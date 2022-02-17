明明都是一級省電 多1台除濕機「電費竟飆3千」 台電上門揪元凶「這樣耗電多10倍」

【文 翁申霖】

「除濕機比冷氣耗電？」面對濕濕冷冷的天氣，不少人會在家裡開除濕機以防濕氣過重，此舉卻成了電費單暴增的元兇嗎？有民眾驚訝，只不過多添購一台除濕機，當月電費居然衝破3000元，相較於前期多了近1倍，讓他感到相當不可思議，直到台電公司派人親自到府察看，才終於揪出耗電元凶。

達志

有一民眾在Facebook社團「宜蘭知識＋」上發文指出，家中原先已有2台除濕機，就在上個月（1月）再多添購1台來幫家裡除濕，不料，電費竟從「1662元漲到3086元」，令人相當不解，而原PO也強調，家中的這3台冷氣都是「一級省電」，且一天只開5～8小時，但電費金額卻讓他直呼「難道除濕機比冷氣耗電？」

儘管底下有網友留言是正常的，表示「一台大概200至300度，這樣電價很合理」、「1800＋900＝2700跟3000蠻接近的，原因就是在這邊，電費級距的問題，額外添加上去就是如此，如果是前250度，就不是這個費用」，也有人提出建議「除濕機設定濕度55-60自動啟動，小空間或密閉空間使用並不會增加太多電費，除非門窗沒關緊。」但原PO仍有疑慮。

後續，台電所長親自帶同仁到府關心，並確認電表狀況、查閱歷史電費，還逐一檢查每個家電，終於揪出耗電元凶—「電暖器」。經台電釋疑後原PO恍然大悟表示，家裡最大台的除濕機電功率也不過158W，結果一台電暖器竟要1500W，兩者達10倍之差，「平常覺得它只是個小家電，所以用起來都沒多想，沒想到竟是耗電原兇。」

達志

過去台電就曾針對「除濕機開一整天會耗多少電？」這問題做說明，台電指出，民眾可以先看能源效率標示上，額定除濕能力、能源因數值，再將2個數字相除，就能得知除濕機開一天的耗電度數。

舉例來說，2台10.5公升的除濕機，一台是能源效率第4級，額定除濕能力10.5，能源因數值1.72，使用一天耗電度數為「10.5/1.72=6.1度」；另一台是能源效率第1級，額定除濕能力10.5，能源因數值2.47，一天耗電度數就是「10.5/2.47=4.3度」，所以選購時，建議選能源效率第1級最省電。

本文授權自今周刊，原文見此。

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