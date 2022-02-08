5種無痛存錢法！天天存到週週存、購物只用鈔票、拿到薪資30％立馬存...

【文．張家麒】

懂得開源之外，努力的節流也是相當重要的，想要擁有第一桶金去做投資，必定要先學存錢，這是理財的第一步！

存錢的方法有很多種，若能遵照其規則和方式，就必定能夠存到錢。

摳摳在YouTube頻道​《懶錢包 Lazy Wallet》中特別介紹「5種無痛存錢法」既然稱作無痛，意思就是非常適合小資族，讓存錢在心裡上不會造成太大的壓力，照樣能吃喝旅行，方法如下：

365天存錢法

規則很簡單：就是一天比一天多存1元！

一年有365天，在1月1日的時候存下1元；1月2日的時候存下2元，直到12月31日的時候就要存下365元。

感覺存下的錢似乎不多，但經過一年這樣的累積下來，也會有6萬6795元；建議搭配實體月曆或日曆，可以提醒自己要記得每天存錢。

此方法很紅，也有人認為「先甘後苦」在人性上不太容易成功，因此有了兩種變化方式，兩方法改版一樣也可以存到6萬6795元。

1、變成「倒365」就是顛倒順序先苦後甘，1月1日存下365元；1月2日存364元，直到12月31日只需要存1元。

2、另外一種方式就是不設限，每天要存下多少錢，變成自己每天有多少錢就存多少錢，但1到365的數字不能重複，1年下來也必須確實填滿它。

52週存錢法

跟前一種方式很類似，不過單位從天變成週，原始的版本是第一週存10元、第二週存20元，以每週多10元的速度前進，這樣一年下來可以存到1萬3780元。

網路上有許多相關表格，建議可以印下來督促自己，並視自己收入提高存錢的倍數，不然這樣存錢下來一年是比較少。

零錢整付法

意思就是用鈔票付錢，把零錢存下來！

不論是去吃飯、購物、買飲料皆使用百鈔、千鈔去結帳，剩下的零錢就存起來。

136分配法

國內外不少專家都對薪水分配都有獨到的見解，其實「136」跟「333」是最流行、最好記！

基本概念是不管你薪水多少，每個月強迫把其中的30%存下來，另外70％是用在生活、娛樂、投資、保險...上面。

轉帳法

存錢最重要的就是意志力，所以基本上這一招可以跟上個方法做相互搭配！

假設決定每個月存下30％的薪水，那一到發薪日，就可以把錢從薪資戶轉到其他銀行帳戶去，如果意志還是不堅定，就把存錢專用的存簿、提款卡、網銀密碼交給家人保管，務必做到「只進不出」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050、006208...他48歲提早退休，揭財務自由後持股清單：中年後發現「投資像一場馬拉松」

2022持續看多！股海老牛嚴選2檔7％高殖利率股：跌深就是撿股好機會

買房把人生精華30年給賠了？「房價上漲速度」讓你提早退休：房貸不一定要繳完！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】