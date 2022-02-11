她卡被盜刷 銀行說「等入帳」再申訴 警察都喊誇張 養好習慣不當別人「財神爺」

【文 林依榕整理】

信用卡遭多次盜刷，銀行不但沒通知，還要持卡人被盜刷金額「入帳」後才能申訴，這是怎麼回事？律師提醒，平常就要養成7點管控信用卡的好習慣，如果發現盜刷情事，一定要在「關鍵時間」內掛失，別讓自己權益損失。

這起事件是發生在8日，一名民眾在「爆料公社」憤怒表示，突然看到手機跳通知成功刷卡9220元，讓她直覺被盜刷了，嚇到第一時間趕緊打給客服人員，告知這筆消費金額並非本人的交易紀錄。

不料，銀行客服竟以「還沒入帳」為由告訴她，必須要等入帳後才能申請爭議，讓她氣得回應「我在第一時間打給你，就是要阻攔這筆交易，等他入帳了，再去申請爭議，你們一定不會認的啊。」

但客服人員沒多理會，僅表示刷卡消費的平台是來自臉書，該民眾聽完一查發現，盜刷紀錄竟然從1個月前就開始了，期間還有多次猜數字的嘗試而導致出現「有效日期輸入錯誤」的失敗通知，後續更多達4次盜刷成功的紀錄，但銀行卻完全沒通知，讓她瞬間氣炸 !「 oh my God，原來信用卡是可以這樣任人猜、任人刷？猜錯也不會鎖卡？」

根據消費紀錄，盜刷者已經被盜刷超過萬元，事後民眾到警局報案，連員警都相當錯愕，認為銀行控管很有問題，「銀行這樣的方式是對的嗎？一點保障都沒有！」

強化交易安全 金管會：網購單筆3000元須即時通知

其實，金管會在1月19日就宣布，信用卡網路交易即時通知門檻自新台幣5000 元調降至3000元，發卡單位可以考量風險，採用更低的通知門檻。

金管會也鼓勵民眾依照自身需求，選擇發卡單位內更方便的方式，取得自身的即時消費交易資訊。

信用卡被盜刷 7個小習慣保護自己的財務

如果持卡人遇到信用卡盜刷，金管會表示，歸責並不在持卡人身上，無須負擔偽冒交易損失，而發卡單位還會免費幫忙換卡。

陳佑寰律師則表示，一旦被盜刷越早掛失越好，因為掛失前24小時內損失是由銀行承擔，不過掛失前24小時更早以前被盜刷的損失，客戶則需承擔新台幣3000元的自負額。

為了避免發生被盜刷，陳佑寰律師提醒，民眾平日就應該養成下列管控的好習慣：

1.信用卡要好好保管，常用的就放在錢包裡有秩序排放，不常用的則放在家裡隱密安全的處所。

2.每天至少檢查一次錢包裡的信用卡是否安在，而放在其他安全處所的信用卡也要定期檢視。

3.留意發卡銀行傳送手機簡訊或email通知信用卡的最新使用資訊。

4.應於信用卡背面的簽名欄部分簽名，並採用習慣的簽名樣式，而日後持卡消費時也應以同樣式於簽帳單上簽名。

5.保留刷卡後的簽帳單並按發卡銀行分類管理。

6.每個月收到信用卡帳單後，應與該相關的簽帳單核對。如有疑義，即與客服人員聯繫以理清疑點。

7.儘量不要把信用卡借給別人用，但如果基於親誼或是日常家務消費所需而把信用卡借給親人使用，要記得確認使用範圍以及收回保管。

如果平時能養成上述習慣，就能將低被盜刷的風險，萬一真的不幸被冒用也能即時發現、立即通知掛失。

本文授權自今周刊，原文見此。

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