我從來不發年終！她年賺上億員工沒分半毛 電商女王親吐：做「這件事」最實際

【翁申霖 整理】

歲末年終將至，不少企業、公司都已經開始發放年終獎金，以慰勞員工這一年來的辛勞；其中，最令人稱羨的無非是今年的長榮海運，年終獎金上看40個月，其他像是華航也有6個月的年終，不少幸福企業讓外界羨慕連連。

不過，國內有一家電商老闆「反其道而行」，稱自己創業以來「從未發過年終」，即使年賺上億也一樣，而她受訪時親口吐露背後原因。

有別於一般的貴婦、少奶奶，曾走過一段豪門婚姻的安晨妤靠著商業頭腦，白手起家創立電子商務網站—「開店123」，成功創業、年營收破億的規模與成就，也曾讓當時的前夫「元祖食品」少東張劭緯大讚「她是令人欽佩的成功女性。」

畢業於芝加哥大學資訊工程碩士研究所的安晨妤，從協助廠商架設網站、網站管理、行銷、數據分析或開發新市場等都難不倒她。由於國內接連受到疫情影響的緣故，促使「宅經濟」發威，電商平台的業績不斷突破成長，在疫情造成百業蕭條情況下，「開店123」光在2020年2、3月的總業績就逆勢大賺逾29億元，讓安晨妤擁有「電商女王」之稱。

▲圖／「安晨妤nicoan」粉絲專頁

如今，安晨妤經營「開店123」平台20年，年營業額破億已是家常便飯之事，最特別的是，她「從不發年終獎金」，為什麼？難道員工不會抗議嗎？根據《三立新聞網》報導，安晨妤受訪時語出驚人地說自己從來不發年終，反而用另一種方式來犒賞辛苦工作的大家，她幫自己旗下140名員工每個月加薪，幅度從5000元到3萬元區間不等，給員工最實質的回饋。

安晨妤表示，除了每月幫大家加薪，也不希望員工加班，希望大家積極工作之餘也能懂得玩樂；對於不發年終一事，她直言，「在國外公司其實也沒年終，大家對年終會有期待值，但沒拿到就會很失望，所以每月加錢才最實際。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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