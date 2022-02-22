從諧星變成烏克蘭總統 當年拿下73％選票的澤倫斯基 有本事對抗普亭嗎？

【文．林信男】

「我不會讓你們失望。身為烏克蘭公民，我可以告訴所有後蘇聯國家，看看我們，任何事都有可能！」

2019年4月，政治素人、喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），在烏克蘭大選中，囊括73%選票，完勝對手波洛申科（Petro Poroshenko），當選烏克蘭總統。

澤倫斯基曾在電視劇「人民公僕」（Servant of the People）中，飾演因發表反貪腐言論一炮而紅，意外當選烏克蘭總統的歷史老師；豈料，澤倫斯基「人生如戲」，居然真的成了國家領導人。

但，真實人生畢竟不是喜劇，近期烏克蘭與俄羅斯之間的緊繃情勢，使澤倫斯基面臨執政以來的最大危機。

來自俄羅斯的威脅升溫 使澤倫斯基失去民眾信任

「自去年緊張情勢升溫以來，公眾就失去了對澤倫斯基的信任。」基輔智庫「民主倡議基金會」（Democratic Initiatives Foundation）政治分析師佐爾基娜（Maria Zolkina）表示。

據調查，在澤倫斯基上任的頭一年半，民眾對其抱持高度信心，遠勝前幾任總統同期表現；然而，最新民調顯示，「不信任」澤倫斯基的民眾占比，是信任者的兩倍。佐爾基娜說，由調查結果可得知，當俄羅斯的威脅變得顯而易見時，澤倫斯基未能獲得社會大眾信任。

另一項智庫民調則指出，超過55%的烏克蘭民眾認為，澤倫斯基政府透過外交、國防管道，阻止俄羅斯入侵的努力程度不足。

澤倫斯基上個月曾言，烏克蘭及其國家主權的最大風險，是「國內的不穩定」。

然而，就民調結果而言，烏克蘭人對於澤倫斯基維持國內穩定的能力，似乎已不抱期待。今年1月，由基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）發表的調查顯示，僅3成民眾希望澤倫斯基連任，而願意投他一票的民眾，更只剩下23%。

政策支票跳票 民怨衝擊支持率

外媒解讀，對俄烏之間爆發戰事的擔憂，只是導致澤倫斯基支持率下滑的因素之一。

烏克蘭民眾在接受外媒採訪時指出，澤倫斯基曾在就職時承諾，要結束烏東戰爭、打擊貪腐，卻都跳票，「貪腐沒消失，我們的生活變得更貧窮。」

另一方面，面對新冠肺炎疫情侵襲，烏克蘭的防疫成效，也是乏善可陳。根據約翰霍普金斯大學追蹤數據統計，烏克蘭染疫身亡人數，已於上月突破10萬人，且完整接種2劑疫苗者，人口占比僅34%，遠遠落後英國、德國、法國等歐洲國家。

近期，澤倫斯基宣布，完整接種疫苗的60歲以上公民，將可免費獲得智慧型手機，並以優惠價格搭配上網方案。在俄羅斯的軍事威脅逼近之際，這項政策被視為不具實質意義的民粹伎倆，只是為了轉移民眾對烏俄危機的注意力。

在澤倫斯基支持率一落千丈的情況下，外界研判，莫斯科當局可能會試圖拉攏、利用各種反澤倫斯基的親俄勢力。

烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，「（俄羅斯總統）普亭想要什麼？他的任務很簡單，就是破壞我們國家的穩定。他能透過軍事力量做到嗎？不行。想做到這件事，他需要的是（烏克蘭）內部不穩定。」

當初席捲73%選票、風光上台的澤倫斯基，如今卻面臨支持率大幅下滑、俄羅斯兵臨城下的雙重危機，目前僅完成近半任期的他，能否化解緊繃情勢，使烏克蘭民眾對其重拾信心？勢必會成為烏俄衝突中，最受國際社會關注的焦點之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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