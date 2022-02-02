這家竹北小公司董座為了做日本大咖生意 還考日語3級檢定 原來都是為了「這機會」

【文 / 王子承】

推究背後原因，是產品競爭力，以及多年的苦蹲練功。

客廳裡，中國3C品牌的小米空氣清淨機，安靜地運轉，若你沒有仔細聽，還以為它處於休眠狀態。根據小米官網介紹，清淨機的耗電量，比節能燈泡還要更低。

而讓它安靜的關鍵，竟然是全球最大馬達公司日本電產（Nidec），與藏身新竹竹北、員工不到百人的IC設計公司廣閎科技的合作成果。

廣閎的IC與日本電產的馬達整合成模組，應用在空氣清淨機、掃地機器人、5G基地台及伺服器。目前這些業務合作，約占廣閎兩成的營收來源，讓日本電產成為廣閎最大的客戶。

目前廣閎的無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組、MOSFET（功率金氧半場效電晶體）市場大好，也帶動公司去年前3季營收成長4成，來到8.67億元，獲利更是比前年同期大增155％，約為7400萬元，預計在今年3月從興櫃轉上櫃。

專心做馬達 避開殺價競爭

廣閎董事長林明璋與團隊成員多是類比IC設計界的老將，在相關領域磨了超過20年，因此才能進入類比IC市場，與東芝、德州儀器等國際知名IDM（整合元件廠）業者，同場競技、不落下風，最後雀屏中選成為日本電產的合作夥伴。

林明璋透露，自己取得陽明交通大學博士學位後，就一直在電源類比IC產業打滾，他觀察到每當有與電相關的新技術出現時，台灣也會跟著出現幾家類比IC設計公司。

但等到市場成熟後，位置已被先進者卡好卡滿，「每一個領域大約就只有前面兩、三家活得好。」林明璋認為，他若要自行創業，恐要鑽研出一個全新技術，才有勝算。恰巧他當時參加一場學術研討會，察覺無刷直流馬達的節能商機，並看好未來直流電技術將會取代傳統交流電，因此他召集許多老同學、同事，在2007年正式成立廣閎。

而林明璋強調環保節能的直流電研發主軸，更獲得時任太陽能大廠茂迪董事長鄭福田的支持，並投資廣閎成為創立初期的股東（目前茂迪仍持21％股份）。但林明璋也深知當時的馬達市場仍以交流電為主，不論是價格、市場，甚至是技術，廣閎都沒有與國際大廠、市場格局比拚的實力。

於是，他另闢蹊徑，先以MOSFET產品當成公司主力商品，但他選擇避開價格競爭的PC用MOSFET元件，改走電源管理用MOSFET及高靜電保護能力MOSFET等利基型產品，並陸續獲得韓系手機品牌、強茂等公司訂單，成為廣閎早期投入馬達研發的重要支柱，在成立第5年轉虧為盈。

至於無刷直流馬達則因為布局太久，一直未見發酵，曾讓林明璋一度想要做多角化經營，投資LED驅動IC、電源管理IC等產品線。只不過當時他與股東、時任敦南科技董事長宋恭源討論時，宋恭源提醒：「你就專心做馬達就好！」這句話給林明璋一記當頭棒喝，從此廣閎才回頭重新聚焦產品線，也避免之後相關產品線殺價的流血競爭。

至於耗費5年研發的馬達產品線，終於在2013年開始看到初步成績。透過股東創新工業技術移轉的介紹，結識在當時有客製化IC需求的日本電產。但令林明璋意想不到的是，與日本電產合作，光是「準備期」就長達3年，「當時幾乎是沒什麼營收貢獻。」

林明璋回憶，公司業務每季會定期拜訪日本電產的日本、台灣辦公室外，他也每年飛去日本兩次，親自登門拜訪日本電產。此外，他為了與日本電產維持密切關係，更勤學日語，最後還考過了日語N3測驗。當時廣閎確實從日本電產拿到不少考驗公司能力的案子，比如「講究降噪，也要求成本」的排風扇、吊扇馬達等。

苦蹲練技術 等待機會立戰功

但令林明璋意外的是，當時日本電產發過來的案子雖多，成功率卻不高，往往廣閎把IC做出來，但最後都沒有進入量產。他笑說：「我們做了20個案子，才活了一個。」

雖然沒有立即的訂單貢獻，但林明璋不氣餒，持續配合日本電產，而在廣閎的3年等待下，終於逮到一次證明自己的機會──兩家公司合作「體積小又安靜」的馬達，被小米空氣清淨機在2017年採用後大賣，讓廣閎終於立下戰功。

接下來，廣閎與日本電產合作的案子愈來愈多。目前馬達模組雖只占廣閎營收的3成，但去年營收成長率卻高達124％，毛利率也多了MOSFET產品線5％，營收來源也由原本100％的MOSFET業務，轉為3成來自於馬達模組。

一位關注IC產業的分析師就觀察，「有鑑於海外IDM廠產能緊縮，再加上無刷直流馬達成為趨勢，相信這裡面會有廣閎成長的機會。」

創新工業技術移轉總經理瞿志豪認為，類比IC、直流馬達深具市場前景，才會投資廣閎。而廣閎苦蹲10年時間，磨出優勢，最終證明自己總有一天會在市場找到立足點。

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