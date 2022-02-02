宜蘭抹茶山他爬過40多次 老爺酒店CEO沈方正：攻頂非重點 享受過程＋風景更重要

【文 /陳葦庭】

扛牛排、紅酒上山 享受揮汗過後的「自我犒賞」

飯店總座從登百岳中學會抗壓

東北季風來襲這天，宜蘭下著綿綿細雨，身穿運動服、背著登山包的老爺酒店集團執行長沈方正，領著《今周刊》團隊從礁溪老爺酒店旁的得子口溪走進石磐步道，口中還不斷提醒：「天雨路滑，每一步都要千萬小心。」

「一般人平常都爬林美步道，來回大概五十分鐘，但其實這條石磐步道才是真正祕境，都是未開發的森林。」這不是沈方正第一次帶隊爬山，無論是親民的台北大縱走步道，或難度高的南湖大山、能高山等百岳，都有他的足跡。

小學時就爬過皇帝殿、銀河洞等台北近郊步道，熱愛爬山的沈方正分享，引領他爬山的啟蒙導師，其實是他的母親，不過真正讓他重拾爬山興趣的轉捩點，是接下礁溪老爺酒店總經理一職。

大學時加入橄欖球校隊，他一打就是四十年，甚至取得教練執照。直到被派任到台東知本、宜蘭礁溪老爺酒店擔任總經理，因為當地沒球友一起練習，才將重心轉移到跑步、爬山等運動上。

後來，他還在礁溪老爺酒店內部成立登山社，號召同仁一起爬山。沈方正自豪地表示，二○○五年礁溪老爺酒店開幕至今，團隊已登遍宜蘭各大山頭，近兩年更開發出達人帶路行程，由登山社成員帶旅客爬山，至今已帶領逾兩千人登上抹茶山。「用台語來說，我就是『歹帶頭』啦！」他笑著自嘲，語氣就像是學生時代裡，班上的風雲人物或孩子王，有種一呼百應的人格特質。

唯有經歷挑戰 才能嘗到甜美果實

「我這個人就這樣，愛玩嘛！」每個人投入運動的理由都不同，有些人為了健康，有人是希望挑戰自己極限。對沈方正來說，「好玩」才是一切根源，而運動只是讓事情變得有趣的一個環節。例如，他曾與同仁背著瓦斯爐、牛排、紅酒、手沖咖啡等，登上海拔近千公尺的抹茶山，就只為了在山上邊賞風景、邊吃大餐。「我很享受消耗一萬卡，再把一萬卡吃回來的快感。」沈方正說。

不過，他也坦言，爬山就跟人生一樣，不可能只享受甜美果實，卻不經歷困難或是挑戰。他也曾在爬南湖大山途中，遇到氣象局發布颱風警報，儘管當下他當機立斷由原路折返，但原本只需八到十小時的行程，因天候因素，最後花了十五小時才完成。「你知道是什麼支持我一路爬下山嗎？因為我腦中只有一個念頭，就是到家後一定要來杯冰啤酒，再吃碗熱呼呼的泡麵！」他說。

去年四月，沈方正又花了十六小時，一天單攻台灣百岳之一的能高山，創下他個人連續爬山的最長時間紀錄。回想起這幾段登峰心路歷程，他笑說自己當時也曾一度爬到「懷疑人生」。之所以能挑戰成功，除了長年累積的體能與耐力外，「爬山後的享樂」更是他前進的動力，「我就這樣一路說服自己，結果發現自己真的可以做到！」

不只如此，從事服務業三十五年的沈方正更認為，爬山對於需要一年三百六十五天、二十四小時待命的服務業從業人員來說，是極佳的耐力與體力訓練。「畢竟登山不容易，如果願意接受挑戰，工作時就比較有能力承受壓力。」

「專心一志爬山，什麼事都不想，這對我來說，就是一種享受。」儘管工作忙碌，沈方正仍堅持每月都要挑戰一座郊山或大山。對他而言，爬山最大的好處，就是讓腦袋持續放空一段時間。

「就跟洗澡時，會突然靈光乍現一樣，運動也有助思考。」沈方正引用哈佛大學心理學家卡爾森（Shelley Carson）的理論，指出當人們在分心又放鬆的狀態時，大腦會放鬆前額葉皮質，並分泌多巴胺，反而有助於激發創意與靈感。

享受過程點滴 比攻頂更重要

二○年初，疫情肆虐全球，人們無法出國，也讓台灣山林重新被人們看見。沈方正建議，登山初學者不妨先從最平易近人的「台北大縱走」爬起，累了隨時能喊卡。他指出，台北大縱走有八段，串聯台北盆地五大山系，途經陽明山國家公園、竹子湖、四獸山、貓空等景點，比起一般百岳大山，一旦開始就得爬到底或循原路折返，每段路都有出口的台北大縱走是相當親民的路線。「就連我自己也都常爬到一半，跑去吃鵝肉，或到信義區逛街。」他笑說。

位在宜蘭的石空古道，也是沈方正的私房充電祕境，沿途景致多變，適合剛接觸山林的新手；若想增加挑戰難度，不妨續爬太和山，雖僅短短七百公尺，但地勢陡升又陡降，還需攀繩，來回約要五到六小時。而近年暴紅的抹茶山，爬過逾四十次的他也建議，登頂後可續爬一旁的三角崙山，「只要多花半小時，就可攻下一個小百岳。」

至於苗栗南庄的加里山，則是沈方正首選景色最美的小百岳。他分享，爬山過程會經過森林，也有三層樓高的巨石可賞，儘管得手腳並用才能登頂，但走過一趟，絕對讓人大呼不虛此行。

儘管愛爬山也愛帶人爬山，但他不諱言，想加入他的登山團，得先通過體能門檻。「至少要去過合歡北峰或雪山東峰，有體力能適應高山環境，我才敢帶出門。」他表示，爬山做的決定會攸關性命，還是得評估自身狀況。

「我喜歡自我挑戰，但不能逼別人挑戰。」回顧數十年的爬山之路，沈方正不只攻下多個山頭，還因為山林，結交到不少朋友。他強調，運動是有趣的事情，攻頂與否已非他的重點，如何享受過程與沿途風景，才是最大收穫。

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