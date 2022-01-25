台積電為何決定赴高雄設廠？陳其邁揭2大關鍵：和「這件事」有關

【文．林信男】

台積電於去年11月宣布，規劃在中油高雄煉油廠舊址，設立生產7奈米和28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工，2024年開始量產。

對於台積電決定赴高雄設廠一事，高雄市長陳其邁日前於《數字台灣》節目，接受主持人、財信傳媒董事長謝金河專訪時表示，半導體產業的投資金額相當大，因此，在投資前，業者都會針對土地、水電、人才等條件，加以審視，判斷各方資源是否到位，才能決定要不要投資。

台積電投資高雄 南部半導體S廊帶成形

陳其邁指出，當初台積電願意投資高雄，有2大關鍵因素，一是從台南到高雄這塊區域，地方雖小，卻有著許多半導體廠商，「從材料、設備、零組件，到封裝、測試、晶圓製造，可以形成一個非常完整的短鏈、生態系，這是台積電選擇高雄，最重要的一個目的。」

另一個關鍵因素在於，半導體廠所需面積較大，且水電等資源必須到位，理想地點並不好找，而高雄則提供了合適條件。陳其邁強調，「台積電也認為，該做決定。台積電投資高雄，當然是給我們高雄機會，也是著眼產業布局，盼解決晶片荒的問題。」

陳其邁笑稱，如果搭高鐵南下，從台南站下車，要去台積電，距離是39公里，「但你到高煉廠的台積電，只要700公尺，用走的就到了。」他強調，台積電赴高雄投資，有助使當地產業鏈、生態系更加穩定，形成「南部半導體S廊帶」。

對於高雄的產業發展，陳其邁以仁武產業園區為例指出，該園區面積為48公頃，目前希望登記、進駐的廠商比率，達480%，已是超額預定；此外，面積達160公頃的橋頭科學園區，除了有國巨、日月光等大廠進駐外，鴻海的電動巴士產業，也會在當地設廠，需求面積大約為60公頃。

推囤房稅規劃 稅收將用於青年租屋補貼

談到高雄市推動課徵囤房稅議題時，陳其邁指出，「房子是拿來住的，不是拿來投資的」，就他觀察，通膨、房價，都有逐漸往上走的趨勢，因此在他上任後，便決定興建1萬500戶社會住宅，並於去年12月，提出囤房稅相關規劃。

據估算，高雄市的囤房稅規劃，可望使稅收增加3到4億元，市府將把這筆錢，作為青年的租屋補貼，大約可讓1萬戶青年受惠。「一方面，我們的投資在走，二方面，社會住宅也在興建，在這過程裡面，我們的租金補貼，就可以因為囤房稅，來彌補年輕人的租金負擔。」陳其邁說。

陳其邁分析，現階段，有2件事對高雄最重要，一是打造以台積電為主的半導體產業聚落，二是高階製造中心，也就是傳統產業的轉型，「像一些石化業，就轉到半導體材料；一些鋼鐵業，就轉到植牙、醫材、航太、精密機械，這都牽涉到整個城市的轉型。」

陳其邁強調，「在國際產業的快速變動裡面，這個機會假如沒抓住，高雄也許5年、10年後，一點機會都沒有，我們是在跟時間賽跑，我也希望產業結構轉型，能夠帶動整個城市的快速發展。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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