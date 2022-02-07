台股開紅盤會有意外？「逢跌買進」還是必勝絕招？3理由一次看懂

【文．張弘昌】

虎年的台股走勢，究竟會是「虎落平陽」的受困？「龍潭虎穴」的險惡？還是「餓虎撲羊」的多頭氣勢？

從農曆新年期間的國際股市和富時台灣指數期貨（富台期）的走勢來看，2月7日開紅盤可望暫時揮別封關前的「肅殺」氣氛，迎來開小高的行情，理由有三。

期待開紅盤3大理由

國際股市表現佳、美企業財報有亮點、融資大減

一是國際股市先跌後漲，聯準會升息陰霾暫時淡化，其中美股四大指數雖然因FAAMG（臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌）財報好壞參半，指數暴漲暴跌，但整體而言仍是上漲，其中道瓊指數在1月26日至2月4日共計上漲2.31％，S&P500指數3.31％，那斯達克4.13％，費城半導體指數則勁揚3.05％。

亞股部份，日本和韓國股市累積漲幅均在1.5％上下；香港恆生指數2月4日開紅盤當日大漲771點，在台股休假期間共上漲1.17％；深滬股市1月26日至28日封關下跌2-3％不等，預計7日開紅盤上漲機率高。

從富台期和日韓港股市表現觀察，以及台積電ADR在長假期間僅小跌1.19％，台股開盤漲幅估計介於0.6-1.5％，約100-260漲點。

表一：國際股市在農曆年間上演跌深反彈行情

(註)富時期指和A50期指計算至2/4夜盤(*)因時差關係，以台股封關日凌晨收盤指數(1/25)開始計算。(**)1/28封關日收盤指數。

其次，美股幾家重量級公司的財報出乎市場預期，挽回不少投資人的信心。例如谷歌（Google）的母公司Alphabet在2月1日盤後公布2021會計年度第四季財報優於預期，季營收同比成長32％，每股純益（EPS）達30.69美元，高於市場推估的27.35美元。

Alphabet同時宣布股票分割計畫，預計1股拆成20股，並於7月正式生效。過去蘋果股票分割後，在股價「變便宜」的錯覺下，吸引更多買盤湧入，因此市場對此充滿憧憬，2日當天大漲7.4％。

另外，半導體重要公司超微（AMD）第四季財報同樣高於外界期待，公司並看好今年營運將持續成長；亞馬遜（Amazon）因業外轉投資的電動車新創Rivian浥注，單季EPS來到27.75美元，遠高於分析師預估的3.4美元，4日股價受激勵大漲13.54％。

其他像埃克森美孚石油（Exxon Mobil）、優比速（UPS），以及稍早1月27日蘋果（Apple）公佈的2022會計年度第一季財報，數字都相當亮眼，蘋果執行長庫克甚至表示，供應鏈問題已經改善，表示未來一季營收可望再上層樓，讓蘋概股吃下定心丸。

不過臉書母公司Meta去年第四季財報和今年第一季展望卻是不如預期，造成2月3日股價重挫26.4%，市值瞬間蒸發2400億美元，元宇宙概念股如宏達電（2498）、威盛（2388）、建達（6118）、立衛（5344）、智晶（5245）、位速（3508）、富邦元宇宙ETF（00903）等，開紅盤交易恐受拖累。

最後則是台股融資浮額減少，創造反彈有利條件。從圖一可以發現，1月6日以來，在抱股過年意願低落以及美股重挫的打擊下，融資紛紛打退堂鼓，共計減少277億元，其中以航空的華航（-6.7萬張）、長榮航（-4.2萬張）；面板的群創（-1.4萬張）、友達（-0.8萬張）；貨櫃的長榮（-6萬張）、陽明（-1.4萬張）等族群最為明顯。

圖一：大盤融資一路減少，有利籌碼沉澱

資料來源：yahoo！股市

然而，台股短線止跌，不代表投資人虎年可以高枕無憂，或者像過去兩年一樣，「逢跌就抄底」、「無腦買進」、「阿呆存股」，最大的轉變，就是2020年新冠疫情爆發以來不斷「呵護」股市的聯準會，態度已經由鴿轉鷹，並將打擊通膨列為首要目標。

虎年應關注3大重點

聯準會緊縮步伐、油價、美國公債殖利率

美國前聯準會主席伏克爾在回憶錄《主席先生》中提到一段話，「『政治壓力』一直是讓聯準會對通貨膨脹發生初期猶豫不決的主要原因」，這些話對現任主席鮑爾的處境，可說是一針見血。

在書中，伏克爾寫下白宮數次意圖「影響」聯準會決策的過往。眾所皆知，他擔任聯準會主席期間，排除外界壓力，祭出強烈的緊縮性貨幣政策來對付當時高達14.8％的通脹率，一口氣將聯邦基準利率提高到20％，並維持很長的時間，最後成功馴服通膨怪獸。

伏克爾提高利率的背景是因為美元超量供給和石油危機，如今的鮑爾，卻是因為「太晚出手」，過去一年他面對眾人對通膨的質疑時，千篇一律台詞就是「暫時性」，直到去年12月才放棄「通膨是暫時性」的堅持，並表示要加速減少購債、升息和縮表。

去年12月4日《經濟日報》社論對鮑爾有這樣的批判，「在貨幣政策上一直是見風轉舵，但他（鮑爾）觀察的並非經濟風向，而是華府的政治風，以及華爾街的市場風」「由於聯準會延誤了收回寬鬆政策的時機，通膨已成氣候，升息勢必提前，升幅更須加大」。

對照後面的發展，這篇社論正是切中要害，因此鮑爾不得不在今年採用「急行軍」的作法來對抗通膨，造成金融市場「急轉彎」的感受。上次聯準會前主席柏南克和葉倫從容不迫的減少購債、升息和縮表，一切按步就班，中間還有喘息時間，這次鮑爾就充滿「一氣呵成」的急迫壓力，進而影響股、匯、債、原物料等市場。

在如此的背景下，就能理解為何市場對聯準會今年的升息路徑不斷「加碼」，從3次、4次、5次，甚至有外資機構認為接下來每次的聯邦公開市場委員會（FOMC）都會升息，也就是7次；而升息的幅度，則從3月的一碼（0.25％），變成近期的兩碼（0.5％），包括西方外媒和亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）都有這樣的預測。

股市最怕不確定性因素，於是美股在今年元月創下2020年3月疫情以來表現最差的月份，如道瓊指數一個月下跌了3.5％、S&P500指數下跌5.3％，最悲情的還是集中在科技類股，其中那斯達克指數大跌9％、費半指數重挫11.7％，跌幅最多還一度來到20％。

至於亞股，除了中國A股和港股原本就弱勢外，日本和韓國股市在今年元月已經跌破年線支撐，台股則靠護國神山台積電撐腰，在封關日前維持季線上下游走，但扣除台積電後的大盤指數，則來到半年線位置，年線近在咫尺。如同瑞士信貸董事總經理陶冬所言，這是一場「聯準會震盪」。

「聯準會震盪」會不會成為今年金融市場的主旋律？答案呼之欲出，這也是投資人應該持續關注的重點方向，尤其民主黨下半年面臨期中選舉壓力，高物價是最大障礙。未來除非通膨數據回落，或者美國經濟因貨幣政策或疫情失控受到壓抑，才會讓聯準會緊縮的腳步放緩。

除了聯準會外，英國央行2月3日宣佈升息1碼，是去年12月以來第二次升息，而且近半數決策官員（4位）要求升息2碼，態度相當鷹派；同時歐洲央行因元月消費者物價指數（CPI）創下歷史新高（5.1％），貨幣政策準備轉向。全球央行正「有志一同」展開緊縮資金的動作。

相對國際股市年初時表現差強人意，原油價格卻是氣勢如虹，今年元月創下一年來最大單月漲幅，其中西德州原油上漲14％，布蘭特原油上漲逾12％，2月則一鼓作氣站上90美元關卡，主要原因是烏克蘭危機、供應運輸阻礙和投機資金炒作。未來油價會不會如高盛預測和外媒報導，因為低庫存回補需求、每桶上看100美元，進而推升通膨，是值得關注的第二個重點。

第三個重點要留意的是企業獲利成長和美國十年期公債殖利率的相互關係，無風險利率上揚將造成科技股或投機股面臨高本益比的修正壓力，讓股價重新評估。美國十年期公債殖利率在2月4日因非農數據超乎預期，再度創下1.934%新高，隨著通膨居高不下，加上聯準會升息態度積極，未來仍有走高機會，甚至突破2％的心理關卡。

圖二：美國十年期公債殖利率整理後將再走高

以台股股王矽力-KY（6415）為例，這波從5235元直接跌破年線來到最低3545元，修正幅度達32％；富邦媒（8454）則從1780點跌至封關前的1050元，重挫41％，原因自然是高本益比的調整。矽力-KY下跌前，根據法人預估今年EPS 90元計算，本益比高達58倍；富邦媒在今年預估EPS 24元基礎下，本益比也一度高達74倍。

在股市裡，股王往往扮演領頭羊的角色，其本益比的高低，對全市場股票具有指標性，矽力-KY本益比往下調整，其他千金股不敢強出頭；至於權王（台積電），則是指數漲跌的關鍵，對市場多空氣氛具有影響性。

從以上3個重點來看，元月的不確定性仍將延續下去，投資人與其橫衝直撞在「虎口拔牙」，不如採取穩紮穩打的「虎視眈眈」策略，等到股價超跌再出手，才能持盈保泰。

環球晶、聯發科、南港、國票金

開紅盤當天股價將反映新動態

最後可留意的是，農曆長假期間幾家上市櫃公司有新動態，開紅盤當天將反映在股價上。

首先就是最受市場矚目的環球晶（6488）收購德國世創（Siltronic），最後功敗垂成，並將因此支付5000萬歐元的交易終止費，影響EPS約3元，由於相關題材發酵已久，技術面早已轉弱，恐引起失望性賣壓。

另外聯發科法說會釋放利多，估計今年營收將年增20％以上，挑戰200億美元大關，毛利率則上看50%，較去年47％增加；另外今年股利金額估計72-76元，股息殖利率超過7％，可望吸引法人買盤。

而南港（2101）從去年至今年元月，共計出現5筆鉅額轉讓交易，佔全部股權13.8％，國揚（2505）取得主導權大致抵定。除了「世界明珠」舊廠開發案持續進行外，南港持股逾三成的泰豐輪胎，也和戴德梁行針對中壢舊廠土地出售案完成簽約，預計農曆年後啟動標售，潛在處分利益可觀，國揚也將間接受惠。

至於國票金（2889）併安泰銀（2849）一波三折，遭到金管會以「暫不受理」的理由否決，主要原因是董事會以7比6的驚險差距通過合併案，後續相關財務的健全性、資金來源、併購綜效及員工安置方案等四大疑慮無法解決，儘管未來仍可再次提出申請，但國票金和安泰銀短線股價難免受到壓抑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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