對抗疫情新武器！默沙東、輝瑞口服藥誰厲害？4個QA讓你秒懂

【文 林信男】

由默沙東藥廠（美加地區稱「默克」，Merck）研發的新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），首批藥物（2016人份療程）已於1月24日清晨送抵台灣。

根據中央流行疫情指揮中心說明，莫納皮拉韋主要用於治療，具有「重症風險因子」（符合年齡在65歲以上、有心血管疾病等條件）、發病5天內，且尚未使用呼吸器的輕、中度新冠肺炎確診者，藉以降低重症風險。

除了莫納皮拉韋之外，台灣向輝瑞藥廠採購的新冠口服藥「Paxlovid」，也可望於農曆年前到貨。在疫苗接種率持續提升、口服藥陸續抵台的情況下，台灣對抗新冠病毒的「武器」，已日趨完備，有助使疫情獲得進一步控制。

至於莫納皮拉韋和Paxlovid，在療效、適用對象，以及副作用等方面的比較，本文以下將透過4個Q&A，帶領讀者一次掌握相關資訊。

一、Molnupiravir和Paxlovid的療效何者較佳？

莫納皮拉韋和Paxlovid，都是在2021年12月，獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權（EUA）核可。兩款藥物皆採每日服藥2次（12小時1次）、療程共計5天的模式，且療程不可任意中斷，否則將影響效果。

由臨床試驗數據可得知，莫納皮拉韋可讓輕、中度新冠肺炎確診者的住院、死亡風險，降低30%（初步研究數據達50%，但之後下修至30%）；相較之下，Paxlovid則可讓相同程度患者的住院、死亡風險，降低89%。

二、2款藥物的適用對象有何異同？

並非所有確診者，都可使用這2款口服藥進行治療。

就適應症而言，莫納皮拉韋和Paxlovid，都被建議使用於「具有重症風險因子」的輕、中度新冠肺炎病患；所謂「具有重症風險因子」，包括年齡大於65歲、患有心血管疾病（含高血壓）、慢性肺病、糖尿病、肥胖（BMI大於或等於25），以及罹患其他影響免疫功能疾病等，且須於發病5日內開始服藥。

在最低適用年齡方面，莫納皮拉韋的使用者，須年滿18歲，因為其成分可能對骨骼生長造成影響，體重方面，則無明確規範；Paxlovid的最低適用年齡為12歲，且體重須達40公斤。

值得注意的是，基於藥性可能傳給嬰兒的風險，孕婦不可使用莫納皮拉韋，且有外媒報導建議，服用該藥的男性，在最後一次服藥後3個月內，若從事性行為，應採取避孕措施。

▲Molnupiravir建議使用對象。（圖：取自衛福部臉書）

三、2款藥物的副作用有何異同？

服用莫納皮拉韋可能出現的副作用，包括腹瀉、頭暈和噁心感；而Paxlovid也有腹瀉、肌肉疼痛等副作用。

必須特別留意的是，為避免藥物交互作用，Paxlovid被認為不得用於腎功能、肝功能嚴重低下的患者。

四、2款藥物都能對抗變種病毒？

觀察藥廠資料和外媒報導可得知，對於Omicron或其他變種病毒，莫納皮拉韋和Paxlovid，皆宣稱可發揮一定程度效果，主因在於，這2種藥物進入血液之後，都可對新冠病毒的自我複製能力，造成破壞。

既使如此，醫學界仍呼籲，莫納皮拉韋、Paxlovid等口服藥，都不能取代疫苗接種，畢竟，疫苗是抵禦疫情的第一線措施，就防疫而言，包括使用口服藥、瑞德西韋（Remdesivir）等治療方式，都不會比疫苗更具效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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