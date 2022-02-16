不接業配只為說故事給老婆聽 月收入能買5頭和牛 YouTuber老高與小茉說書為何暴紅？

【文 林依榕整理】

談話型YouTuber《老高與小茉》，以現代說書人之姿分享都市傳說、奇聞怪談等故事廣受大眾喜愛，經營頻道短短3年內就破400萬人訂閱，總觀看數更高達10億次，讓人好奇老高一個月的收入究竟有多少？

同樣身為YouTuber也是老高粉絲的郭煒，便進行估算發現，老高的月收入大約是新台幣300萬元相當驚人，有趣的是，經營YouTube頻道還不是他的正職。

經營YT頻道才3年 月收入「可買5頭神戶和牛」沒問題

YouTuber郭煒研究表示，根據網路上查詢資料顯示，每1000個YouTube觀看量，大概會有2美元的收入，加上老高曾透露，自己的月收入可買下5頭神戶和牛，若以他目前10億次總觀看數來說，至少進帳200萬美元換成新台幣約有6500萬元的收入。

為了進一步估算老高獲利，郭煒找到一名與老高同樣擁有高訂閱、粉絲數也相近的YouTuber「Graham Stephan」來做比較。

他發現，Graham Stephan雖然影片總播放量只有老高的3分之1，總收入就已經有500萬美元（約1.6億元台幣），不過這些收入並不是實拿，因為根據規定，YouTube官方可收30%的收入，其餘70%才歸作者所有。

以此推算，比Graham Stephan影片還長、播放量高的《老高與小茉》，「收入只能比Graham高，不會比他少」，預估3年總收入約在1000萬美元左右（約新台幣2.8億元）。

《老高與小茉》睡前說書暴紅 「有料不灌水」成點閱關鍵

▲老高的影片，每一支都有高點閱數。(截自 Silver郭煒 YT頻道)

出生於中國大連市、現年41歲的老高，畢業於大連理工大學，2004年移居日本後認識了日籍華裔老婆小茉，2人2009年結婚並於2018年開始經營YouTube頻道。

起初老高經營頻道初衷，只是為了說故事給老婆小茉聽，主題多講述懸疑、奇聞軼事、都市傳說，沒想到說著說著紅遍全世界，有趣的敘事方式更獲讚是「現代說書人」。

有網友好奇，為什麼老高每一支影片幾乎都破百萬觀看，經營3年了也都不會過氣，到底是什麼原因？

許多粉絲分析，首先因為故事主題會定期更換「新鮮感不減」，內容有趣又帶點知識，但這些知識幽默又不會太過生硬，可以當作生活消遣，加上老高擅長用淺顯易懂的語言講述深奧的東西，牢牢抓住閱聽眾的心，吸引人每週定期觀看。

不是全職YouTuber！老高自曝:正職收入更高

▲老高與老婆小茱，夫妻倆在影片裡的可愛互動也會說書內容增色。(截自 Silver郭煒 YT頻道)

雖然YouTuber郭煒表示，老高所講述的故事內容有時不完全精確，但並不減少粉絲們對他的喜愛，「因為老高給觀眾帶給無限的想像力，我想這就是他如此受歡迎的原因。」

有趣的是，經營YouTube並不是老高的正職，他本人也曾經透露，自己正職的薪水還比當網紅收入來得高，因此實際收入數字到底多少，郭煒認為等老高自己專門做一集影片為大家講解。

除了老高的驚人收入引起粉絲們好奇外，更令人佩服的是，老高經營YouTube只靠自己一個人，背後並沒有團隊也極少廣告業配，網友們讚聲「專心做說書，真的不錯」、「喜歡他們的原因是因為他們的影片帶給我們另一種思考角度和看法，對這個世界有不同的想像」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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