可以阻止別人入侵。

圖截自3C有意思Tim哥臉書

本文授權自今周刊，原文見此。

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