丹麥為何敢全面解除防疫限制？ 3理由讓他們決定與病毒共存

【文．林信男】

「我們已經準備好，走出冠狀病毒的陰影。我們要對（防疫）限制說再見，迎接疫情前的生活。」

1月下旬，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）宣布，自2月1日起，除入境相關規定外，該國將解除包括戴口罩、進出公共場所須出示疫苗接種證明，以及限制餐廳、夜店營業等防疫措施，進入「與病毒共存」的生活模式。

然而，就丹麥當前疫情狀況而言，大規模鬆綁防疫措施，似乎是個很大的賭注。由美國約翰霍普金斯大學疫情追蹤數據可得知，截至2月5日，丹麥平均單周確診人數，達4萬1300餘人，無論從總人口數（近600萬）或長期趨勢來看，丹麥疫情仍屬嚴峻、未見趨緩；那麼，他們為何敢賭這一把，選擇「回歸正常」？

丹麥確診、住院人數變化。（資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data）

一、感染與重症脫鉤

雖然丹麥染疫人數居高不下，但被送入加護病房的重症患者，占比明顯下滑。截至2月4日，在平均單周1000多名染疫住院患者中，僅30人住進加護病房，遠低於去年初，動輒破百的重症病患人數。

丹麥衛生部長布勞斯特倫（Soren Brostrom）在接受CNN採訪時表示，雖然該國染疫人數相當多，但感染與重症之間的關聯，已被打破，「在全國600萬人口中，目前大概只有30人，是身處加護病房的新冠肺炎患者。」

丹麥確診、住院人數變化。（資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data）

二、疫苗接種率夠高

感染與重症脫鉤的關鍵，在於夠高的疫苗接種率，以及症狀較Delta來得輕的主流病毒株Omicron。

現階段，丹麥接種2劑疫苗的人口占比，達81%；已接種第3劑追加針的人口占比，則是61%。丹麥羅斯基勒大學（Roskilde University）流行病學家席蒙森（Lone Simonsen）說，「由於Omicron對已接種疫苗的人來說，不屬於嚴重疾病，因此我們認為，取消防疫限制，是合理的。」

丹麥政府顧問、奧胡斯大學（Aarhus University）政治學教授彼得森（Michael Bang Petersen）亦稱，雖然確診人數很多，但與前幾波疫情相比，醫療體系面臨的壓力，相對較低。

三、人民團結、信任政府

由彼得森所主導的民意調查顯示，即使是較年長的丹麥居民，也支持取消防疫限制，主因在於，當地社會有足夠的信任和團結感，在沒有強制規範的情況下，人們也會主動採取相關措施，保護弱勢族群，免於新冠病毒的感染。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）認為，鬆綁防疫措施的國家，必須確保，在必要時，有能力重啟措施，並獲得社會認同。

對此，彼得森強調，基於社會團結和對執政當局的信任，上述建議，在丹麥是可行的，「丹麥人之所以支持取消防疫限制，不是因為他們反對這些措施，而是因為對當前情勢的評估，已有所改變。」

人們可望逐步回歸正常生活？

哈佛醫學院教授卡爾斯（Stefanos Kales）日前接受CNBC採訪時稱，他贊成將防疫重點，擺在高齡、免疫力較差的弱勢族群上，而非全體人口；一旦Omicron感染潮達到高峰，後續變異株造成的症狀，可能會更溫和，「我們迫切需要讓公眾，尤其是年輕人，回歸正常生活。」

根據WHO歐洲區負責人克魯格（Hans Henri Kluge）觀察，歐洲似乎正在進入一段疫情的「長期平靜期」（long period of tranquility），可望藉此控制傳染，避免確診人數再度激增。

克魯格強調，「長期平靜期」源自疫苗帶來的保護力，現階段，疫情仍未告終，但有機會「停火」（ceasefire），使重症、死亡人數不再大幅增加。

不過，WHO秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，在對抗疫情一事上，任何國家要宣告投降或勝利，都還為時過早，「我們擔心，某些國家宣稱，Omicron傳染力強，但重症比例少，加上已有疫苗，因此不可能，也沒必要預防病毒傳播。這與事實相去甚遠。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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