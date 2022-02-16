鋼鐵人有虎年行情？鋼胚、條鋼族群大不同 法人點名這些受惠股

【文 / 陳唯泰】

進入虎年各項原物料報價開始轉強，其中又以鋼鐵股最受人矚目。專家認為，由於美中等國陸續開展基礎建設，對鋼鐵的需求穩定成長，鋼鐵股行情可期。

台股在春節之後的紅盤表現，可說是百花齊放；第一天是金融股攜手航運股走高，第二天是鋼鐵股聯手造紙股續漲，接下來換電子股接棒衝高，使得加權指數一口氣突破原本下彎的短、中、長期均線，也重新站回1萬8千點整數關卡。

盤面上雖是類股快速輪動格局，不過細部探究，在各大族群中，電子股畢竟在農曆年封關前經歷一波又急又快的修正，因此觀察盤面，趁著新年紅盤拉抬、順勢解套的投資人似也不少；至於金融股，則大致維持原先多頭。相較之下，若要著眼低檔轉強的族群，應以傳產股為多，其中，受惠於通膨趨勢、主要國家擴大基礎建設商機的鋼鐵類股，則被認為是位階低、且具備基本面的族群。

但在投資策略上，雖然同為鋼鐵一族，各個次族群卻有些許差異，原因可從鋼鐵產業的分類，以及各自對應的利多題材談起。

鋼胚代表廠為中鋼

條鋼能生產鋼筋、螺絲

在產業分類上，鋼鐵大致可分成鋼胚、平板鋼、條鋼及不銹鋼四類次產業。先以屬於上游鋼鐵製品的鋼胚來看，簡言之，鋼鐵廠將鐵礦砂製成燒結礦之後，送進高爐熔融成鐵水，經過精煉即成為大鋼胚及扁鋼胚，大鋼胚再製成小鋼胚，才能再進一步做成鋼棒及盤元。

由此可知，鋼胚的產製成本與鐵礦砂及煤礦的報價有關，從前年開始，煤礦的報價逐年上升，生產鋼胚的成本也跟著墊高。國內有能力製作鋼胚的代表廠商就是中鋼（2002），威致（2028）也有部分產能生產小鋼胚。

在平板鋼部分，主要是廠商將扁鋼胚透過軋延，製成鋼板或鋼捲，而鋼捲可以再透過精整形成熱軋及冷軋鋼捲。平板鋼主要用於汽車等需要用到鐵板的商品，相關廠商有中鋼、中鴻（2014）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）、春源（2010）等。

條鋼是指廠商將小鋼胚軋製後，形成鋼棒及盤元，可用於製作鋼筋及螺絲，因此，條鋼主要用於基礎工程及下游的金屬件。相關廠商包括中鋼、東鋼（2006）、豐興（2015）、世紀鋼（9958）、長榮鋼（2211）、中鋼構（2013）、美亞（2020）、聚亨（2022）、海光（2038）等。

至於不銹鋼，主要原料以鋅、鎳、鋁為主，容易受到國際報價的影響。需求主要來自於房地產，相關廠商有大成鋼（2027）、華新（1605）、燁聯（9957）、允強（2034）、唐榮（2035）、燁興（2007）、彰源（2030）等。

原物料報價紛走強

不銹鋼族群將緩步走高

對各產業有基本了解後，就可依照現在的時空背景，進一步分析哪個族群有機會在未來脫穎而出。首先是被市場寄予厚望的基礎建設題材，美、中兩大經濟體都在去年宣告擴大國內基礎建設，大興土木之下，上游的鐵礦砂、煤礦的需求自然可望拉高，因此，產製成本與鐵礦砂及煤礦報價正相關的鋼胚，產品價格預料也不易回檔。此外，條鋼在基礎建設上也有很大的應用，報價也不易下跌。

其次，全球房地產在這兩年受到新冠肺炎的影響，成交量趨於平淡，因此對於不銹鋼的需求呈現下滑，但是由於電池的需求成長，使得鎳、鋅等原物料的報價走強，再加上近期俄、烏的緊張情勢，國際報價蠢蠢欲動，連帶使得不銹鋼族群緩步走高。

最後是汽車產業，受到全球晶片短缺的影響，車廠在去年的出貨量急速下滑，連帶對平板鋼的需求也減少。因此，平板鋼相關的熱軋及冷軋鋼捲近期報價沒什麼起色。不過，好消息是，據傳今年下半年晶片短缺情況有機會紓解，屆時若汽車業恢復正常出貨，平板鋼的報價也可能出現反彈。

綜合分析，在鋼鐵的需求上，基礎建設還是相對明確的主要大宗，對應到產業族群，相對看好鋼胚及條鋼業者。以國內鋼鐵產業來看，一貫廠中鋼會是最受惠的廠商，因為中鋼有鋼胚、平板鋼也有條鋼，只不過，中鋼往往肩負著照顧國內鋼鐵產業中下游的使命，所以當國際報價上漲時，中鋼的報價反映也有遞延的可能，因此股性較為溫和，適合中長期持有。

進一步來看，相對鋼胚，條鋼類股的機會或許可更加留意，原因在於國內商辦需求擴大，加上近期中南部房地產火熱，鋼筋、型鋼等鋼構建材不只需求暢旺，連終端售價也持續走高。

因此，投資人不妨鎖定12檔條鋼股，從中發掘標的，尤其是法人近期積極買超、且股價淨值比仍處於相對低檔的公司如中鋼，更是首選。

（本文作者為證券分析師，「跟著我擇機入市」粉絲專頁版主）

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