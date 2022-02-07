快訊

「最正里長」林京玲拜年圖挨轟 她不甩惡評堅不換照

高雄旗津居民確診擴大匡列隔離 警站崗成「封巷」奇景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年假放完好心碎？2022還有6大連假 「請3天爽休9天」請假攻略一次看

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
圖／shutterstock

【文．蕭婷方整理】

農曆春節今天最後一天，明天就是開工日，不少人崩潰大喊休息不夠。先別憂鬱，今年還有6大連假，包含228、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日與2023年元旦跨年，快趁早規劃起來爽休一波！

2022年還有6次連假

根據行政院人事行政總處公布的2022年度連假，除了已經放完的3天跨年和9天春節以外，2022年接下來仍有6次的連假可以放：

製表、整理：蕭婷方
製表、整理：蕭婷方

連假攻略：請3天玩9天！

如果單純連假放不夠，也能善用特休、補休，並參照南投縣政府提供的「連假攻略」，讓假期變長，爽玩一波！

228紀念日：2/26-3/6

請4天休9天（請3/1-3/4）

清明節：4/2-4/10

請3天休9天（請4/6-4/8）

勞動節：4/30-5/8

請4天休9天（請5/3-5/6）

端午節：5/28-6/5

請4天休9天（請5/30-6/2）

中秋節：9/3-9/11

請4天休9天（請9/5-9/8）

國慶日：10/8-10/16

請4天休9天（請10/11-10/14）

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

李李仁為何能零負評？落魄吃泡麵蛻變成戲劇天王　「32年3變化」成關鍵

擔心被大盤擊潰？他布局6檔抗震好股：如果沒買台積電，至少要持有「這檔ETF」

特休假怎麼排、能不能延？老闆要我休假怎麼辦？勞動部給答案

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

年假放完好心碎？2022還有6大連假 「請3天爽休9天」請假攻略一次看

農曆春節今天最後一天，明天就是開工日，不少人崩潰大喊休息不夠。先別憂鬱，今年還有6大連假，包含228、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日與2023年元旦跨年，快趁早規劃起來爽休一波！

台股開紅盤會有意外？「逢跌買進」還是必勝絕招？3理由一次看懂

虎年的台股走勢，究竟會是「虎落平陽」的受困？「龍潭虎穴」的險惡？還是「餓虎撲羊」的多頭氣勢？

幾個月後世界可望近乎正常 南非、英國「這兩個現象」顯示疫情轉折點已經出現？

「病毒不會被根除，病毒將伴隨我們多年，但我們應該能在幾個月內，恢復近乎正常的生活。」1月22日，以色列N12新聞台（N12 News），播出美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）的專訪，除了表達對疫情前景的樂觀態度，他也強調，像Omicron這類變種病毒，所造成的異常狀況，將是可控的。

離職鬧得不愉快 他埋下報復「伏筆」 曾創「單日百億美金交易量」這公司被搞得虧損4千萬

台灣知名虛擬貨幣交易公司，同時是全球加密貨幣交易量前5大的「麒點科技」，巔峰時期曾創下單日百億美金交易量，沒想到短短2個月，公司突然損失4000萬，操縱這一切的背後主謀，竟是2名對公司不滿的離職工程師，台北地檢署調查後依《刑法》背信罪及妨害電腦使用罪，將2人起訴。

讀博士班時腫瘤破裂昏倒摘除胰臟 竹科高薪夢碎 交大學霸38歲翻身NU SKIN超業「月業績破千萬」

畫好一張圓夢路徑圖，卻在幾乎準備就緒、就要出發的前一刻發生意外，被迫撕毀原本設定的逐夢路徑，該怎麼辦？

縮表魔王來了！面對聯準會可能升息 股債如何操作？一文讀懂基金經理人操盤術

今年聯準會可能提前升息，甚至是啟動縮減資產負債表，股債基金也都調整了各自投資布局。 整體而言，今年股市將更仰賴基本面，而債市雖將震盪，但也不乏投資機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。