物價漲到讓人「凍未條」 升息是抑制通膨的萬靈丹？你得先了解這3件事

【文 林信男】

近期的物價上漲，肯定令消費者「很有感」。上周四（10日），美國勞工部發布1月消費者物價指數（CPI），年增幅達7.5%，創40年來新高，顯示通膨壓力居高不下，整體情勢較許多經濟學家所預期的，還要糟糕。

即使扣除波動劇烈的食品、能源價格，1月核心CPI年增率仍高達6%，為1982年8月以來最大增幅。

對於上述數據，白宮經濟顧問柏恩斯坦（Jared Bernstein）在接受CNN採訪時坦言，面對通膨問題，政府還有很多工作要做，「你看，通膨如此之高，甚至超乎預期，這對美國家庭來說，確實是個挑戰。」

企業把成本轉嫁給消費者 購物意願恐被壓抑

過去2年來，受通膨影響，許多上班族的實質薪資，根本追不上物價漲幅。可口可樂執行長昆西（James Quincey）日前示警，現階段，消費者似乎還能承受物價上漲，但，這種情形，可能很快就會出現變化。

雖然上一季業績表現優於預期，但通膨已成可口可樂營運展望一大挑戰。在紙張、燃料、運輸成本持續攀升的情況下，可口可樂的獲利空間，勢必會受到壓縮。

企業通常會把更高的經營成本，轉嫁給消費者，這點，已反映在不斷創高的CPI走勢上；然而，高漲的物價，極可能會抑制消費者購物意願，尤其是在「非必需品」的購買方面。

居高不下的通膨率，讓聯準會（Fed）態度轉「鷹」，外界預期，Fed可能會祭出激進升息，藉以對抗通膨。

由芝商所（CME）FedWatch工具可得知，投資人預期3月升息2碼的可能性，超過9成。諮詢機構Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦爾（Peter Boockvar）認為，CPI年增幅來到7.5%，若Fed的反應只是小幅升息，「是很奇怪的」。

基於3個理由 通膨難在短期內受控

假設3月Fed如預期升息，通膨現象就能在短期內受控？基於以下3個原因，答案可能是否定的。

首先，Fed不可能要求降低物價，Fed能做的，是透過升息，收緊貨幣供給。CNBC報導強調，「Fed沒有直接可行的方法，來降低雜貨店裡的麵包、快餐店的漢堡或1加侖汽油的成本。」

其次，藉由升息抑制通膨一事，需要時間發酵，RSM會計師事務所首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）預期，就算Fed今天採取升息措施，效果可能要到今年第4季，甚至明年，才會顯現。

再者，Fed先前一直認定，通膨是「暫時性」現象，但事實證明，物價上漲的問題，較Fed所預期的，更具侵略性和持久性，這也讓接下來的升息措施，得花多久時間，才能發揮效力，面臨更多不確定性。

Fed可以抑制通膨 但所需時間沒人說得準

布魯蘇拉斯直言，「短期內，Fed對當前飆升的通膨，無能為力。」由CNN所引述的一項調查結果也顯示，75%的企業執行長認為，供應鏈受阻、工資上漲等因素，恐使即將到來的升息，無法快速地抑制通膨。

經濟預測諮詢機構首席美國經濟學家布里茲（Steven Blitz）形容，Fed面臨的難題，是確保治療的方法，不會帶來比疾病更糟的結果，也就是說，既要對抗通膨，又不能讓經濟陷入困境。

「Fed能夠抑制通膨？可以，當然可以。但，問題在於，接下來會發生什麼事？這就是時間問題了。」布里茲說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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