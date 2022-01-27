保全一句「有點想認識」 她開戶遭行員洩個資！「觸犯天條」2人下場曝光

【文．翁申霖 整理】

職業倫理在哪裡？新北市板橋區某間銀行遭爆出，行員私自提供客戶的個資給保全，藉此讓對方有機會搭訕，事件曝光後引發眾怒，也驚動銀行高層，主管不僅親自致電給受害者道歉，更針對「觸犯天條」的行員與保全2人祭出嚴厲裁罰。

銀行行員每天都要經手眾多客戶資料，因此洩漏個資是犯天條大罪！有一女子控訴，自己日前在板橋某間銀行辦理開戶，離開後竟發現有陌生男子加通訊軟體LINE，沒想到追問對方身分之下，對方的回覆令人傻眼，「非常不好意思，我是剛剛XX銀行的保全人員」，甚至表示「剛剛妳來開戶，覺得妳的穿著很好看，而且很特別，所以跟路過的同事稍微提到一下...沒想到他就把妳開戶的電話抄給我了。」

原本以為是遺失物品的原PO，保全人員卻接著說，「還是鼓起勇氣傳訊息給妳了，即使妳不打算跟我認識，也不要怪罪這位同事，他那邊得到的名字跟電話也不會有任何外流，請妳放心。」這一番話惹怒該女子，怒道「現在可以隨便亂洩漏個人資料嗎？如果想要知道我的聯絡方式，直接找我搭話不是比較正常。」希望此誇張的違法行為讓大家知道，或許還會有其他受害者。

這起事件原委放到「Dcard」論壇上後，立刻引發眾怒，不少人留言直呼「這樣不妥吧，建議客訴，哪間銀行這麼隨便？」、「行員的職業倫理到哪裡去了…？」、「在銀行，洩漏個資是天條... 」、「我建議除了投訴以外也可以加不排除投稿新聞媒體」、「行員不能隨便洩漏客戶資料，都有簽保密協議。他是新人嗎？第一次看到好扯⋯⋯」、「超變態，行員會不會狹怨報復亂貼電話」、「何止客訴！報金管會！」。

銀行高層得知消息後，先是致電給本人未果，因此傳訊息致歉，「初步了解保全及同仁疏失，自責沒把同仁教好，公司會處理這兩位失職人員，一定會給您一個交代。」原PO後來接到總行告知，已要求保全把聯絡資料刪除，並已開除行員與保全，希望能夠和解，但當事人決定暫不和解。

針對此事件，銀行回應，該案保全人員及計時櫃員的不當行為，本行已予最嚴厲的處分，未來將更嚴謹的要求內部從業人員落實客戶資訊保護，以守護客戶應有權益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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