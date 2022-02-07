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年假放完好心碎？2022還有6大連假 「請3天爽休9天」請假攻略一次看
【文．蕭婷方整理】
農曆春節今天最後一天，明天就是開工日，不少人崩潰大喊休息不夠。先別憂鬱，今年還有6大連假，包含228、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日與2023年元旦跨年，快趁早規劃起來爽休一波！
2022年還有6次連假
根據行政院人事行政總處公布的2022年度連假，除了已經放完的3天跨年和9天春節以外，2022年接下來仍有6次的連假可以放：
連假攻略：請3天玩9天！
如果單純連假放不夠，也能善用特休、補休，並參照南投縣政府提供的「連假攻略」，讓假期變長，爽玩一波！
228紀念日：2/26-3/6
請4天休9天（請3/1-3/4）
清明節：4/2-4/10
請3天休9天（請4/6-4/8）
勞動節：4/30-5/8
請4天休9天（請5/3-5/6）
端午節：5/28-6/5
請4天休9天（請5/30-6/2）
中秋節：9/3-9/11
請4天休9天（請9/5-9/8）
國慶日：10/8-10/16
請4天休9天（請10/11-10/14）
本文授權自今周刊，原文見此。
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