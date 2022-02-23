外送免運費、年省360元 Uber Eats與熊貓強推「年訂閱制」誰較省？

【文．蘇君薇】

隨著外送愈來愈發達，外送雙平台Uber Eats、foodpanda紛紛推動「訂閱制」，主打消費滿額免運費，可包月甚至包年訂閱，不過，兩大平台的訂閱制究竟有什麼不一樣呢？

Uber Eats於2016年進軍台灣，2019年起，推出「優饗方案月訂閱制」，每月花費120元訂閱，訂單消費滿199元，即可在有訂閱的地區享有無限次免運優惠，Uber Eats觀察發現，優饗方案自推行以來，會員平均每月省下450元，一年有機會省下超過5000元。

為了讓會員在消費時能省更大，Uber Eats近日推出優饗方案「年訂閱制」，同樣只要訂單滿199元就有免運優惠，但與月訂閱制不同的是，年訂閱制在全台18個 Uber Eats 營運城市都可購買使用。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，外送早已經是生活日常，除了餐飲外送，生鮮日用雜貨外送的頻率也愈來愈高，訂閱制的使用者外送頻率更高。

李佳穎說，為了讓更多消費者可以享受更高價值的訂閱制服務，擴大讓所有Uber Eats營運城市的消費者都能訂購，並持續推出各種會員禮遇活動。

Uber Eats說明，即日起至3月31日逐步推出年訂閱制搶先購活動，人人都有機會以75折優惠價1080元訂閱（相當於每月90元），整年可省下360元；3月31日後則以1200元（相當於每月100元）提供訂閱。

若是現有的月訂閱制會員，在購買年訂閱制後，將在當期月訂閱到期日後，切換到年度訂閱制方案。

早在2012年就進入台灣的foodpanda，2018年起出現爆發性成長，去年（2021）起推出「pandapro」訂閱方案，每個月花費99元訂閱，生鮮雜貨及美食消費滿179元就可免運，且全台皆適用，並於上線初期以每月49元試水溫。

上線之初，foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜曾表示，平台重度用戶每人每月平均消費金額可達1.4萬元，訂閱方案推出後，估計每月可替用戶省下317元，並看好辦公室訂餐團主、小資上班族與核心家庭父母為三大潛在用戶。

日前，foodpanda將pandapro訂閱方案調整為月費制、半年制，以及年費制，其中，月費制由原價99元調升至119元，半年制價格650元，年費制則是1299元，但3月31日前都有限時優惠999元。

兩大外送平台推出訂閱制，都表明是看準用戶使用外送訂餐頻率高，希望能替用戶省錢，同時吸引更多用戶能長期使用外送服務。

外送雙平台訂閱制內容簡表。（製表／蘇君薇）

本文授權自今周刊，原文見此。

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