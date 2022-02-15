新LINE Pay APP今天上線 踢掉一卡通內幕曝光 455萬用戶成電支棄嬰「有錢都超難用」

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 林依榕整理】

新版LINE Pay今（15）日全新App要上線，想要用一卡通支付的用戶，可能要頭痛了！LINE官方表示，新版App不會再支援一卡通支付功能，雖然仍暫時保留入口連結，不過使用過程變得更繁瑣，現有455萬用戶就算有錢都會變得非常難用！到底LINE Pay、一卡通有什麼樣的恩怨與糾結？

一卡通用LINE Pay支付　沒那麼簡單了

在新版LINE Pay中，未來用戶只能使用僅存的連結使用一卡通支付，而用戶須依序點選「錢包」、「體驗完整LINE Pay服務」後，才能看到「一卡通MONEY」圖示。

接著，進入「一卡通MONEY」服務後，還要通過密碼或生物辨識認證，點選付款下的「掃描」或「我的條碼」，才能扣款消費，使用難度大大增加。

需要注意的是，就算成功使用一卡通付款，也不能再如以往用LINE POINTS折抵，只能綁定信用卡、金融卡付款。

LINE Pay、一卡通鬧翻？切割內幕曝光

為什麼這次改版LINE Pay要踢掉一卡通？事實上，社會上一直都有雙方不合的傳聞，先前合作是因為LINE Pay沒有電子支付執照，才與一卡通公司合作，一方提供行銷、通路資源，另一方負責營運。

LINE Pay2021年11月出清手中所有一卡通持股，並退出董監事名單。一個月後，進一步要求一卡通改名，不能再以「LINE Pay」稱呼，最後拍板以「一卡通MONEY」為名稱。

而LINE Pay解釋，之所以改版是因為要滿足大量用戶的需求，在耗時一年多的開發中，沒有與一卡通分別驗證登入的計畫，再者，若是導入分別驗證機制，又須再投入更多開發資源及時間，因此為取得平衡、加速APP發展，新版LINE Pay才會沒納入一卡通。

被LINE Pay踢開後...一卡通交易額恐崩跌

對於LINE Pay說法，據《中時》報導，電支業者表示在開發的一年多中，LINE Pay仍握有一卡通持股，依商業合作邏輯來說，應該是想盡辦法讓雙方結合，如今會有如此局面，顯然當下早已埋下伏筆。

由於一卡通尚未有有獨立的APP，沒了LINE Pay後，使用率及交易額可能將面臨崩跌，電支市場也會迎來大洗牌局面，目前街口支付有望獨大外，悠遊付去年底會員人數已逾147萬人、排行第3名，被視為未來最有可能取代一卡通的對手。

那麼踢開了一卡通後，對LINE Pay影響呢？雖然沒有了電子支付執照，但LINE Pay因為有LINE Bank純網銀，想用帳戶扣款支付只要綁定LINE Bank，也可以有一樣的功能。

本文授權自今周刊，原文見此

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