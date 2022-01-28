幾個月後世界可望近乎正常 南非、英國「這兩個現象」顯示疫情轉折點已經出現？

【文 林信男】

「病毒不會被根除，病毒將伴隨我們多年，但我們應該能在幾個月內，恢復近乎正常的生活。」1月22日，以色列N12新聞台（N12 News），播出美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）的專訪，除了表達對疫情前景的樂觀態度，他也強調，像Omicron這類變種病毒，所造成的異常狀況，將是可控的。

博爾拉對疫情的樂觀看法，並非毫無根據，隨著疫苗、口服藥陸續問世，人類能夠用於對抗新冠病毒的「武器」，已漸趨完備。雖然變種病毒一再出現，但，近期南非、英國等地的疫情變化，開始讓部分科學家認為，有機會看見期盼已久的疫情轉折點。

「很開心看到人們能出門走走、放鬆一下。我們被關在家多久了？希望Omicron是這場流行病的最後階段。」最早發現Omicron變異株的南非，當地居民在接受媒體採訪時，反應和6個多月前對抗Delta變異株時，截然不同。

去年夏季，Delta變異株肆虐南非，使當地醫療體系壓力暴增，加護病房床位、氧氣供不應求，全數耗盡，確診者死亡率居高不下；但，如今，醫院所呈現的，是另一番光景，床位空出了一半左右，需要氧氣的病患較少，醫護人員的壓力，也相對減輕許多。

約翰尼斯堡金山大學疫苗學家馬蒂（Shabir Madhi）表示，疫苗接種率攀升，加上先前的高染疫率，使南非對新冠病毒的集體免疫力，有所增強，降低了第4波疫情（由Omicron所引發）期間的重症和死亡率。

感染潮消退、死亡率未攀升 帶來回歸正常的希望

因感染Omicron病逝者，在南非整體染疫死亡人數中，占比低於5%。馬蒂認為，即使新冠病毒一再出現變異株，但疫情大流行和毀滅性的死亡人數，很可能已經告終，「我樂觀認為，我們已來到疫情的轉折點。」

不只南非，英國也有類似現象，當地因Omicron引發的新一波感染潮，正在消退，且死亡人數，並未大幅攀升。利物浦大學感染、獸醫暨生態科學研究所教授希斯考克斯（Julian Hiscox）表示，疫情可能快到轉折點了，「我想，2022年的生活，有望回到大流行前的樣子。」

愛丁堡大學傳染病學教授沃爾豪斯（Mark Woolhouse）強調，世界上有一半的人接觸過病毒或已接種疫苗，因此，從病毒的角度來看，「遊戲規則已經改變」。

美國約翰霍普金斯大學疫情追蹤數據顯示，在最新一波疫情中，南非確診人數7日平均值，已從逾2萬3000人的高峰，降至3000人左右；英國確診人數7日平均值，亦從超過18萬的高點，降至9萬2000餘人。

▲南非、英國確診人數明顯下滑。（資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）於本月25日發表的研究也顯示，在Omicron成為主流病毒株期間，住院患者被送入加護病房的比率為13%，低於Delta作為主流病毒株期間的18%，患者死亡比率也從12%降至7%。

▲南非、英國因染疫造成的死亡率，明顯低於前幾波感染潮。（圖：翻攝自Our World in Data）

距離疫情結束還很遠？變種病毒仍是最大隱憂

雖然從南非、英國的疫情變化中，似乎可看見疫情轉折點到來的跡象，但，仍有許多專家學者，對上述觀點，持保留態度。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）便認為，只要出現一種新的變異株，就可能使疫情，在一夜之間驟變；這點，從Omicron的高傳染力和Delta所造成的重症率，便可窺知一二。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦示警，距離疫情結束仍遠（nowhere near over），隨著Omicron的快速傳染，很可能會再度出現新型變種病毒。

不過，馬蒂認為，當南非傳出好消息時，許多國家通常會抱持懷疑態度，這或許是一種「種族主義」心態。南非公衛專家卡里姆（Salim Abdool Karim）也指出，當地最新資料顯示，因Omicron導致的住院人數，較Delta肆虐期間降低4倍，這些數據都立基於嚴謹的科學證據。

金山大學傳染病分析學系資深研究員努恩斯（Marta Nunes）強調，「我們在去年12月提出的預測，依舊成立，Omicron相對沒那麼嚴重，很戲劇性地，病毒正在進化，適應人類宿主，使之變得像一種季節性病毒。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

Omicron當一般小感冒看待即可？ 25％染疫者「腦霧」：終身記憶力恐受影響

咳嗽、喉嚨痛、流鼻水 Omicron「太像感冒」難分辨！ 專家曝「3大特殊症狀」要注意

台積電奔688元新天價！ 為何這投資大師告訴謝金河 電動車、PCB及儲電設備 可望使2022年台股再攻高？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】