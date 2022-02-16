解封不失控》全世界只剩中港還在追求「清零」 台灣還需花巨大社會成本「消滅病毒」？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

每到冬季，位於丹麥首都大區的腓特烈堡花園（Frederiksberg Gardens）綠地，總會被厚實的冰雪牢牢覆蓋，成為一座廣闊的室外溜冰場；在廣場上逆時針繞行的遊客，不經意地擦肩而過，臉上不見任何遮蔽。這看似再尋常不過的景致，對哥本哈根居民而言，是久違的自由。

2月1日，丹麥政府認定新冠肺炎不再屬於「社會危急疾病」，解除包括戴口罩、進入公共場所須出示疫苗接種證明在內的大多數防疫措施，讓民眾回歸正常生活。儘管在人口不及600萬人的丹麥，每日平均仍有4萬例確診，但流行病學專家認為，染疫與重症間的關聯已明顯「脫鉤」，建議政府放寬管制，與病毒共存。

鬆綁，不是北歐國度的特立獨行。太平洋西岸的日本，去年11月底出現第一起Omicron境外移入病例後，隨即禁止外籍人士入境，這項明快的處置，在當時曾獲壓倒性的89％民意支持；但2月12日，日本首相岸田文雄視察機場防疫措施時也宣布，希望朝放寬邊境管制措施的方向審慎思考。英、德、法等歐洲強權，同樣正熱烈討論著如何逐步取消防疫規定。

Omicron的危與機

看科學數據 台灣能夠跟進放寬管制

台灣，如今也將跟上國際間這波解封浪潮。2月14日，中央流行疫情中心指揮官陳時中在例行記者會上正式宣布，最快在3月中旬，會將國人入境檢疫時間，由現行14天縮為10天；目前必須專案申請才能來台的外籍商務人士，入境條件也將同步放寬，檢疫方式則適用國人待遇。

公布政策前夕，陳時中對《今周刊》詳細解釋指揮中心決定走向放寬管制的思惟邏輯，在他的一套完整藍圖中，盱衡各項客觀條件，台灣不僅「能夠」跟上國際潮流，更重要的是，台灣「必須」跟進。

「Omicron剛出現的時候，我同時看見危機和轉機。危機是它從染疫到開始傳染的時間縮得非常短；轉機是它在全世界造成的重症率和死亡率都相對較低。」陳時中不諱言，放寬管制措施確實可能讓本土確診病例數上升，但指揮中心基於另一項考量因素：「如何在控制疫情與維持經濟活動之間取得平衡」、並經過綜合評估，仍做出開放的決定。

「我們很清楚看到，下半年全世界都會開放邊境，在那情況下，貿易立國的台灣如果繼續拒絕商務人士入境，恐怕會失去很多機會，造成經濟倒退。」陳時中認為，拒絕開放邊境，將使台灣產業在與其他國家的競爭上居於劣勢。

「清零」不再是重點

讓民眾認知打疫苗遠離重症才關鍵

國內流行病學專家，多正面看待逐步放寬管制的立場，但也呼籲指揮中心循序漸進，並且在鬆綁之前爭取時間做好配套措施。而疫苗覆蓋率，是重中之重。

疾管局前局長蘇益仁指出，面對疫情，全世界幾乎只剩下中國與香港還在追求「清零」，台灣不必花費巨大的社會與經濟成本試圖「消滅」病毒。但他認為，60歲以上高齡人士染疫的重症率與死亡率遠高於年輕族群，其中，去年率先施打疫苗的75歲以上長者的保護力甚至已接近失效，指揮中心應加速讓高齡者第三劑疫苗覆蓋率達到8成以上，才可避免重症病患造成的醫療資源負擔。

根據疾管署統計，截至2月14日，台灣12歲以上民眾有75.7％完整施打兩劑疫苗，追加劑覆蓋率則為30.6％；其中75歲以上高齡者施打兩劑的比率僅69.3％、追加劑則為45.7％，距離專家評估的開放邊境標準，還有一段差距。

對此，陳時中回應，追加劑覆蓋率達到12歲以上人口的50％，是開放邊境的重要配套措施，指揮中心希望3月中旬能夠達標。

兩年多來，新冠病毒已經歷多次變異，人類的防疫措施也隨之不斷調整。絕對的封鎖，顯然不是長久之計，如何善用手中工具與對抗病毒的經驗，在染疫風險與正常生活中小心取得平衡，是台灣與全世界，都必須面對的長遠課題。

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