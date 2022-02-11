「說沒情緒是騙人的」林依晨與公婆同住屋簷下靠這個維持7年遠距婚 勇撕「零負評」標籤

【文 翁申霖 整理】

「遠距婚姻」對於現下時代的夫妻來說並不罕見，雙方為了各自的工作各奔東西；而擁有「零負評女神」封號的林依晨，也正過著與老公聚少離多的婚姻生活，且長時間與公婆同住在一個屋簷下，外界相當好奇她是如何維持與先生的遠距關係，以及跟公婆的相處之道。

林依晨坦言，「說完全沒有情緒是騙人的，但感受到那種情緒時，就要想想，人都有缺點跟盲點；覺得自己受委屈，會不會別人也覺得對妳寬容？」

林依晨Facebook

頂著政大高學歷光環的林依晨，好脾氣、好演技加上敬業的態度，讓她在演藝圈人緣相當好，出道至今也鮮少傳出負面新聞，因此被封為「零負評女神」。結婚7年的她在去（2021）年11月底誕下寶貝女兒「小小林」，從此身分多了一個母親的角色。不過，即使女兒已出生，林依晨與老公仍是維持長時間分隔兩地，一人在台灣、一人在美國，彼此是如何維繫感情？

尤其林依晨又與公婆住在同一屋簷下，少了老公當兩邊的潤滑劑，這麼多年來是怎麼辦到的？根據《鏡週刊》報導，林依晨受訪時表示，婚後與公公、婆婆長時間同住，「我真的把公婆當成另一對父母，我想讓他們快樂。」

不過，林依晨也坦言，要面對長時間與公婆的互動，「說完全沒有情緒是騙人的，但感受到那種情緒時，就要想想，人都有缺點跟盲點；覺得自己受委屈，會不會別人也覺得對妳寬容？」林依晨分享，彼此可以融洽相處最大的秘訣正是「同理心」。設身處地的為對方著想，讓她也成為「零負評好媳婦」

「演員這個工作，讓我很早學會同理心這個角色。」

林依晨Facebook

而林依晨也感謝公婆的疼惜，她表示，婆婆心態年輕又尊重年輕人，平常會跟婆婆一起上烹飪課、以及和好友聚會；公公對她也很疼愛和尊重，林依晨透露自己在坐月子時，公公一手張羅彌月禮，並幫忙發送，十分貼心。「感受到對方真心疼妳，妳也會想回報他們。」

談及伴侶，林依晨表示，為了彼此工作需求，結婚7年以來與老公天天維持距離超過1萬公里的遠距離婚姻，「其實我們有點距離是好的，有時候甚至會忘記打電話給他…」在林依晨眼裡，先生便是「大仁哥」暖男般的存在，「如果說，我是把別人感受放在自己前面的人，他比我還嚴重。我們都喜歡照顧別人，所以很適合在一起。」

婚後的林依晨慶幸自己遇見很好的家人，除了公婆這組資深隊友，另一半也是理念相同的戰友，讓林依晨沒有後顧之憂。

關於「零負評女神」的封號，林依晨認為，自己性格其實很多缺陷，但在家才會顯現，「回家沒有攝影機我也跟正常人一樣」；她坦言，也許某一件事不是『林依晨』該做的事情，標籤就會瓦解了，非常不真實的。」一直以來所能做的，就是盡力穿戴起盔甲，努力往前衝想把事情做好，讓大家也好做事。

林依晨Facebook

本文授權自今周刊，原文見此。

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