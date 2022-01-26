打電話給吳慷仁暴哭 楊謹華和蘇媽媽一樣「總不放過自己」原因竟和童年這件事有關

【文 / 陳亭均】

楊謹華經紀人的姊姊在Fudari工作，她特地借了這場地讓女明星受訪。楊謹華坐在落地窗邊，化妝師在她眉眼上勾勒，筆畫都慎重。從店內看向店外只能看到落地窗上的鏡面玻璃，看不見街景，但落地窗裡的構圖並不凌亂，店裡名貴的阿斯嘉、德拉瑪、托斯卡納石材，在通明燈火下流瀉出冷冽或柔和的暈彩，楊謹華則優雅端坐，鼻梁和脊梁都是筆直的，神情姿態沒半點皺摺。

「是誰殺了妳？」我問。眼前的女明星連眼角都沒動一下。

楊謹華最近演出懸疑劇《華燈初上》裡的媽媽桑蘇慶儀，故事裡蘇媽媽身死，但不知誰下的手，屍身套了雙鮮紅高跟鞋，背地則藏有機心算盡的謎團。

她當然是不會回答「誰殺了蘇媽媽」這題，劇透很不道德的。談不上笑，任由嘴角輕淺揚起，楊謹華臉上露出了恰到好處的神情，然後，悠悠談起那個她演的女人。「蘇慶儀被繼父奪走了童貞，她沒有一個愛她的原生家庭，她太苦了，所以一直沒有安全感。」楊謹華說，蘇媽媽手腕確實厲害，但她深沉的城府卻是很悲傷的城府，「她並不是在報復，而是試著『奪回』那些她曾被奪走的東西。」

無論哪部戲，戲中人都很像那些光下的石材，作為一個演員，只有真誠同理角色的幽微心聲，才能化身她所扮演的那個人，打磨出該有的光影，「其實我和她一樣，也一直在戰鬥……。」楊謹華說。

她想起了自己，「這一路走來，我心裡也曾經有過太多不解、怨恨，那些大概是不快樂最重要的原因……；其實我曾經很沒有自信和安全感。」和戲中人一個樣，楊謹華吐字、行腔、運眼都不溫不火，神態就像蘇媽媽，極其端麗，卻又心事重重。

「2014年，我意識到自己長期都處在一種很不開心的狀態。」她說，「我總是皮笑肉不笑，即使忙著工作，也悶悶不樂。」她失眠、失戀，無數個日子裡，直到破曉，楊謹華還在床上翻來覆去睡不著。

「大概就在那時候，我意識到，我必須回溯一切，真正去面對原生家庭、面對工作關係、朋友關係，回去思考每段經歷，才能發現自己為什麼不開心。」做人、做戲某種程度上或許很像，這些年，楊謹華慢慢領悟到一些眉目，她知道，只有嘗試接近真正的自我，才可能與自己，以及過去的自己和解。

楊謹華不想細數舊事了，但她和蘇慶儀一樣，童年過得並不快樂。10歲父母離異，但一家人仍住在同屋簷下。父親是台南人，個性很衝，有時甚至會對母親動手，對孩子管教也嚴厲至極。

她的童年不快樂 和老爸15年沒往來

21歲時，「我……，有點不小心介入爸媽之間的事情，其實父母間的事情是他們那輩的事情，我們做小孩的是無法介入的，但以前我會護著媽媽。」她輕描淡寫地說。但彼時難熬，她父親因母親不照他意思做盛怒，楊謹華和媽媽、弟弟倉皇出走，女兒從此超過15年，幾乎和老爸不相往來。「個人的養成除了基因遺傳，很重要的就是原生家庭。」她說，「但二十歲……，一直到三十歲，我其實都不敢面對。」

「不開心」也是有層次的，原生家庭當然是楊謹華心裡沒被填補的一個黑洞，但她不開心不只是童年，事業和生活也像沉積岩一樣卡在她心裡，很多關卡很難闖，「那時候，不管感情、工作、生活上面都遇到各種問號、難題。」

楊謹華出道很早，她的母親自己也拍廣告，「我忘記是我說我也想拍廣告，還是她說一起去玩。媽媽帶我去試鏡，試鏡上了，我就走上當模特兒的路。」她邊念書邊拍廣告，更成為劉德華《冰雨》MV的女主角，18歲還和一群女生組成女孩團體。

「當時，我只是走一步算一步。」楊謹華又淺淺笑說，「什麼時候想做演員？我也不知道，很長一段時間，我都是懵懂的。」二十幾歲到三十歲，「我被事件推著，沒有設定長遠目標。」她很努力，有戲就接，「但其實台詞能記住就很讚了。先演了、先做了再說。」

直到演出《白色巨塔》、《敗犬女王》之後，楊謹華才慢慢懂得如何與角色同喜同悲，「真正進入角色一起流動。」2009年，她因《敗犬女王》飾演單無雙大紅，在當時看似一時無兩，但很深的不安全感依然纏住了她，「我走路有風，但我總是擔心，以後還會有嗎？內心裡總是虛虛的。」

《敗犬》後，縱然楊謹華戲約不斷，但戲和角色沒紅，《鍾無艷》、《女王的誕生》、《大紅帽與小野狼》收視、口碑都不如預期。「我真的也想過要放棄。」她輕聲嘆道。直到2014年，她演出《一把青》裡的師娘秦芊儀，她的演技才又被看見，卻依然深陷自我懷疑。

她對自己超機車 台詞音飄走就暴哭

楊謹華記得，《一把青》第一集播出時，她撥了通電話給男主角吳慷仁，「我說，『你是不是我好朋友，是的話，老實說，我是不是演得超級無敵爛，你看我第2句話第3個字，音飄了。』」吳慷仁也是律己甚嚴的演員，但當下只能結巴回：「你、你、你放輕鬆，現在現現在才播第1集而已，你OK啊！」

「我巴拉巴拉一直講，講完以後大哭……。」楊謹華說，「我總不放過自己。」經紀人也在旁邊笑說：「她對自己真的超機車！」

楊謹華曾入圍6次金鐘獎，但都鎩羽而歸，靠《一把青》入圍時，呼聲極高，最後卻失之交臂，那天晚上，她幾杯黃湯下肚，哭著問：「我到底演錯什麼？」她信基督教，那天晚上，她卻難過地說：「我再也不要相信神。」

表演是夢想所以才在意嗎？早就下好決心當個好演員嗎？楊謹華擺出掐指一算的手勢，「沒有沒有沒有！我又不是先知。」她當然在意自己演得好不好，但她知道問題核心，是更內在的不安全感。「我一心希望自己快樂，也一心希望能有和平的關係！」她知道，自己的夢想不是那種「一生懸命」式的志業，而是追求真正和諧的關係和心靈。

2015年，「我知道，只有自己救得了自己！我必須解決第一道要過的關卡。」楊謹華說，「一個長輩跟我聊，他問我，『你跟父母關係好嗎？』我才發現，我確實心裡很渴望家庭，很渴望父親。我當時做出了一個決定。」

她主動找父親 解開彼此的愧疚與寂寞

「做與不做，都得看自己。我重新整理自己，慢慢知道自己想要什麼了。」她想了一天，拿起手機，傳了一封簡訊給爸爸。「我不是在掙扎『要不要見他』，而是直接想著『要一起吃什麼』，我找了小火鍋店，那裡比較可以緩和尷尬，大家要煮火鍋會很忙！」

跳過「該不該跨出第一步」的懸念，直接進入「第一步該怎麼走」，一個轉念，促成她與父親和解、挪開心中巨石的關鍵行動。楊謹華回憶那個場景，心臟都要停了，但父女聊到彼此的愧疚與寂寞，這個結終於慢慢解開了。「這件事情，回頭我很感謝自己的勇敢，當時如果選擇逃避，或許我會走另一條不同的路。」

「即使過去見不到他，但夜闌人靜時，我還是會想起很多事。」她爸很愛去台北大稻埕慈聖宮附近吃燒烤，「大人喝酒，我們小朋友就在旁邊玩。」她側頭又想，「每年過年，爸爸會開車帶我回台南，邊塞車，我就邊暈車。」

楊謹華講著像入神了，原本波瀾不驚的神色有些動搖，「平凡，不管做什麼都很開心。」她喃喃道。

「當演員，或是生活，都要像水。」楊謹華說，「我們裝在什麼容器就要變成什麼樣的水，千變萬化，演員放愈軟，就愈像什麼……，有人打你也只是進到水噗通，你依然還是水，我的生活也要像水一樣，不要太剛硬。」她跟記者說，也像在對自己說。

2018年，楊謹華和老公Ben結了婚。老公個性沉穩，她過去不見得會愛上，但她因為找到了自己，也發現老公冷靜的溫柔，Ben常對她說：「行動急，心不要急。」放慢了生活的節奏，解開過去纏著她的結，她發現，自己的夢想就是平凡和諧地找到平衡。

結婚3年，她和老公連婚禮都沒辦，「盛大華麗我會害羞，會變得不知道該怎麼辦，如果沒服侍好誰，這麼多長輩怎麼辦？」不過，她才不需要夢想婚禮，她需要簡單日常，夢想成真了。

「誠實面對自己、努力、堅持！」楊謹華說起她實踐夢想的訣竅，聽起來是陳腔濫調，但確實花了很大力氣，面對自己，然後努力堅持著平凡的幸福。

她眼神靈動了起來，「要像打太極！」雙手繞了圈，「攻擊就吸收，順勢再推出去，生活也是這樣。生活啊！沒人一路順遂，但遇到不順，你要知道如何接招，怎麼轉圈。」

楊謹華終於笑開了：「我再順順推出去！」手向外一伸，眼睛瞇了起來。

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