周杰倫NFT創世界紀錄！1萬隻起價2.8萬「幻想熊」40分鐘賣完 背後推手是他

【文 / 朱偉銓】

2022年元旦，加密貨幣圈出現了驚天動地的大消息，亞洲流行音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi選在這一天與平台Ezek共同推出NFT（非同質化代幣）「Phanta Bear」（幻想熊）。雖然這一萬隻NFT必須用虛擬貨幣「以太幣」（ETH）才能交易，一隻起價高達0.26顆以太幣（當時價值約2.8萬元新台幣），但只花了40分鐘就完售，短短7天更在全球最大的NFT交易平台OpenSea總榜登上全球第一名，超越去年以來的長期霸主「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club, BAYC）。

18天後，在周杰倫生日的同一天，Phanta Bear登上紐約時報廣場的那斯達克電視牆，成為另類台灣之光。

16歲Phanta Bear

人設是悶騷的杰式風格

「開賣的那一天（1月1日），我在周杰倫家看完日出後回家睡覺，沒想到起床後發現已經賣完了！」催生Phanta Bear的幕後推手，PHANTACi主理人、周杰倫30年的同學兼至交Ric（蔣先威），接受《今周刊》專訪時提起這個冠軍頭銜，態度淡定，表情卻掩不住一絲得意。

16年前，Ric和周杰倫心血來潮，要幫共同創立的潮牌PHANTACi做個「吉祥物」，Ric從周杰倫的手繪草稿裡「孵出」了Phanta Bear，然後一手拉拔這個小孩長大，光幫它註冊商標就砸了不少錢。

Phanta Bear的人物設定有濃濃「杰式風格」，「它總戴著一副很招搖的眼鏡，是隻『非常悶騷』的黑熊，卻又不想讓人發現自己很騷。它是PHANTACi的忠實愛用者，這牌子的設計靈感多數來自杰倫的電影、音樂、生活或藝術，這讓它渾身上下充滿了『周杰倫』的FU。」Ric活靈活現地介紹這隻熊的性格，彷彿真的在描述自己的小孩。

現在，Phanta Bear 透過NFT在全球暴紅，Ric俏皮地說：「它現在就是一個離家的小朋友，自己會有更多計畫。」

「這隻熊，它真的生對時間！」Ric說，Phanta Bear去年授權不少知名品牌，造成熱銷，最吸睛的是授權周大福集團旗下Monologue合作金飾，結果產品賣翻，Ric才發現這個小孩的破壞力真的很強，而這個商機更延伸到NFT。

兩年前，有歐美嘻哈歌手發行個人NFT，當時Ric就跟周杰倫聊過NFT，「我和杰倫談到這個東西滿酷的，聊過是否可能發行『數位音樂』，但NFT的持有者能得到什麼？最後沒有答案，因而停擺。」

如今情勢一夕改變。迪士尼、VISA、愛迪達等國際大牌都進軍NFT，NIKE甚至破天荒收購NFT虛擬潮牌「RTFKT」。這門事業的契機來自Ric和周杰倫的好友劉畊宏——他與技術團隊向Ric投石探路，引燃埋在Ric心裡已久的「元宇宙」。「我跟杰倫不是為了錢，而是認為這件事『很酷』，想嘗試在舊有的世界裡找一些新花樣來玩。」

做品牌久了，Ric第一個想到的是發「虛擬T恤」，但考慮到NFT仍以「頭像式」為主，他的腦海才浮現這隻熊。

這個想法大概去年10月才拍板，要趕在新年第1天推出，設計、行銷時間僅兩、三個月，一口氣要推1萬隻，一隻又標價相當好幾萬元新台幣，「誰會來買？」經營公司10多年，Ric首次挑戰在虛擬市場賣商品，但他自有盤算。

賣的是情感連結

五月天、林俊傑明星加持

憑著多年品牌銷售經驗，Ric的敏感度讓他先從社群切入，在周杰倫及潮牌加持下，社團迅速累積高達八萬名粉絲。他們從白名單和會員數估算，由於事前在社群操作精準，加上會員人數遠超過發售數字，讓Ric有信心完售。

但，這只是奇幻旅程的起點，開賣前夕（2021年12月31日），周杰倫和昆凌夫婦在個人IG搶先曝光他們收到的Phanta Bear。周杰倫的NFT穿著象徵他生日的18號球衣，頂著黑人爆炸頭，搭配籃球風造型，酷帥又悶騷；昆凌的Phanta Bear則另有紀念意義，它身上穿的T恤圖案正是寶貝女兒小周周的創作。

在NFT上架第3天，周杰倫的IG大頭貼乾脆換上NFT，力捧自家潮牌：「2022哥先換個幾個月的頭像，感受一下『元宇宙』的感覺。」流行天團五月天的主唱阿信、金曲歌王林俊傑等多名藝人，也在社群媒體上刷了一排周杰倫送他們的Phanta Bear，粉絲力量形成非常重要的「網絡效應」。

挾著周杰倫的魅力，Phanta Bear當然也從周杰倫的歌曲以及電影中取材，例如換上了電影《不能說的．祕密》裡的校服，或者是周杰倫的夯歌《牛仔很忙》裡的牛仔帽造型。這些舉動讓周杰倫的粉絲對NFT產生強烈情感連結，周粉們不只得到特殊收藏品，也得到一種身分認同。

名人效應在Phanta Bear 的NFT行銷上扮演關鍵力量，讓Phanta Bear紅遍世界，也連帶加持了原生潮牌「PHANTACi」。Ric比手畫腳地介紹自己的NFT，「它穿著PHANTACi和其他品牌合作的聯名商品，這是發行過的『雙截棍』外套。這裡每一隻熊的造型穿搭，都是PHANTACi發售過的流行單品。」

Phanta Bear從0.26顆以太幣出發，短短7天就奪下世界冠軍，但虛擬世界的回檔也很現實，6天後，從均價7.87顆以太幣跌到3.82顆以太幣，震幅高達51％，加上幣圈價格大跌，讓媒體屢以「被割韭菜」來形容新進入市場的持有者。

「股神」巴菲特的恩師，價值投資之父班傑明．葛拉漢曾說：「短期來看，股市是一台投票機，而在長期，股市是一台體重機。」 買股要論斤秤兩，不要寄望短期飆漲。「割韭菜」的報導，對於只出生十幾天的新生兒Phanta Bear，確實不太公平。

虛擬世界的會員編號

驗證粉絲認同度有多強

Ric倒是波瀾不驚，他分析成績一下子衝到世界第一，有很多客群是原先沒預想到的，才導致操作面上分歧、價格震盪。「我們期待重整期之後，會變成比較穩當的市場，那你就可以認真地去做原本的方向，如果跟著市場擺盪，自己都迷失了，項目（商品）泡沫化風險也會跟著變高。」

近日，愛迪達和PRADA聯名推出NFT鞋，也給了Ric不同想法。「真的給一雙鞋只是3、5千元的事，但給你一雙虛擬世界才有的鞋子，可能有無限增長的價值，很多人會認為這是『不同的身分認同』。」價格回檔讓Phanta Bear的腳步更顯務實，Ric思考的是，如何增進持有者的認同感。

周杰倫某天對他說，「要好好做，你的品牌要給予持有者什麼樣的權利、福利，甚至回饋，這東西是很重要的。」Ric把NFT定義為虛擬世界的「會員編號」或「會員卡」，應該有實體世界的優惠功能，持有者若有機會獲得空投的聯名球鞋就會有「期待感」，更何況聯名鞋可以再轉手賣錢。

空投：指NFT項目發行者贈送加密貨幣資產給投資人。

打通任督二脈，Ric對NFT的想像更無遠弗屆，甚至想過包下五星級飯店，只開放NFT持有者來玩。他的想法雖然多元，但提到下一階段何時執行，他卻顯得謹慎，「畢竟這一萬隻也才上市20多天而已，隨時做調整就不是策略了，而是為應付而應付，我們必須依自己的步調去走。」

《今周刊》問他這次幫自己打幾分，他頓了一下說：「90分吧，未來進步空間還滿大的。」不過問到他拿下世界第一的感覺，他形容：「很像坐雲霄飛車，雖然開心，但這個頭銜還是有點虛擬，其實，我到現在還在感受什麼叫做『元宇宙』。」

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