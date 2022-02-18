工程師薪水、工時、生活徹底屌打醫師 外科主治醫嘆月入30萬其實算很「魯」

【文 張家麒】

醫師社會地位高、薪水優渥，是份人人稱羨的工作，不過卻有醫師表示，這份工作並沒有大家所想的那麼夢幻，他說自己和其他的同班同學相比，其實算很「魯」！

一位網友自稱外科V6（主治醫師第六年）於Dcard發文表示，「大家好像對醫學都有不切實際的幻想」！

原PO說明自己，當年念完7年醫學系、當完兵後開始擔任「住院醫師」，薪水是8萬，每周工作80-90小時。

累積6年住院醫師資歷後，薪水有10萬，每週工時大約110小時，「除了特休14天，每天都得到醫院，基本上生活就是4點半至5點到醫院，然後半夜開刀」。

之後進行所謂的Fellow訓練一年，一個月薪水還是10萬，週工時也差不多110小時，再正式成為區域醫院主治醫師。

「因為預期未來薪水會比原本訓練的醫學中心好很多，但我在醫學中心的同事當主治醫師前3年，幾乎沒有人領超過15萬元過，現在我V6(主治第6年)，月值14班，簡單來說，就是一個月有14天晚上要在開刀房過夜，而基本上每天都有急診刀，平均月薪大約25-30萬元，而且沒有年終、沒有分紅」。

「即便是內科、外科、兒科或是婦產科等，出來基本上都比工程師慘很多！」

原PO表示，當年自己高中的同班同學大約46人，當中讀工程的有19人在矽谷。

他感嘆「對內科外科等大科醫師來說，基本上就是靠值班賺錢，一輩子都是如此，同年的工程師薪水，工時、生活都徹底屌打醫師，更別提35歲前人生最精華的時間，醫師更是完全被工程師遠遠拋開」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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