擔心被大盤擊潰？他布局6檔抗震好股：若沒買台積電 至少要有「這檔ETF」

【文．林信男】

受美國聯準會（Fed）升息、縮表預期影響，今年股市波動明顯加劇，市場研判，自2019年以來，連續3年漲幅都超過2成的台股，2022繼續大漲的機率，相對較低，這時，該如何布局，才能為自己創造理想的投資績效？

「現階段，投資人一定要有居高思危的意識，（台股）繼續大漲機率偏低，今年會是比較震盪的一年。」人稱「算股達人」的陳喬泓分析，通膨帶來的升息壓力，讓Fed態度轉鷹，市場上甚至出現「3月升息2碼」的預期。

「股市和利率，就像蹺蹺板，利率低，錢就往股市跑，若升息，錢就流向其他地方；今年我看台股，是中性偏保守，不像過去幾年那樣樂觀。」陳喬泓說。

升息前股市震盪加劇 升息後仍有機會走揚

觀察過去美股走勢會發現，升息前，指數多半呈現震盪，但升息後，就逐漸回穩走揚。陳喬泓認為，Fed有意升息，代表經濟基本面不差，目前因市場預期3月升息，導致股市波動較大，估計升息後，仍有機會往上走。

近期美股波動明顯加劇，截至1月21日收盤，美股標普500指數，當周累計下跌5.7%；同期那斯達克指數，則下跌7.6%，創2020年3月以來最差表現。

由於台股和美股高度連動，陳喬泓預期，若美股走跌，台股自然也無法倖免，為因應股市震盪，他將主要持股布局於台積電（2330）、聯發科（2454）、桂盟（5306）、中租-KY（5871）、信邦（3023）和櫻花（9911）等標的，其中光是台積電和聯發科，就占整體投資比重3分之1左右。

「今年一定要投資的產業，首推半導體，如果沒買台積電，至少要持有元大台灣50（0050），否則被大盤擊潰的機率很高。」陳喬泓強調。

台積電前景看俏 半導體可望撐起台股半邊天

陳喬泓形容，台積電於1月13日法說會中釋出的訊息「好到爆炸」，未來幾年，半導體仍大有可為，在台積電、聯發科合計市值，占大盤比重超過3成的情況下，只要台積電、聯發科股價沒大跌，台股重挫的機率，就相對低。

「不管是電動車或元宇宙，都有大量半導體需求，台積電和三星、英特爾的差距，持續拉大，幾乎已是『沒對手』狀態。」陳喬泓表示，台積電營運表現好，相關供應鏈可望跟著受惠，另一方面，台積電赴南部設廠，不僅創造更多就業機會，還帶動當地房地產上漲，對內需也有挹注效果。

對於保守型投資人，陳喬泓建議，今年第1、2季，若擔心Fed升息造成市場動盪，可將現金占比拉高至3成（7成資金用於投資），待升息之後，指數出現回檔時，再將保留的3成資金分批投入；至於積極型投資人，現金占比維持在1到2成即可。

陳喬泓認為，長線來看，投資人可將「萬八」視為中間值，並以「上下10%」作為獲利了結和逢低布局的參考點，「就未來3到5年，甚至10年而言，我還是非常看好台股。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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