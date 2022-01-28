離職鬧得不愉快 他埋下報復「伏筆」 曾創「單日百億美金交易量」這公司被搞得虧損4千萬

【林依榕 整理】

台灣知名虛擬貨幣交易公司，同時是全球加密貨幣交易量前5大的「麒點科技」，巔峰時期曾創下單日百億美金交易量，沒想到短短2個月，公司突然損失4000萬，操縱這一切的背後主謀，竟是2名對公司不滿的離職工程師，台北地檢署調查後依《刑法》背信罪及妨害電腦使用罪，將2人起訴。

「麒點科技」是一群有著紐約華爾街、芝加哥量化對沖基金巨頭Citadel工作經驗的團隊，結合人工智慧、機器學習推出的高頻交易策略，讓「麒點」在短短2年內就登上各大加密貨幣交易所的交易量排行榜，創下「單日百億美金交易量」的優秀成績。

但就在2020年該公司的2名工程師，因為離職時與內部鬧得不愉快，便在程式中「埋錯」報復，讓系統在分析虛擬貨幣交易時做出錯誤的判斷，財務停損的管控也失靈，讓公司在不對的時間點下不對的單。

不只如此，系統原本會自動評估交易模式並擇優儲存，作為下一次交易的參考範本，沒想到2名工程師也在這「埋錯」，讓系統不斷儲存錯誤經驗，以至於公司在短短2個月內虧損近4000萬。

我的同事「從未犯過錯」優秀到令人起疑 離職前自爆5年來「躺著」爽領百萬薪 背後工作的人其實是...

公司不斷虧損讓合夥負責人起疑，巧合的是，當其中一名犯案的工程師深夜駭入某位負責人的帳號，被該公司另一位合夥負責人發現，事情才東窗事發。

因為那位遭到駭入帳號的負責人，人其實在休假且已離開公司，卻在深夜時段登入公司內部資料庫，讓合夥人驚覺被駭，緊急致電當事人確認後立即報警。

而警方隨後組成專案小組循線逮捕2名工程師，對於指控，他們僅承認因為離職時對公司很不愉快，所以在程式裡「埋錯」，不過不至於造成這麼大的虧損，因為「無法在最佳時機投資，卻同時也是最佳投資的時間點」。

不過台北地檢署調查後，認為2名工程師涉犯《刑法》背信罪及妨害電腦使用罪，依法起訴。

本文授權自今周刊，原文見此。

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