俄烏情勢緊繃 美國1動作油價就會反轉！專家：升息條件都已滿足

【文．黃健誠】

近期國際間幾件大事，包括美國公布的元月CPI（消費者物價指數）、PPI（生產物價指數）創下多年以來新高，以及俄羅斯及烏克蘭之間一觸即發的緊張情勢，都為全世界的經濟增加不少未知數，且目前通膨狀況未見緩解，若是俄烏衝突持續升溫，帶動能源價格升高，是否會引爆通膨的壓力鍋，仍須密切觀察留意。

俄國力今非昔比 手握能源籌碼仍牽動世界經濟情勢

政治大學俄羅斯研究所副教授魏百谷在財信傳媒董事長謝金河所主持的《老謝看世界》節目中分析，俄羅斯與以美國為首的西方國家，現在對於日漸升溫的緊張情勢更有不同的解讀。

俄國認為北大西洋公約組織不斷東擴，會壓縮到其地緣戰略的空間，因此提出包括北約不可再東擴、不可將烏克蘭及喬治亞納入北約新成員國、美國不可與非北約的前蘇聯加盟共和國進行軍事合作及部署軍事基地等三項主張。

但是，對於緊張情勢升溫，多數媒體的解讀是因為俄國在烏東邊境部署10萬以上大軍所致；俄國媒體則認為，西方國家在烏克蘭的軍事行為，甚至是提供裝備，逼得俄國不得不做一些被動因應。

雖然俄羅斯目前在全世界的經濟量體中，僅為全球第11大，國力可說是今非昔比，但是，魏百谷表示，俄羅斯仍手握「能源」這項籌碼，油價高漲對俄國而言也是獲利的主要來源，而油價也牽動然氣的價格，其中就必須提到俄國連接歐洲的兩條天然氣管線北溪一號及北溪二號。

由於歐盟國家有高達41%的天然氣來自俄國，德國更高達49%，未來在全長1222公里的北溪二號正式營運後，俄國對德國出口的天然氣還會再增加一倍，也因為歐盟對俄國天然氣的高依賴程度，讓美國對於歐盟的安全提出警告。

再加上北溪一號、二號都開通後，由於管線未行經烏克蘭，估計烏克蘭每年將會損失20至30億美元的過境費，因此在俄烏軍事角力的背後，其實藏有龐大的實質經濟利益。

美國有實力打壓油價 通膨緩解等下半年

俄烏緊張情勢牽動原油價格，讓油價從2020年谷底的40元漲到現在每桶95塊美元，油價向上衝高恐怕也會加劇通膨，台灣經濟研究院院長張建一表示，目前看來油價差不多又要到反轉的時間點，因為美國事實上有實力打壓油價，除了以升息的手段以外，另一項措施就是頁岩油，如果美國將頁岩油倒出來，油價就會往下掉，也有望壓抑通膨情勢。

不過，烏克蘭為全世界很大的半導體氣體生產國，因此俄烏緊張情勢也會牽動到包括氖氣、氙氣、氪氣等氣體及鈀的供應，雖然對擁有大量採購優勢的台積電不致產生影響，但對於中規模的半導體供應鏈可能就會產生影響，連帶也讓物價通膨居高不下，以目前僅用貨幣政策影響需求面，供給面卻沒改善之前，要到今年下半年才有機會看到通膨緩解。

台灣也受通膨所苦 央行應調整利率結構

台灣一月份的CPI也來到2.84，相較過去而言也算是高檔，謝金河提到，這樣的通膨主要來自於國際性的因素導致，且台灣過去在利率政策上都維持凍漲凍跌，因此政府應對於僵固的利率結構進行調整，這波通膨也可成為讓台灣將薪資結構全面做調整的好時機。

張建一對此表示，央行對於CPI的政策目標為0到2之間，但現在已經突破2很久了，這確實是過去少見的情況，也因此升息的條件已經成立，而在疫情期間央行釋放至少4000億元轉融通資金給銀行、低利率轉融通給中小企業，效果也還不錯，這代表升息條件都已滿足。

但是，央行仍會擔心主要國家的升息程度及貨幣政策，在美國尚未升息前，一旦台灣先升息、台幣升值等狀況下，是否會影響到台灣的出口競爭力。不過，考量到台灣的經濟表現強勁，從2020年全世界經濟衰退，台灣還能成長3%多，2021年也上升到6.28%，今年也可望有4%以上的增長，因此在已開發國家中，這樣經濟成長率表現算是非常高，所以台灣人民現在應可以享受到貨幣升值所帶來的好處。

本文授權自今周刊，原文見此。

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