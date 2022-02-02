讀博士班時腫瘤破裂昏倒摘除胰臟 竹科高薪夢碎 交大學霸38歲翻身NU SKIN超業「月業績破千萬」

【文／林心怡】

即使去年遇到疫情衝擊，但蘇詠萱仍然率領團隊屢創單月營業額破千萬元的成績，1年來也新增百位會員。她是美商如新（NU SKIN）近年最耀眼的傳奇人物之一，傳奇背後，是追逐夢想的強烈動機，以及一段徹底轉換「圓夢路徑圖」的故事。

攤開她的夢想筆記本，裡面記滿了自己的階段目標：每年帶長輩出國旅遊、置產、累積足夠退休金⋯⋯，但在這些目標的最前頭，她第一個目標，是「還清家中8位數的巨額負債」。

「爸爸投資藥廠失利，我從念書的時候，就立下要為父親償債的目標。」今年38歲的蘇詠萱，學生時期成績優異，一路讀到了交通大學材料與工程學系碩士畢業，並且續攻博士班，「當時的計畫很明確，成為半導體工程師爭取高薪，只要肯拚，就能逐步圓夢。」她說。

但就在蘇詠萱攻讀博士班時，身體狀況卻一夕搗毀了她的未來想像。一日，突發性的腫瘤破裂讓蘇詠萱瞬間昏了過去，甚至因此摘掉了胰臟，「雖然我有保險，但理賠金不到手術費的三分之一。」不只財務雪上加霜，即使經過1整年的修復期，在竹科業界的學長姊們仍然告誡她：「半導體廠的工時長，恐怕已不適合妳的身體狀況。」

圓夢之路，重回起點，只能重畫一張路徑圖。徬徨之際她跟著當時的男友參加如新活動，直銷行業，成了空白路徑圖上終於浮現的唯一線索。有路走，她就拚下去，2014年加入如新，就像多數業務從業人員，她的客戶開發也從舊識開始，這時，「理工高材生做直銷」，成了一道先入為主的障礙。

她回憶，初期一位客戶曾經是自己過去擔任家教時的學生家長，對方是中小企業老闆，在對於她從事直銷業時的反應竟是大喊可惜，還有一位久未謀面的高中同學，曾因女友受騙，而在社群媒體有了「直銷都是詐騙行為」的批評，但蘇詠萱並不被這些主觀的批評所擊敗，反而是積極想辦法讓這些人改觀。

蘇詠萱回憶當時心情：「一切障礙都是隱藏的功課，你要敬重它們⋯⋯。」更多的「不看好」，反而被她視為老天給自己更多的機會。什麼機會？一方面，這給了她比別人更多「說服他人」的練習機會，她心平氣和地繼續約對方碰面，耐心溝通自己的想法，「先傾聽、認同、提問，再製造雙贏共好的解決方案。」循此步驟，這些對象後來不是成為她的合作夥伴，就是成為轉介紹人脈的貴人。

時時檢視圓夢路徑

專注前進 他人質疑是她的試金石

另方面，每一次的嘲笑或質疑，也讓她一而再地重新自剖，確認自己重新畫出的圓夢路徑是否正確，一次、兩次，愈是自剖，愈是篤定，也愈有決心，「人要相信自己看到的，並專注自己的路走。」她說。

這樣極端修練的成果，讓蘇詠萱在加入如新5年後就晉升為執行總監（即藍鑽等級直銷商，率領超過30人團隊）。「要堅持傾聽自己的心聲，也要耐心傾聽別人的聲音，再虛心動態調整與修正自己的作法。」蘇詠萱這麼說。而她把種種「不看好」當成養分的過程，正是這句話的實踐。

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