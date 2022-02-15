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漫威公仔醜到爆全聯默默擺出回收箱 「像美冴包青天的混血兒」2億買授權划算？分析師這樣說

聯合新聞網 / 今周刊
▲網友痛批自己拿到的黑寡婦公仔（右），簡直像極蠟筆小新的媽媽美冴和包青天生出的混血兒。
▲網友痛批自己拿到的黑寡婦公仔（右），簡直像極蠟筆小新的媽媽美冴和包青天生出的混血兒。

【文 林依榕】

花了一年半、投資近2億元台幣，全聯首次取得知名漫威英雄系列授權，推出免費滿額贈送公仔的活動，原本預料能刺激消費，沒想到一推出竟是「負評如潮」。

不少人打開包裝看到公仔簡直傻眼，眼歪嘴斜不說，有的還完全「面目全非」認不得人，怒轟全聯簡直比盜版還不如。

對此，全聯回應工廠製作難免有瑕疵，經專人確認可以換新，而有網友發現，部分門市角落已經悄悄擺出回收箱，大酸是「漫威恐怖箱」。

豪砸2億取得漫威授權　曾喊划算但也透露隱憂

▲（圖片來源：全聯提供）
▲（圖片來源：全聯提供）

「如果贈品可以有溢價效果，就可以創造比現金回饋更高的價值。」全聯行銷部協理劉鴻徵日前在發表會上，說明全聯為何不惜砸2億元，只為取得為期9週的漫威英雄肖像授權，推出滿額贈活動。

原本他預估活動推出後將會吸引蒐集熱潮，2個月內可望帶動業績年增20%，「是筆再划算不過的生意」，但也坦言，滿額贈的行銷活動操作難度高，萬一商品不受大眾歡迎，也可能面臨贈品送不掉的風險。

▲全聯活動贈送公仔的宣傳海報。（圖片來源：取自全聯官網）
▲全聯活動贈送公仔的宣傳海報。（圖片來源：取自全聯官網）

瑕疵？另類行銷？公仔「醜到哭」　民眾反應兩極

當全聯活動推出後蒐集熱浪未發燒，負評如潮倒是漫天撲來，許多人消費滿額獲得公仔後，打開包裝遲遲不敢相信自己的眼睛，公仔品質差到「糊成一坨」難以分辨角色外，甚至還有掉漆、眼歪嘴斜的狀況，大酸簡直是「復醜者聯盟」。

▲網友漫威公仔打開，忍不住端詳好久不敢相信自己眼睛。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）
▲網友漫威公仔打開，忍不住端詳好久不敢相信自己眼睛。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）

▲全聯贈送的公仔，原本隻隻應該充滿「驚喜」，網友打開變成「驚嚇」。（圖片來源：全聯消費經驗老實說粉專）
▲全聯贈送的公仔，原本隻隻應該充滿「驚喜」，網友打開變成「驚嚇」。（圖片來源：全聯消費經驗老實說粉專）

▲正版漫威公仔，每隻都「血肉模糊」讓網友忍不住砲轟眼睛到底看到了什麼。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）
▲正版漫威公仔，每隻都「血肉模糊」讓網友忍不住砲轟眼睛到底看到了什麼。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）

▲每一隻漫威公仔都像「歷劫歸來」。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）
▲每一隻漫威公仔都像「歷劫歸來」。（圖片來源：我愛全聯-好物老實説社團）

「我拿到沒刮鬍子的美國隊長」、「黑寡婦變成美冴跟包青天的混血兒」，網友們紛紛氣到分享自己的「公仔災情」，哀號比沒買到蛋還生氣，揶揄全聯只要不尷尬，尷尬的就是客人！

不過也有人持不同看法，認為正因為是正版但又醜到太難得，反而會激起人想蒐集的欲望！「醜得我好愛」、「我反而想湊一組有放鬆心情的效果」、「全聯行銷成功了，這次的曝光度與成本轉換划算」。

對於這波公仔引發話題，有分析師認為，從過去的集點或行銷活動來看，全聯基本上仍以主力客群婆媽較喜歡的鍋具、烹飪道具為主，公仔不太可能會增加婆媽到店消費力，且全聯客單價本來就超過400元，購物送公仔只是增加額外的服務。

分析師指出，消費滿額送公仔，較像是全聯想增加行銷的曝光度，讓消費者知道全聯有在做這件事，雖然出發點良善，但效果可能不盡理想，還是有些反效果在，可是也無意中創造許多話題性，相信全聯對這話題性掌握相當大的影響力。

門市角落突擺「恐怖箱」？ 全聯：製作細節多，難免有瑕疵

▲全聯部分擺出回收箱，疑似要回收有瑕疵的公仔。（圖片來源：全聯消費經驗老實說粉專）
▲全聯部分擺出回收箱，疑似要回收有瑕疵的公仔。（圖片來源：全聯消費經驗老實說粉專）

面對民眾的「漫」天怒火，全聯回應此系列公仔都是迪士尼的正版授權，由於內部細節較多，工廠製作難免有瑕疵品，消費者只要有疑慮都可以請洽客服，經專人確認後可換新。

而有網友在臉書社團《爆廢公社》指出，自家附近的全聯門市角落竟然悄悄設了「公仔回收箱」，疑似是讓民眾投入不想要的贈品，再度引起不少人嘲諷是「漫威恐怖箱」，「以前是伸手摸恐怖箱，這回收不用摸，個個都很恐怖」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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