從內鬼帶槍投靠案看台灣隱眼大廠機密技術 解讀為何差點流入紅色供應鏈？

【文 / 王子承】

台灣隱眼大廠晶碩傳出員工帶槍投靠案，除了可能會導致公司每年高達20億元的損失，更牽扯上其在中國最大的獨角獸客戶Moody。

「台灣隱形眼鏡大廠機密技術差點流入紅色供應鏈！」電視台主播聲嘶力竭地說著。

檢調及時攔截

幸未重演血糖計技術外流

2月初，一則司法案件躍上新聞版面，由台灣代工大廠和碩轉投資的隱形眼鏡公司晶碩光學，發生前員工竊取研發成本高達百億元的PP杯、上下蓋等四大營業祕密的矚目案件，涉案員工甚至試圖透過在台私設的公司，將資料洩漏給晶碩最大的中國客戶、估值10億美元的隱形眼鏡品牌獨角獸Moody（上海目荻電子商務有限公司）。

業內資深人士分析，晶碩本來就是Moody的供應商、自然率先被挖角。業界人士也憂心，晶碩產線自動化，若模具、AOI（自動光學辨識系統）參數外洩，後果不堪設想，該人士憂心「若是機密沒守住，恐重演過去台灣血壓、血糖計技術外流，讓中國相關產業壯大的歷史。」

時間拉回2020年7月，當年此案主嫌、晶碩生產處前處長黃振瑞在桃園市設立金目科技，開始挖角包括工程師、資深經理、電控軟體部工程師等人在內的晶碩團隊，而動作頻頻的背後藏著一起大陰謀。

調查指出，黃振瑞和Moody早有協議，由Moody先向金目下訂「光學上下蓋模具」，並預付近43萬美元貨款，藉此繞道支應金目的初期營運費。Moody事後則將生產設備訂單交給和黃振瑞共同投資的廈門愛睿思科技，黃不但在這家公司當董事，更掌握其大股東「廈門愛睿思管理企業」的5成股權。

愛睿思闊氣砸下2.4億元新台幣，五度向金目下單購買隱形眼鏡自動化設備，並一口氣預付1億5千萬元貨款。金目則在去年3月間，將PP杯、白鋁箔、塑膠光學模具等生產設備陸續出貨給愛睿思，且打算開發完模具及出口後，安排研發、生產人員投奔愛睿思。雙方背後的算盤似乎不言而喻。

晶碩到底被竊取哪四大關鍵技術？

有工程師涉嫌帶走晶碩「PP杯」模具所需的規格資料；也有人用隨身碟複製隱形眼鏡「上下蓋」及「PP杯」模具設計圖，跳槽後則直接將晶碩「上下蓋」的機密攜入金目。甚至在離職前用平板電腦拍下多張含有晶碩AOI的資料，並提供晶碩AOI系統的工作站參數給黃。

此外，黃也從不詳管道取得晶碩系統檢測模板檔案，讓金目的「上下蓋」、「PP杯」模具在進行AOI檢測後穩定良率、減少人力成本及材料耗損。

知情人士說，幸好此案遭到檢調攔截，若技術外洩，恐造成晶碩每年約20億元營業損失。不過，這起竊密案也呈現了兩岸隱形眼鏡產業競逐的縮影，讓人見識到台灣隱眼產業的實力究竟有多堅強。

中國業者勢將朝自製發展

台廠須思考加強品牌

隱眼品牌過去多由國際四大廠把持，但台灣廠商替歐美隱眼大廠代工，培養出年產量10億片的大廠精華光學，後續更有和碩、大立光以及佳世達等切入市場。業界預估，台廠生產能力超越韓國5到10年，超越中國10到20年。

而除了傳統隱眼，亞洲後來也興起彩色隱形眼鏡（簡稱彩片）熱潮，加上中國在2015年開放彩片進入電商平台後，更呈現大爆發趨勢。根據元大投顧預估，中國的彩片滲透率僅7.5％，相比其他亞洲國家，還有5到7倍的成長空間。其中也出現許多沒有工廠、仰賴向台廠下單的網路原生彩片品牌，這次的主角Moody就是其中的佼佼者。

業內人士透露，台廠研發出較不容易掉色的「三明治」技術，打敗同業，目前供應全球近一半的彩片，近期受惠中國新興彩片品牌下單而產線滿載。根據淘寶去年5月公布的前40名熱銷品牌中，由台廠生產的比率高達58％，大贏韓國業者的20％及中國的15％。

但面對激烈競爭，以及為了管控成本及區隔化產品，逼得Moody不得不走上「自產自銷」之路。只是隱形眼鏡身為門檻較高的醫材，除了認證時間長，若配方、良率不佳，也會影響佩戴者的舒適程度，這也讓Moody看上了自己的供應商晶碩。

法人透露，製作彩片毛利率高於傳統隱形眼鏡，在市場成長前景佳、卻又沒有生產技術的背景下，才會發生陸廠挖角事件。

這起案件是否會衝擊晶碩？法人表示，晶碩的自動化產線，非常適合需要快速轉換花色、又要兼顧良率的彩片，未來兩到三年內，中國仍須仰賴晶碩代工，但中國品牌業者中長期還是會考慮自製，台廠們在大賺機會財之餘，能否在代工過程中學到經驗，進行技術、品牌加強，才是後續不會被追上的關鍵。

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