16歲那年一個念頭決定未來「買房」能力 當你有「5個領悟」才有機會扭轉殘酷人生

【文 林依榕 整理】

房價不斷飆漲，想當有殼一族對現在的首購族而言，可能是個沉重的目標，由於買房主力已經漸漸交棒到七年級的手上，有網友分析，其實能否買房的關鍵，早在16歲那年就已經決定了你的未來。

根據聯徵中心統計，去（2021）年第1季房貸數最多的族群，多是35～40歲的7年級生，平均購買總價1066萬元的房屋、貸款約8成，購置43.6坪的房子。

一名同樣身為7年級生的網友在PTT發文表示，這個年齡層能不能買房的關鍵，與高中16歲那年的選組有很大關係，「7年級的人生，在15～16歲選組的那一年，就決定了一半成敗」。

理組的人畢業後，大多是進入科技產業，35歲的人平均年薪都已經超過百萬，更傑出優秀的人就更不用說。

文組的話，除了律師或者業務能力超好的人，以該名網友身邊來看，多數當老師或考公職，同樣35歲年薪有70～80就算不錯了，整體薪水而言只占理組的50～60%。

若論買房，高薪的理組買房熱區是房價相對低的桃園、新竹，年薪較低的文組，買房熱區卻是在高房價的雙北，也因此會造成理組大多都買房了，文組反而覺得壓力好大，讓他不禁感嘆「16歲那年的選組，對人生影響居然那麼大，真的是蠻殘酷的」。

很殘忍，但這是事實！你的系所決定了「起薪」

雖然大學不是職業訓練所，但不諱言，你所選擇的科系確實會對初出社會的「起薪」造成一定程度影響。

根據2019年104人力銀行針對近5年畢業的碩士、學士，首份工作起薪中位數進行分析後發現，光電、電機、資訊工程等3類研究所，碩士起薪達4萬5000元，平均比同領域學士多出約1萬5000元，「含金量」相對較高。

▲對起薪加分作用最大的3類研究所。（資料來源：104人力銀行，記者林信男整理、製表，下同）

和學士起薪差距最小的，是哲學研究所，碩士起薪約3萬1750元，僅較同領域學士高出1750元。

▲對起薪加分作用最小的3類研究所

熱門科系真的好？你有多強大，人生就有多自由

熱門科系或許在未來職場中，有不錯的薪資條件，不過社會上卻也有許多人經常表示「勇敢做自己」、「想做過自己的人生，做有興趣的事」，只要工作和生活求得平衡就能過著幸福快樂的日子，彷彿透露著「事業成功的人失去得更多，不如一般人幸福快樂」的潛台詞。

知名專欄作家洪雪珍曾在《今周刊》說到，雖然工作不是人生的全部，但是在做你自己之前，你先要有選擇的自由。

光是憑著一技之長，以及朝九晚五、埋首苦幹，是無法還給你人生的自由、工作的選擇權。唯有讓自己強大，而且是全方位的強大。成為強大，是一個自我應許、自我砥礪、咬著牙不間斷磨練的過程。

那麼該怎麼強大？她認為當你有5個領悟，才能幫助自己層層突破自己的障礙，成為自由的巨人：

【領悟1】認清自己的能力與價值！別擔心，每個人都會自卑

每個人都有天賦，這是老天藏在你身上的禮物，去察覺它、辨識它，並且培養它、發展它，成為你的核心能力。在你還未找到之前，以為自己一無所有時，學習向「沒有｣借東西，從相反的視角看到自己獨一無二的亮點。

【領悟2】看透職場眉角，選擇適合自己的戰場

選擇比努力重要，站在風口，豬都會飛起來，要會看產業趨勢，儘量選擇明星產業，站到風口，跟著大勢飛揚，事半功倍。埋首苦幹之餘，記得抬頭觀察天色的變化。

【領悟3】強化戰鬥力，既然職場就是江湖

推動經濟背後的那隻黑手，是人類的本性：自私自利，它讓你享受到史上前所未有的文明進步，因此這世上，沒有人應該對你好，除了自己的父母。你要做的只有一件事，認清江湖險惡，學好一套防身功夫。

【領悟4】鍛鍊強大素質，就算你懷疑人生、迷失自我，也要往前走

強人與弱者的分野，在於心理素質。在數十年漫長職涯中，每個人都會有迷茫的時候，恐懼改變、不敢選擇、懷疑自己，最重要的事是活下來，不要陣亡，再一邊囤糧一邊練兵，壯大自己，迎接挑戰。

【領悟5】最可怕的不是行動，勇敢吧！你的決定，你的自由

人生是一連串選擇的結果，選擇的好壞，是生涯成敗的關鍵。人不是神，不可能有全知的觀點，因此一定會做錯選擇，即使如此，人生也不會就此崩塌，因為選擇之後，仍然有不斷調整的機會，所以要充滿信心，不要害怕選擇。

不管你選擇了哪條路，壓力一直都會在，只有當你鼓起勇氣、強大自己，正面迎擊、超越它，你才會掌握「選擇」的自由。

本文授權自今周刊，原文見此。

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