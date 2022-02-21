張忠謀2019年預言全中！為何台積電徵政治學博士？ 要從川普上台說起

【文．劉煥彥】

台積電（2330）創辦人張忠謀在2019年11月台積電運動會上致詞時表示，台積之所以變成地緣政治的兵家必爭之地，就是因為擁有技術優勢。

兩年多後的今天，台積電公開招募有實務經驗的政治經濟學博士或國際關係博士，擔任新開出的商業情報分析師。

無巧不巧，台積電長年競爭對手三星集團旗下的美國三星電子，上周宣布延聘前美國駐韓大使Mark Lippert，擔任三星華府辦公室執行副總裁暨北美公共關係負責人，將主掌三星在華府的政府關係。

隨著美中貿易戰演變為科技戰，先進國家也紛紛將半導體視為國家戰略產業，台積電及三星都需要更多的政治背景人才，希望在政治與經濟界線日趨模糊的全球市場上，找到更明確的前進方向。

台積電向政治、國關人才招手 但要懂半導體產業

台積電在國際人力資源網站LinkedIn開出有政治經濟學背景的商情分析師職缺，本周轟動了國內產業界。台積在徵才公告上說，「本公司事業在全球成長的規模及複雜度都愈來愈高，我們在找一位商業情報分析師，有興趣將地緣政治及經濟的變化，轉化為對IC產業供應鏈的影響」。

「理想人選要能綜合整理線索，提出對台積公司策略規畫的建議，本職務將直接對企業規畫副總經理負責。」

「若台積電沒有公司優勢，也不會是地緣政治的必爭之地」

2019年11月，張忠謀在台積電員工運動會的記者會上，回答媒體提問時表示，企業在混沌世局中要繼續生存，「只有一個公式，就是領導人隨時保持頭腦清醒」，而台積電就是要保持基本價值觀。

他說：「如果（台積電）沒有公司優勢，也不會是地緣政治的必爭之地。我寫的十大經營理念，就是以誠信及正直為首，相信是代表世界的主流價值。」

至於台積電如何應變，就要靠董事長劉德音及總裁魏哲家的領導智慧。張忠謀也說「有什麼具體東西可以保護你的嗎？沒有的，只有價值才能保護你」。

美中角力、華府把手伸進半導體產業鏈 都是三星經營變數

南韓媒體Korea Herald報導，根據三星上周說法，現年48歲的前美國駐韓大使Mark Lippert對於美國政策變化及法規的深度了解，在三星構思重要美國市場的商業策略上，將扮演關鍵角色。

美國三星電子執行長K.S. Choi說：「他為公司帶來數十年的公共政策經驗，也深度了解地緣政治如何影響在美國的事業。他是個有經驗證明的領導者、幹練的外交官，我們很高興他為三星在華府帶來深厚的專業及熱情。」

報導指出，隨著美中角力升高、華府又希望改變全球半導體供應鏈，都讓三星面對的經營變數愈來愈多。

拜登政府希望擴大國內晶片生產，以確保在中國的科技野心下，美國還能維持優勢。在這個情況下，三星等主要半導體製造商自然感到壓力。

三星華府政治遊說支出 2018年飆1.1億台幣新高

但值得注意的是，在挖角前美國駐韓大使前，三星集團已多年投入華府的政治遊說，從據點到經費都有一定規模，單是2021年就投入372萬美元（約1億元台幣）。

華府智庫Open Secrets（原名Center for Responsive Politics）統計，原本三星集團每年在華府的政治遊說支出都不到200萬美元，但2017年躍升至350萬美元，2018年更達到391萬美元（約1億1000萬元台幣）新高。

若以391萬美元來看，這個金額幾乎是外國企業投入美國政治遊說支出的第一名。

南韓媒體Korea Herald曾報導，自從美國前總統川普2017年上台後，三星不僅在華府政治公關的重心明顯轉向，相關支出也大幅跳升。

一位南韓國貿圈內人士就說，「過去三星遊說是著重智慧財產權，但去年（2017年）川普上台開始，重心就變成一般貿易問題」。

不僅如此，隨著對外貿易政策在川普政府時期的重要性愈來愈高，三星集團2018年底在華府市區、距離國會山莊不遠處，成立一個「三星解決方案中心」，「就是要讓三星更快反應華府的大小狀況，因為華府任何變化都會左右三星在世界最大經濟體的生意」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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